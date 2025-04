Alla sicurezza delle PMI ci pensa SimpleCyb

Negli ultimi anni le PMI sono state il bersaglio principale dei cybercriminali. Gestire la cybersecurity per queste realtà si fa complicato e per questo motivo diventa di vitale importanza affidarsi ad un partner che pensi alla loro cyber security a 360 gradi. Da queste esigenze nasce SimpleCyb, la nuova realtà imprenditoriale del panorama della cyber security nazionale che si pone un obiettivo principale: offrire alle PMI una cybersecurity totale. Protezione completa e serenità sono dunque garantite.

La sicurezza informatica non è più un problema delle PMI

Un’azienda innovativa totalmente votata a gestire le complessità della sicurezza informatica, offrendo servizi e soluzioni efficaci e su misura a protezione dello spazio digitale, dei dati e della continuità operativa delle imprese italiane.

Una nuova risposta concreta e semplice all’aumento dei cyber attacchi che, stando all’ultimo rapporto del Clusit, nel 2024 sono cresciuti per numero (oltre il 15%) e per impatto ed efficacia (il 79% raggiunge livelli di severità massima) minacciando la sostenibilità di migliaia di aziende. In questo scenario complesso, all’interno del quale le piccole e medie imprese del nostro Paese, sempre secondo il Clusit, vengono attaccate, soprattutto, per la loro scarsa preparazione nella protezione degli accessi remoti e nella gestione della sicurezza dei dispositivi connessi, SimpleCyb ha sviluppato una proposta di servizi di MDR avanzati che consente alle aziende di concentrarsi sul proprio core business senza doversi preoccupare della sicurezza digitale.

E lo fa grazie a un team di talenti ed esperti italiani, secondo un modello 100% canale, attraverso una rete di partner e reseller sul territorio e con l’avvio di un canale di distribuzione a valore il cui primo elemento chiave è ICOS, realtà di riferimento proprio in ambito infrastrutture di elaborazione e della cybersecurity.

I prodotti principali di SimpleCyb

“Rilassati ai cyberattacchi ci pensiamo noi” è il payoff di SimpleCyb che contraddistingue un’offerta di servizi che non ha precedenti per impatto, velocità, semplicità ed efficacia e che si struttura su tre prodotti chiave:

SimpleDefence , dedicato al monitoraggio, è un servizio gestito proattivo di MDR (Managed Detection and Response) che ha lo scopo di proteggere le aziende da attacchi mirati al loro sistema di cybersecurity e, contemporaneamente, essere ‘esternalizzato’ affinché l’IT del cliente guadagni un notevole risparmio di tempo. È composto da un fattore umano e uno tecnologico: un team di cyber analyst, con l’aiuto di tecnologie avanzate e dell’IA, individua, analizza e risponde a potenziali attacchi, prima che questi costituiscano una compromissione dell’infrastruttura, per proteggere i dati sensibili e i processi operativi, innalzando laddove necessario, i livelli di sicurezza.

, dedicato al monitoraggio, è un servizio gestito proattivo di MDR (Managed Detection and Response) che ha lo scopo di proteggere le aziende da attacchi mirati al loro sistema di cybersecurity e, contemporaneamente, essere ‘esternalizzato’ affinché l’IT del cliente guadagni un notevole risparmio di tempo. È composto da un fattore umano e uno tecnologico: un team di cyber analyst, con l’aiuto di tecnologie avanzate e dell’IA, individua, analizza e risponde a potenziali attacchi, prima che questi costituiscano una compromissione dell’infrastruttura, per proteggere i dati sensibili e i processi operativi, innalzando laddove necessario, i livelli di sicurezza. SimpleFilter, focalizzato sull’email security, è basato sul monitoraggio della soluzione antispam e antiphishing SimpleCyb per proteggere le aziende da phishing e malware, che costituiscono i principali vettori dei cyberattacchi, contrastando i rischi potenziali e concreti indirizzati alle piattaforme e-mail in cloud. La tecnologia sfrutta l’analisi comportamentale predittiva per filtrare le mail in entrata/uscita, reindirizzare URL e allegati potenzialmente malevoli verso una sandbox, analizzarli e bloccarli prima di raggiungere il destinatario, impedendo il furto di account e identità aziendali, nonché la perdita di dati.

focalizzato sull’email security, è basato sul monitoraggio della soluzione antispam e antiphishing SimpleCyb per proteggere le aziende da phishing e malware, che costituiscono i principali vettori dei cyberattacchi, contrastando i rischi potenziali e concreti indirizzati alle piattaforme e-mail in cloud. La tecnologia sfrutta l’analisi comportamentale predittiva per filtrare le mail in entrata/uscita, reindirizzare URL e allegati potenzialmente malevoli verso una sandbox, analizzarli e bloccarli prima di raggiungere il destinatario, impedendo il furto di account e identità aziendali, nonché la perdita di dati. SimpleCheck, una soluzione avanzata per il monitoraggio dei backup, progettata per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei dati aziendali. Il servizio si basa su un sistema di alert sicuro e crittografato, affiancato da un’attività di monitoraggio proattiva per segnalare tempestivamente eventuali anomalie. SimpleCheck è stato sviluppato con un’architettura scalabile e modulare, in grado di adattarsi a diversi ambienti IT. Il sistema analizza i log dei backup, individua potenziali criticità e fornisce segnalazioni in tempo reale per prevenire eventuali problemi.

Dichiarazioni

“SimpleCyb è un nuovo progetto imprenditoriale che vuole farsi carico di tutta la complessità della gestione e della protezione dello spazio digitale di una azienda, regalando serenità e facilità di gestione a imprenditori, manager, dipendenti,” spiega David Baldinotti, Ceo di SimpleCyb, “Ovvero tutto quello che serve oggi per aiutare le piccole e medie realtà di business italiane sempre più sotto scacco di attacchi informatici sempre più efficaci e letali per loro e i loro clienti. In questo momento serve più protezione e più semplicità ma con meno preoccupazioni. Adesso le PMI possono contare su un partner in più al loro fianco che ha come focus la loro tranquillità sui temi legati alla cyber sicurezza”.

“Le soluzioni e i servizi che abbiamo sviluppato nascono dalla volontà e dall’obiettivo concreto di mettere nelle mani delle PMI, e dei nostri partner, strumenti facili e veloci da implementare”, racconta Alessandro Donelli Cto di SympleCyb. “Una semplicità che, per i partner, si declina in strumenti di monitoraggio dei clienti. Attraverso l’uso delle nostre console i partner sul territorio, infatti, possono disporre di un elemento chiave per fornire tutto il supporto che un cliente particolare come la piccola e media impresa cerca proprio in tema di sicurezza digitale”.

“Con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il canale nell’ambito della cybersecurity, non potevamo non sposare il progetto SimpleCyb”, ha affermato Giorgio Guercilena, Product Manager di ICOS. “Si tratta di una realtà italiana che, facendo leva sulla conoscenza delle esigenze e peculiarità del mercato locale, ha saputo sviluppare un set di soluzioni di sicurezza espressamente progettate per le nostre PMI. Grazie a questa collaborazione, siamo in grado di offrire ai partner e ai loro clienti una sicurezza digitale potente e senza compromessi, ma allo stesso tempo priva di complessità e alla portata delle loro capacità di investimento. I clienti potranno così concentrarsi sul loro core business, mentre i partner potranno crescere e valorizzare le loro competenze attraverso un’innovativa offerta di servizi gestiti. SimpleCyb è un tassello che ci mancava e siamo certi che insieme sapremo fare la differenza”.