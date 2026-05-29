Prima Assicurazioni sceglie Adyen per gestire i pagamenti nelle agenzie partner

Adyen, piattaforma tecnologico finanziaria scelta da molte aziende leader a livello globale, ha stretto una partnership con Prima Assicurazioni, insurtech che ha rivoluzionato il settore assicurativo grazie a tecnologia e strategia data-driven, volta a supportare i pagamenti in-store delle agenzie assicurative partner presenti sul territorio italiano.

In un contesto estremamente competitivo, in cui continuità operativa e velocità di incasso sono determinanti, Prima Assicurazioni può contare su un’infrastruttura solida, capace di ridurre al minimo il rischio di downtime e di garantire stabilità anche in presenza di volumi elevati. L’obiettivo è duplice: proteggere gli incassi riducendo al minimo le interruzioni di servizio e ottimizzare il Total Cost of Ownership attraverso un’adozione sempre più estesa dei terminali fisici e un modello di pricing improntato alla massima trasparenza.

La scelta di Adyen come partner è stata guidata da tre elementi chiave: un’integrazione tecnologica fluida, l’affidabilità di una piattaforma globale e la trasparenza del modello Interchange++. Grazie alla piattaforma unica di Adyen, specialista nel settore insurtech può espandersi in modo sicuro ottimizzando al contempo i costi operativi e di interchange.

Il rollout, avviato nei primi mesi del 2026, ha già riguardato i primi oltre 1000 terminali nelle agenzie partner presenti sul territorio, contribuendo ad accelerare ulteriormente la risoluzione delle problematiche di gestione quotidiana, come le chiamate ai call center legate a transazioni non andate a buon fine o plafond esauriti. Allo stesso tempo, ha consentito di liberare le risorse interne e permesso ai team di concentrarsi su attività ad alto valore aggiunto.

“Crediamo che la tecnologia debba essere al servizio del fattore umano, semplificando il lavoro degli intermediari e mettendoli nelle condizioni di offrire ai clienti un servizio sempre più personalizzato ed efficiente”, commenta Giulio Apostolo, Direttore Commerciale di Prima Assicurazioni. “Abbiamo scelto Adyen per la sua infrastruttura estremamente affidabile con un modello di costo trasparente, che ci consente di gestire volumi crescenti con fiducia e di semplificare concretamente l’operatività della rete di intermediari partner sul territorio”.

“Supportare realtà data-driven come Prima Assicurazioni significa garantire pagamenti sempre disponibili e un’esperienza di incasso stabile, anche su larga scala”, dichiara Gabriele Bellezze, Country Manager Adyen Italia. “Con un’unica piattaforma e un modello Interchange++ trasparente, aiutiamo le aziende a proteggere la continuità operativa e a prendere decisioni più informate sui costi, ottimizzando il TCO lungo tutto il ciclo di vita dei pagamenti”.