Business Transformation: quanto costa alle aziende?

SAP ha collaborato con Oxford Economics a una nuova indagine con l’obiettivo di studiare l’attuale stato dei percorsi di business transformation delle grandi aziende a livello globale. I motivi alla base di queste trasformazioni sono diversi e vanno dalla creazione di nuovi prodotti o servizi all’ingresso in nuovi mercati, dall’adozione di framework di cybersecurity alla transizione verso emissioni di carbonio neutre. Queste trasformazioni possono richiedere tempi lunghi e investimenti importanti, e a volte i costi possono essere nascosti.

Alcuni risultati dello studio sui costi derivanti dalla Business Transformation

Lo studio “The Estimation Game: What Do Business Transformations Really Cost?” ha cercato di stimare il vero costo della business transformation per aiutare le organizzazioni a massimizzare il successo dei propri progetti ed eliminare rischi e congetture durante la pianificazione delle risorse.

Il rapporto, che copre un’ampia gamma di settori e si concentra su aziende con un fatturato minimo di 500 milioni di dollari, delle quali circa 60 italiane, ha coinvolto oltre 800 persone, tra cui professionisti IT e leader di strategia aziendale, R&S, finanza, produzione, risorse umane e operation.

I principali risultati della ricerca sono:

poco più della metà dei percorsi di business transformation viene svolta secondo i piani (51%)

il 58% dei progetti supera il budget previsto

il 63% degli intervistati ha incontrato resistenze da parte del management sul valore delle iniziative di trasformazione

quasi la metà delle iniziative gestite dagli intervistati rimane incompleta e i vincoli di bilancio rappresentano una sfida significativa.

Dati e trasformazione

La mancanza di dati non sembra essere un problema nei processi di business transformation. Anzi, è vero il contrario: gli intervistati concordano sul fatto che l’accesso ai dati all’interno delle loro organizzazioni è sufficiente (79%). Il problema risiede invece nella mancanza di un utilizzo adeguato: solo la metà del campione (53%) concorda sul fatto che i dati raccolti vengono utilizzati per dare priorità alle aree di miglioramento e informare le fasi successive.

Le difficoltà nel trasformare le informazioni in azioni di business possono essere riscontrate anche in specifici tipi di dati rilevanti per implementare i cambiamenti in modo efficiente ed efficace. Ad esempio, quasi la metà degli intervistati (47%) descrive le proprie organizzazioni come poco efficienti nel ricavare informazioni dai dati presenti nei sistemi o di processo per migliorare il processo decisionale.

Business Transformation: dalla strategia all’esecuzione

In termini generali, lo studio sulla business transformation mette in evidenza uno scollamento tra il livello di fiducia degli intervistati e il costo reale e l’impatto della trasformazione sull’organizzazione che può essere compreso con l’equivalente scollamento tra strategia ed esecuzione.

Ad esempio, mentre tre su cinque persone affermano che il loro piano di trasformazione principale è stato ben comunicato all’interno dell’organizzazione, solo il 53% afferma che è stato definito con chiarezza fin dall’inizio.

Inoltre, due terzi degli intervistati affermano che individui e organizzazioni spesso fraintendono il vero significato di business transformation e quasi la metà (45%) ritiene che l’espressione “trasformazione aziendale” non faccia nemmeno parte del vocabolario della propria organizzazione. Il 70% degli intervistati afferma poi che la definizione di trasformazione aziendale è cambiata nel tempo.

Sebbene la maggior parte delle aziende utilizzi pratiche strategiche come la dichiarazione esplicita degli obiettivi, la nomina di leader dedicati e la formazione di team interfunzionali, può mancare il pezzo finale del puzzle quando si tratta di convertire la strategia in azione.

Il parere dell’esperto

“Le sfide della trasformazione esisteranno sempre, soprattutto per quanto riguarda l’allineamento dell’esecuzione con la roadmap strategica”, ha dichiarato Dee Houchen, Head of Marketing SAP Signavio e SAP LeanIX di SAP. “Mentre le aziende affrontano queste complessità, un percorso di business transformation di successo rimane fondamentale per il futuro delle aziende, ed è per questo che gli spunti della ricerca sono così rilevanti. Le soluzioni SAP Signavio e SAP LeanIX offrono chiarezza e trasparenza nei progetti di business trasformation, aiutando le organizzazioni a sfruttare gli analytics e i dati di processo per trasformare realmente i piani di trasformazione in azione, supportando il processo decisionale, definendo le tempistiche e monitorando efficacemente i progressi. Questo studio è una risorsa preziosa per tutti coloro che si chiedono perché i loro sforzi di trasformazione sono rallentati, cosa possono fare di diverso e come altri hanno identificato e superato ostacoli simili ai loro”.