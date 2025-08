Commvault Cloud tra le soluzioni top per backup e data protection

Commvault, fornitore specializzato in soluzioni di resilienza informatica e protezione dei dati per le aziende che utilizzano il cloud ibrido, è stata posizionata da Gartner tra i Leader nel Magic Quadrant 2024 per le piattaforme di backup e protezione dei dati per la propria piattaforma Commvault Cloud. La valutazione di Commvault si è basata su criteri specifici che hanno analizzato la completezza della vision e la capacità di esecuzione dell’azienda.

Le potenzialità di Commvault Cloud e le ultime innovazioni di Commvault

Commvault Cloud offre protezione unificata dei dati e cyber resilienza per i carichi di lavoro cloud, on-premise e ibridi. La piattaforma aiuta le organizzazioni ad accelerare il ripristino da ransomware e altri incidenti informatici grazie a funzionalità quali ripristino automatico di applicazioni e infrastrutture, protezione avanzata di Active Directory e visibilità completa dei dati. Unificando queste funzioni, Commvault può aiutare i clienti a migliorare preparazione e resilienza informatica ed essere operativi in una condizione di business continuo.

Nel corso dell’ultimo anno Commvault ha continuato a fornire innovazioni, incluse tecnologie cloud-first, che rispondono ad alcune delle sfide più pressanti che i clienti si trovano ad affrontare oggi in materia di resilienza cyber, tra cui:

Active Directory Forest Recovery : aggiunge un nuovo livello di resilienza ad Active Directory consentendo il ripristino rapido e automatico della Active Directory forest, che include utenti, gruppi, autorizzazioni e controller di dominio in tutta l’organizzazione. Questa nuova offerta elimina i processi manuali, lenti e soggetti a errori, spesso associati ai ripristini di Active Directory forest.

: aggiunge un nuovo livello di resilienza ad Active Directory consentendo il ripristino rapido e automatico della Active Directory forest, che include utenti, gruppi, autorizzazioni e controller di dominio in tutta l’organizzazione. Questa nuova offerta elimina i processi manuali, lenti e soggetti a errori, spesso associati ai ripristini di Active Directory forest. Cloud Rewind : progettata per ripristinare rapidamente l’intero ambiente di applicazioni e dati cloud di un’azienda, comprese tutte le configurazioni dell’infrastruttura cloud necessarie, in modo altamente automatizzato.

: progettata per ripristinare rapidamente l’intero ambiente di applicazioni e dati cloud di un’azienda, comprese tutte le configurazioni dell’infrastruttura cloud necessarie, in modo altamente automatizzato. Clumio Backtrack : sfruttando il versioning di Amazon S3, Backtrack consente di ripristinare set di dati di praticamente ogni dimensione, da singoli oggetti a interi bucket Amazon S3 in cui possono essere archiviati miliardi di oggetti.

: sfruttando il versioning di Amazon S3, Backtrack consente di ripristinare set di dati di praticamente ogni dimensione, da singoli oggetti a interi bucket Amazon S3 in cui possono essere archiviati miliardi di oggetti. Recovery Range: il primo cyber range hands-on che consente ai difensori di combattere sofisticate minacce IT e attacchi del mondo reale, mettendo a loro disposizione le competenze necessarie per navigare e ripristinare rapidamente da situazioni di crisi.

Dichiarazioni

“I nostri clienti operano in un mondo ibrido e complesso, dove gli attacchi si fanno più minacciosi che mai. Riteniamo che questo riconoscimento da parte di Gartner rifletta la nostra incessante attenzione nell’affrontare le sfide più critiche per la resilienza informatica dei nostri clienti”, ha dichiarato Pranay Ahlawat, Chief Techology and AI Officer di Commvault. “La piattaforma Commvault Cloud unisce la più ampia salvaguardia dei carichi di lavoro con protezione abilitata da AI e ripristino rapido, dando ai nostri clienti la fiducia di cui hanno bisogno per far progredire il loro business”.