Clumio Backtrack for Amazon DynamoDB: ripristino dati veloce e preciso

Commvault, specialista nel settore delle soluzioni di cyber resilienza e protezione dei dati per le aziende che adottano il cloud ibrido, ha annunciato la disponibilità di Clumio Backtrack for Amazon DynamoDB. Questa innovativa soluzione rivoluziona il modo in cui le organizzazioni ripristinano i dati da uno dei database NoSQL cloud-native più diffusi a livello globale.

Amazon DynamoDB è diventato una tecnologia fondamentale per i team di sviluppo cloud-first, in particolare quelli che creano applicazioni ad alta scalabilità e sensibili alla latenza, come motori di personalizzazione in tempo reale, piattaforme di e-commerce, app mobili e servizi basati su intelligenza artificiale. Sviluppatori e cloud architect dipendono da DynamoDB per velocità e scalabilità, ma quando si tratta di ripristinare i dati – a seguito di un bug, una cancellazione accidentale o un evento correlato – agilità e precisione possono essere difficili da raggiungere.

Le implementazioni di DynamoDB includono tabelle complesse, solitamente con più partizioni all’interno di ciascuna, che vengono costantemente aggiornate da applicazioni e microservizi. In caso di interruzioni operative, i team preferiscono generalmente recuperare solo le partizioni interessate. Con i metodi tradizionali, però, ciò spesso non è possibile, con la necessità di ripristinare tutti i dati in una nuova tabella, copiando solo gli elementi di interesse, eliminando poi la nuova tabella per ridurre al minimo i costi di archiviazione e operativi. Per le organizzazioni che gestiscono tabelle complesse con miliardi di record e terabyte di dati, questo processo può richiedere molto tempo e risorse, comportando tempi di inattività prolungati e un elevato carico operativo.

Clumio Backtrack for DynamoDB cambia le regole del gioco per i recovery di DynamoDB. Consente ai team di ripristinare quasi istantaneamente le tabelle DynamoDB esistenti a un punto precedente nel tempo senza alcuna riconfigurazione necessaria – una novità assoluta nel settore. Le aziende possono anche recuperare singole partizioni anziché intere tabelle, riducendo sia i tempi che i costi di ripristino. Questo approccio innovativo, combinato con un modello di backup “incrementale per sempre”, non solo aiuta a fornire un ripristino più rapido e preciso, ma può anche ridurre il costo totale di proprietà (TCO) rispetto alle opzioni native che offrono solo backup completi.

Sulla base dell’innovazione di Clumio Backtrack

L’introduzione di Clumio Backtrack for DynamoDB segue il lancio di Clumio Backtrack for Amazon Simple Storage Service (S3), che consente alle aziende di automatizzare il ripristino rapido dei dati archiviati in Amazon S3 a una versione specifica in un determinato punto e momento. Con l’aggiunta di Clumio Backtrack for DynamoDB, Commvault offre maggiore flessibilità e velocità ai clienti AWS che puntano alla resilienza.

Disponibilità

Con un modello di pricing basato sul consumo, Clumio Backtrack per DynamoDB è già disponibile a livello globale tramite AWS Marketplace.

Dichiarazioni

“Le aziende stanno sviluppando le proprie applicazioni cloud e di AI di prossima generazione su DynamoDB”, ha affermato Woon Jung, Chief Technology Officer, Cloud Native di Commvault. “Clumio Backtrack elimina attrito e rischio dal recovery del database, e ora i team possono recuperare i loro dati in minuti anziché giorni, senza dover eseguire ripristini manuali complessi e in più fasi. Questo è un ulteriore esempio di come Commvault sia all’avanguardia in ambito di resilienza e recovery”.

“Amazon DynamoDB resta un database NoSQL cloud-native critico in produzione, grazie a importanti miglioramenti in termini di coerenza, costi e prestazioni. In un contesto di crescenti imperativi di resilienza e disponibilità dei dati, il ripristino preciso e point-in-time per DynamoDB è un progresso significativo. Questo controllo granulare riduce i tempi di inattività, i rischi e i costi operativi, esigenze chiave per lo sviluppo agile e le applicazioni basate su intelligenza artificiale”, ha sottolineato Archana Venkatraman, Senior Research Director, Cloud Data Management di IDC.