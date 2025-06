Da Capgemini oltre 50 casi d’uso di GenAI preconfigurati

Capgemini ha annunciato l’ampliamento della sua partnership strategica con Mistral AI, realtà specializzata nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale all’avanguardia, e con SAP, per supportare la crescita delle organizzazioni regolamentate attraverso la trasformazione operativa e il miglioramento dei risultati aziendali grazie a un’ampia gamma di modelli di AI. Questa collaborazione unica consente di implementare soluzioni di intelligenza artificiale personalizzate all’interno degli ambienti SAP in modo sicuro e affidabile, in particolare per quei settori con requisiti stringenti in termini di gestione dei dati, come i servizi finanziari, la pubblica amministrazione, l’aerospazio e difesa, nonché l’energia e i servizi pubblici. Sfruttando i modelli rivoluzionari di AI generativa di Mistral AI e la piattaforma SAP Business Technology Platform (BTP), Capgemini intende sviluppare numerosi casi d’uso aziendali accessibili e sostenibili, con un impatto ambientale contenuto.

Il contesto in cui si inserisce la partnership

Sempre più imprese si affidano all’intelligenza artificiale per ottimizzare processi e decisioni, integrando l’AI generativa per creare maggiore valore. Questa combinazione consente alle organizzazioni di rafforzare la propria resilienza, simulando scenari, pianificando risposte a eventuali crisi e adattandosi rapidamente ai cambiamenti di mercato. Inoltre, permette loro di ottenere un vantaggio competitivo tangibile, offrendo esperienze personalizzate ai clienti, rendendo la supply chain più flessibile e integrando servizi digitali ad alto valore nei propri prodotti. L’uso dell’AI consente quindi di migliorare sia i ricavi che l’efficienza operativa in molte aree aziendali. Tuttavia, le organizzazioni che operano in contesti regolamentati o trattano dati sensibili incontrano spesso difficoltà nell’accedere a questi benefici: hanno bisogno di modelli di AI generativa avanzati, ma anche di ambienti sicuri come SAP Business Technology Platform in modalità self-hosted.

I casi d’uso e i vantaggi della partnership tra Capgemini, Mistral AI e SAP

Nell’ambito di questa nuova collaborazione, Capgemini mette a disposizione una vasta libreria con oltre 50 casi d’uso aziendali preconfigurati e personalizzati, molti dei quali già validati da SAP e basati sui modelli di Mistral AI. Questi casi d’uso, suddivisi per settore e per processo aziendale, sono progettati con criteri di AI responsabile ed etica, e includono meccanismi di governance e conformità normativa per favorire l’innovazione senza compromettere la sicurezza dei dati. Tra i casi d’uso disponibili:

Aerospazio e difesa : operatori sul campo supportati da tecnologie avanzate per identificare e correggere con efficienza le non conformità nei processi operativi.

: operatori sul campo supportati da tecnologie avanzate per identificare e correggere con efficienza le non conformità nei processi operativi. Energia e servizi pubblici : ispezioni tramite droni che abilitano la manutenzione predittiva e generano insight utili e concreti.

: ispezioni tramite droni che abilitano la manutenzione predittiva e generano insight utili e concreti. Multi-settore: acquisti indiretti intelligenti per selezionare in modo rapido e semplice i prodotti più vantaggiosi da fornitori diversi.

Questa collaborazione offre un duplice vantaggio: da un lato accelera l’adozione di soluzioni di AI generativa personalizzate in ambito SAP per tutte le aziende, dall’altro permette anche a quelle realtà che necessitano di ambienti sicuri per motivi normativi o legati alla privacy di sfruttare appieno i benefici dell’intelligenza artificiale generativa.

La testimonianza del partner Brose

Capgemini ha lavorato a stretto contatto con SAP per rafforzare ulteriormente il proprio Global SAP Center of Excellence, con l’obiettivo di supportare le imprese nell’affrontare sfide cruciali tramite soluzioni basate sull’AI generativa. Un esempio concreto è la collaborazione con Brose, importante fornitore del settore automotive, per sviluppare un assistente AI per i fornitori: SupplierGPT. Questa piattaforma digitale centralizzata ha migliorato la collaborazione all’interno della rete globale di fornitori di Brose, aumentando l’efficienza nel processo di onboarding e nella gestione delle attività.

Michael Seifert, Business Product Owner Brose Supplier Portal di Brose, ha affermato: “Insieme a Capgemini, siamo riusciti a trasformare l’idea di SupplierGPT in una soluzione concreta nel giro di poche settimane. Questa piattaforma consente l’integrazione immediata delle ultime innovazioni e supporta un rapido time-to-market grazie ai servizi di AI integrati in SAP BTP. Il modello di co-innovazione che abbiamo adottato, unendo le competenze di Capgemini, Brose e SAP, ha permesso di progettare, implementare e testare rapidamente soluzioni pilota”.

Riconoscimenti a Capgemini per l’innovazione nell’AI

Capgemini si è recentemente aggiudicata il SAP Pinnacle Award 2025 for Business AI Innovation nella categoria “Customer AI Use Case”, a conferma della sua leadership nella realizzazione di soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale in collaborazione con SAP. Il premio fa parte del programma globale di riconoscimento dei partner di SAP, che valorizza le performance e l’innovazione dei suoi partner in tutto il mondo.

Dichiarazioni

“Questa nuova collaborazione tra Capgemini, Mistral AI e SAP apre la strada a nuovi casi d’uso ad alto valore aggiunto per le organizzazioni che desiderano potenziare le proprie operations con le capacità dell’AI generativa”, ha dichiarato Marjorie Janiewicz, membro dell’Executive Board di Mistral AI e Global Head of Revenue. “Combinando i nostri modelli di AI all’avanguardia, multilingue e altamente personalizzabili con l’esperienza di Capgemini nell’implementazione di soluzioni settoriali concrete e la solidità tecnologica della piattaforma SAP, rendiamo l’integrazione dell’AI più accessibile anche nei settori più regolamentati”.

“Le imprese stanno ricorrendo sempre più all’AI generativa per rafforzare la propria resilienza, semplificare le operations e accelerare il ritorno sugli investimenti. Come partner di fiducia nella trasformazione tecnologica e del business, Capgemini si impegna ad aiutare i clienti a rinnovare i processi aziendali critici tramite un’adozione sicura e mirata dell’AI”, ha commentato Fernando Alvarez, Chief Strategy and Development Officer e membro del Group Executive Board di Capgemini. “Insieme a Mistral AI e SAP, mettiamo a disposizione delle imprese una vasta gamma di modelli di AI innovativi e personalizzati, in grado di generare valore concreto e sostenere la crescita nel lungo periodo”.

“Questa collaborazione è un esempio concreto di come aiutiamo le aziende a sfruttare la potenza dell’AI generativa per affrontare le sfide più rilevanti del business”, ha dichiarato Thomas Saueressig, membro dell’Executive Board di SAP SE, Customer Services & Delivery. “Con SAP Business Technology Platform come base sicura e scalabile, permettiamo alle organizzazioni, in particolare a quelle regolamentate, di adottare l’intelligenza artificiale con fiducia, rapidità ed efficacia, generando un reale valore per il business”.