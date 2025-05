Heineken presenta “Hoppy”, il chatbot di AI firmato SAP

SAP ha annunciato che Heineken, uno dei più grandi produttori di birra al mondo, ha introdotto all’interno della sua organizzazione un chatbot di intelligenza artificiale (AI), chiamato “Hoppy“, per migliorare i processi aziendali e offrire l’accesso ai dati in tempo reale.

Con attività in oltre 70 paesi e oltre 165 birrifici in tutto il mondo, Heineken cercava di semplificare l’accesso ai dati in modo che gli utenti business potessero trovare e analizzare rapidamente i dati nella lingua preferita. Hoppy, chatbot basato sull’AI eseguito su SAP Business Technology Platform (SAP BTP), rappresenta un balzo in avanti significativo nell’impegno di Heineken di snellire i processi interni e responsabilizzare i dipendenti.

Heineken placa la sete di dati con l’intelligenza artificiale

Sfruttando l’elaborazione avanzata del linguaggio naturale con i dati in più sistemi, Hoppy elimina la necessità di ricerche manuali dispendiose in termini di tempo e consente alle sue persone di concentrarsi su attività più strategiche e di maggior impatto.

Grazie alla soluzione SAP Datasphere, Heineken dispone ora di un modello di dati unificato per migliorare l’accesso e la scalabilità dei dati. Inoltre, con la funzionalità dell’hub di AI generativa integrata in SAP BTP, Hoppy consente l’esecuzione di query in linguaggio naturale, la visualizzazione, e un accesso ai dati più sicuro.

Da quando Hoppy è stato introdotto all’interno di piattaforme come Microsoft Teams, Heineken ha visto diminuire sensibilmente il tempo necessario agli utenti per recuperare le informazioni da 15 minuti a 1 minuto. Con le funzionalità di SAP Business AI al centro di Hoppy, Heineken sta anche esplorando l’automazione delle attività ripetitive per migliorare i processi aziendali e snellire le comunicazioni e il processo decisionale. Inoltre, con una visione unificata dei dati, Hoppy può ora segnalare le informazioni mancanti relative ai centri di costo negli ordini d’acquisto, promuovendo livelli maggiori di efficienza e accuratezza.

Dichiarazioni

Andre van Schuijlenburg, Director of Global Process Management di Heineken, ha commentato: “Costruire e integrare gli agenti non è sempre un percorso facile. C’è ancora molto da scoprire. Ma come diciamo ai team: ‘Non preoccuparti, sii Hoppy!’”

“La decisione di Heineken di sfruttare SAP Business AI per il suo chatbot interno esemplifica un approccio innovativo per reimmaginare l’efficienza operativa e l’empowerment dei dipendenti“, ha dichiarato Manos Raptopoulos, Chief Revenue Officer per APAC, EMEA e MEE di SAP. “Siamo orgogliosi di vedere che la nostra tecnologia facilita una comunicazione interna fluida e la condivisione delle conoscenze per un brand globale così iconico”.