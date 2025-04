Data Platform: la nuova soluzione all-in-one di OVHcloud

OVHcloud, attore globale nel cloud e specialista europeo del settore, presenta la sua soluzione enterprise Data Platform. Incentrata sul valore dei dati, questa innovativa piattaforma PaaS end-to-end aiuta le organizzazioni a mantenere un vantaggio competitivo affrontando le crescenti sfide legate ai dati, come il volume, la complessità e la crescente adozione dell’Intelligenza Artificiale Generativa.

OVHcloud Data Platform consente agli utenti di raccogliere, archiviare, elaborare, analizzare e visualizzare i dati in un ambiente cloud sicuro. Progettata per e con i team di specialisti di dati, questa piattaforma è una soluzione preconfigurata che democratizza l’accesso all’analisi e alla scienza dei dati. Grazie a una combinazione di servizi gestiti da OVHcloud (come lo streaming dei dati, l’archiviazione, l’orchestrazione delle pipeline, gli strumenti avanzati di visualizzazione ed esplorazione), le organizzazioni possono concentrarsi sul valore dei loro dati senza preoccuparsi dell’infrastruttura di base.

OVHcloud Data Platform: miglioramento dell’efficienza operativa nel processo decisionale

Rispondendo alle esigenze organizzative di Business Intelligence e Data Analytics, OVHcloud Data Platform aiuta a velocizzare e semplificare la gestionedei dati in diversi settori, inclusi i settori altamente regolati. Alcuni esempi di casi d’uso di OVHcloud Data Platform comprendono:

Per il retail e l’e-commerce identifica i gruppi di clienti in base alle loro abitudini di acquisto per personalizzare le campagne di marketing e prevede le esigenze di inventario.

Per il settore finanziario fornisce gli strumenti per valutare i rischi di portafoglio, rilevare frodi e supportare i casi di scoring del credito.

Per il settore sanitario garantisce supporto nei casi d’uso in ambito clinico analizzando i dati dei pazienti, così da accelerare lo sviluppo farmaceutico e rafforzare l’efficacia degli studi clinici.

Nel settore dei media e dell’intrattenimento può facilitare la misurazione degli indicatori della performance (KPI) delle campagne pubblicitarie e l’analisi del sentiment del pubblico.

Per l’Industria 4.0 può supportare casi d’uso come l’ottimizzazione della supply chain, la manutenzione predittiva e il controllo qualità.

L’utilizzo dell’IA e degli standard open-source in un data journey completo

Caratterizzata da una gamma di servizi che vanno dalla raccolta dei dati tramite il Lakehouse manager da fonti esterne (tra cui Object Storage, Apache Kafka, ClickHouse, MongoDB, MySQL, Oracle, HTTP/FTP, Google Analytics, Google BigQuery, Snowflake, X, API OVHcloud, ecc.) fino all’elaborazione e archiviazione, Data Platform offre dashboard e approfondimenti da condividere tramite app dedicate o API integrate.

Facendo leva su 10 anni di tecnologia ForePaaS, acquisita da OVHcloud, Data Platform è perfettamente calibrata e ottimizzata per operare all’interno del portafoglio OVHcloud. Si basa su SQL ANSI standard o Python, e su una serie di moderni standard open-source per i dati: Apache Iceberg, Spark, Pandas, Jupyter notebooks, Trino, SuperSet, Prometheus o Kubernetes.

La OVHcloud Data Platform è una soluzione end-to-end su misura per tutti gli esperti di dati

A differenza di altre soluzioni, OVHcloud Data Platform è una soluzione completamente integrata e facilmente accessibile tramite un’interfaccia unica. Si adatta non solo a grandi organizzazioni soggette a forti regolamentazioni, ma anche a piccole e medie imprese che desiderano accedere ai benefici dell’analisi dati avanzata. Supportando data engineer, analytics engineer, data analyst, data scientist e team di dataops, OVHcloud Data Platform agisce come un intero stack di dati con un’interfaccia unica che facilita la sinergia tra i vari dipartimenti.

Il flusso di lavoro di Data Platform può essere ulteriormente migliorato utilizzando la nuova soluzione AI Endpoints di OVHcloud per molteplici casi d’uso, come l’estrazione di dati da documenti, trascrizioni multimodali, pulizia automatizzata dei dati o rilevamento di anomalie. Il servizio può anche essere utilizzato per accelerare il ciclo di vita di modellazione dei dati, combinato con i servizi serverless GPU-powered AI Training e AI Deploy di OVHcloud.

Un cloud sovrano e affidabile per la Data Platform

OVHcloud Data Platform beneficia del cloud aperto, sicuro e sostenibile del Gruppo. I dati sono ospitati nel cloud di ultima generazione di OVHcloud, che rispetta i più elevati standard di sicurezza e garantisce la massima tranquillità alle organizzazioni, anche le più restie a trasferire dati sensibili nel cloud a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza. I dati sono ospitati in Europa, offrendo protezione contro normative non europee e garantendo alle organizzazioni autonomia tecnologica e strategica. La piattaforma si basa anche su tecnologie open-source, assicurando agli utenti una maggiore portabilità dei dati, controllo e libertà di scelta.

Disponibilità e costi

OVHcloud Data Platform è ora disponibile in Europa dal data center di Gravelines con un modello pay-as-you-go. Per una maggiore prevedibilità dei costi, i clienti presto potranno riservare capacità, in base alle loro esigenze, assicurandosi così il totale controllo delle loro spese cloud.

Dichiarazioni

“Con il lancio della OVHcloud Data Platform, stiamo offrendo ai clienti una soluzione completa e integrata per il loro data journey. Le aziende possono sfruttare i propri dati per trovare nuovi spunti tramite progetti di IA e analytics. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo dopo aver implementato i feedback dei clienti durante la fase Beta”, ha dichiarato Alexis Gendronneau, Chief Data Officer di OVHcloud.