Deda Ai: la nuova realtà che aiuta le aziende a sostenere le sfide del futuro

Un’Intelligenza Artificiale (AI) al servizio delle persone che ne potenzia il pensiero. È questa la filosofia alla base di Deda Ai, la nuova realtà di Dedagroup (Deda), acceleratore di business e tecnologia.

La nascita di Deda Ai

Dedagroup acquisisce il 100% di ORS, società entrata a far parte del Gruppo già nel 2021 (prima con il 20% del capitale e poi con il 51%), che vanta oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni software cross-industry per l’ottimizzazione e l’automazione dei processi aziendali attraverso l’utilizzo di algoritmi proprietari di AI, Machine Learning e Big Data Analytics.

Con l’operazione, il Gruppo prosegue nella declinazione della nuova corporate identity avviata lo scorso anno, che vede oggi ORS diventare Deda Ai, e parallelamente segna un’evoluzione strategica nel presidio di Dedagroup sull’intelligenza artificiale e nella sua volontà di supportare la trasformazione data-driven di banche, imprese pubbliche e private e pubblica amministrazione.

Con una squadra composta da oltre 100 professionisti, Deda Ai diventa il centro di competenza sull’AI del Gruppo, con l’obiettivo di contribuire ad accelerare l’adozione di queste tecnologie in modo responsabile, scalabile e integrato.

L’intelligenza Artificiale è un ambito in cui Dedagroup ha già investito 30 milioni di euro nell’ultimo anno e che, secondo i piani, vedrà ulteriori investimenti nei prossimi cinque anni, confermando un impegno industriale di lungo periodo volto a posizionare il Gruppo tra le realtà italiane protagoniste dell’innovazione basata sui dati.

Gli obiettivi di Deda Ai

Attraverso Deda Ai, saranno progressivamente potenziati tutti gli asset software proprietari di Deda destinati agli ambiti finance, fashion e retail, large corporate e public services, con l’intelligenza artificiale motore trasversale per l’evoluzione tecnologica e la competitività delle imprese.

Nel corso del 2025, saranno rilasciate progressivamente le versioni evolutive delle piattaforme proprietarie di Deda Ai, sviluppate sui mercati finanziari, energetici ed enterprise su cui opera. Frutto di investimenti mirati al potenziamento tecnologico e al consolidamento della sua presenza sul mercato, le soluzioni saranno ancora più modulari, accessibili e scalabili, con nuove funzionalità dedicate alla previsione, all’orchestrazione dei processi, alla simulazione di scenari e al supporto decisionale in tempo reale. L’obiettivo è di fornire ai clienti una piattaforma capace di abilitare un modello operativo sempre più evolute, in cui l’intelligenza artificiale diventa parte integrante della gestione quotidiana e un asset competitivo a supporto della crescita.

Deda Ai ha già generato risultati concreti e misurabili. In ambito retail, per esempio, dove i progetti realizzati hanno permesso alle aziende clienti di ottenere una riduzione fino al 20% dell’inventario, un abbattimento del 25% delle merci invendute a fine stagione e un dimezzamento delle vendite perse. Così come in ambito energetico, settore in cui le soluzioni dell’azienda sono allineate alle analisi quartorarie richieste dal TIDE, garantendo un forecasting dell’approvvigionamento energetico con margini di errore inferiori al 2,5%. Numeri che esprimono l’efficacia di un’intelligenza artificiale realmente integrata nei processi e capace di incidere direttamente sulla marginalità e sulla competitività delle imprese.

Il principio “Enhancing Human Decision”

Con Deda Ai nasce il manifesto Ai2Human, riassunto nel principio “Enhancing Human Decision” per il quale l’intelligenza artificiale è al servizio delle persone e ne potenzia il pensiero, la capacità decisionale e l’efficacia delle scelte e delle azioni. Un approccio che è strettamente collegato alla strategia di Dedagroup, che si propone come business and technology accelerator che coniuga tecnologia e dedizione, aiutando banche, imprese e pubbliche amministrazioni a evolversi e accelerare il proprio business, diventare più competitive, superare i propri limiti e affrontare sfide sempre più ambiziose.

Deda è stata assistita nella negoziazione degli accordi e per gli aspetti finanziari da Studio Scozzi Commercialisti.

Dichiarazioni

“La nascita di Deda Ai rappresenta un’evoluzione naturale del percorso industriale che stiamo portando avanti in cui l’intelligenza artificiale non è solo una leva tecnologica, ma un motore di trasformazione ampio, che coinvolge le imprese, le istituzioni e l’intera società. Vogliamo portare innovazioni in grado di mettere a fattor comune tecnologia, visione di sistema e responsabilità sociale, perché crediamo che l’AI, per esprimere davvero il proprio potenziale positivo, debba essere governata e accompagnata”, dichiara Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup. “Oggi l’AI semplifica processi complessi, migliora l’efficienza e crea nuovi benchmark operativi, ma il vero cambiamento pervasivo si ottiene solo con una strategia chiara di adozione: restare fermi nell’illusione di un’accelerazione iniziale, senza una direzione precisa, è il rischio più grande per le organizzazioni di qualsiasi natura. Serve una visione di lungo periodo e obiettivi condivisi, capaci di generare valore in modo sostenibile e inclusivo. Dedagroup continuerà a investire con convinzione in questo ambito, perché siamo consapevoli che l’AI non è una destinazione, ma un processo che va costruito nel tempo, con competenze ed etica”.

“Con Deda Ai portiamo l’intelligenza artificiale al cuore dei processi aziendali, nei mercati in cui operiamo ogni giorno — dalla finanza al fashion, dalla pubblica amministrazione al mondo delle corporate — contribuendo a costruire imprese più resilienti, intelligenti e capaci di affrontare la complessità. Possiamo farlo grazie a un team qualificato di oltre 100 professionisti, unito dalla volontà di trasformare l’AI in uno strumento concreto di supporto all’innovazione e alla competitività”, ha sottolineato Marco Bellinzona, CEO di Deda Ai. “L’intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più profonde e decisive del nostro tempo: ma perché generi valore reale, deve essere pensata per amplificare le capacità umane, non per sostituirle. Crediamo in un’AI affidabile, etica, capace di supportare le persone nell’affrontare le sfide, nell’interpretare i dati e nel prendere decisioni migliori”.