ECYSAP: il sistema di Cyber Situational Awareness di Indra

Indra ha presentato ECYSAP (European Cyber Situational Awareness Platform), un sistema destinato a fornire capacità militari strategiche all’Europa e richiamare l’interesse dell’Alleanza Atlantica, delle autorità del Comando congiunto per il cyberspazio, dello Stato maggiore dell’Unione Europea, dell’Agenzia europea per la difesa e dell’Allied Command Transformation della NATO.

Il ruolo di ECYSAP

ECYSAP fonde le informazioni sulla situazione nel mondo reale e le attività nel cyberspazio per valutare il loro impatto sulle missioni. Il suo sviluppo è stato affrontato nell’ambito dell’omonimo progetto dell’Unione Europea che vede come partner Spagna, Italia, Francia ed Estonia, a cui hanno lavorato le aziende, le università e i centri di ricerca più avanzati del continente sotto il coordinamento di Indra.

La soluzione fornirà all’Europa capacità all’avanguardia nel pianificare e condurre missioni militari nel cyberspazio portando enormi vantaggi militari.

In campo nazionale, ECYSAP sarà una parte fondamentale del Sistema di combattimento per le operazioni militari nel cyberspazio (SCOMCE).

La piattaforma è inoltre pronta a consentire agli eserciti europei e all’UE di adattarla alle proprie esigenze e di attivarla, costituendo un significativo passo avanti nell’implementazione di sistemi di combattimento europei nel cyberspazio. Inoltre, nel quadro europeo, ECYSAP è allineato con il futuro EC2 (sistema di comando e controllo strategico dell’UE), di cui Indra sta guidando lo sviluppo.

Allo stesso modo, la NATO, attraverso il suo Allied Command Transformation, sta analizzando la possibilità di utilizzare ECYSAP come punto di partenza per lo sviluppo di una propria capacità analoga.

A sua volta, lo sviluppo di questo sistema rappresenta un successo per la Commissione Europea, che sta promuovendo progetti congiunti di R&S per favorire investimenti intelligenti ed efficienti nella difesa.

Attacchi informatici che aggrediscono il mondo fisico

Durante la dimostrazione di Indra è stata riprodotta una missione di pace simulata, alla quale la Spagna ha contribuito inviando un contingente da sbarcare nel porto di un paese mediterraneo fittizio in pieno periodo di instabilità.

Durante l’esercitazione, ECYSAP ha dimostrato come poteva essere integrato nel sistema di comando e controllo europeo EC2, che ha inviato la pianificazione della missione e l’ordine per l’operazione. Il sistema ha poi unito tutte le informazioni sulla situazione nel cyberspazio in tempo reale, valutando le minacce, le vulnerabilità e gli eventi informatici e il loro impatto sulla missione e calcolando le probabilità di successo.

La piattaforma ha inizialmente rilevato diverse campagne di disinformazione e attacchi informatici ai siti web istituzionali. A questi sono seguiti attacchi informatici ai sistemi connessi (IoT) del porto, come il sistema di videosorveglianza, il sistema di gru e la centrale elettrica. A livello fisico, droni carichi di esplosivo hanno attaccato la torre di comunicazione della nave spagnola e hanno sostituito il segnale GPS per confondere le apparecchiature elettroniche delle unità spagnole. ECYSAP ha valutato l’impatto di questi attacchi in tempo reale, fornendo informazioni chiave per aiutare il processo decisionale.

Il campo di manovra cibernetico del futuro

Nell’ambito dell’esercitazione, Indra ha dispiegato la sua capacità Hybrid Twin Lab, un simulatore di operazioni nel cyberspazio che ha facilitato la simulazione della missione e dei diversi eventi che si sono verificati.

L’integrazione di ECYSAP in questo sistema di wargaming e simulazione è fondamentale per la strategia nazionale di garantire un raggio d’azione cibernetico classificato, una capacità che anche gli eserciti più avanzati del mondo stanno cercando, portando a un aumento dell’interesse per ECYSAP.

Indra è la società che guida i principali progetti di ricerca e sviluppo sulla cyberdifesa attualmente in corso in Europa. Oltre a ECYSAP, l’azienda è alla guida della fase successiva (ECYSAP EYE) e di EU GUARDIAN e partecipa ad altri progetti come Newsroom e AIDA, fungendo da forza trainante del settore in Spagna e rafforzandone la sovranità e l’autonomia.

Dichiarazioni

Luis García de la Iglesia, Direttore della difesa informatica di Indra, ha spiegato: “ECYSAP è uno strumento focalizzato sulla missione, in grado di visualizzare come gli attacchi informatici possono diffondersi nel mondo fisico. Il sistema incorpora algoritmi molto avanzati per automatizzare più azioni, aprendo la porta all’integrazione di agenti di intelligenza artificiale”.