Furto di dati: Italia tra i Paesi più colpiti

Ferdinando Mancini, Director Southern Europe Sales Engineering, Proofpoint analizza le conseguenze del furto di dati e spiega come giocare d’anticipo in sette mosse.

Buona lettura!

Prevenire i furti di dati: 7 consigli per sviluppare un approccio proattivo

I dati sono uno dei beni più preziosi per le aziende moderne, di conseguenza sono un bersaglio per i furti, ovvero l’acquisizione, copia o esfiltrazione non autorizzata di informazioni sensibili, generalmente memorizzate in formato digitale. Per ottenerle, i malintenzionati abusano dei privilegi che già possiedono o utilizzano vari altri mezzi per ottenere l’accesso a sistemi, reti o dispositivi di archiviazione digitale. I dati possono spaziare dalle credenziali degli utenti a dettagli finanziari personali e proprietà intellettuale.

Aziende di tutte le dimensioni sono bersaglio di furto di dati, e gli esempi non mancano. Nel settembre 2023, i dati personali di 2.214 dipendenti della multinazionale dolciaria The Hershey Company sono stati rubati dopo un attacco di phishing. Nel gennaio 2024, la società di contabilità Framework Computer è stata vittima di un attacco. Un criminale si è spacciato per il CEO e ha convinto un dipendente preso di mira a condividere un foglio di calcolo con i dati dei clienti dell’azienda.

L’Italia non è immune a questo fenomeno, tutt’altro. Secondo il più recente report dell’Osservatorio Cyber di CRIF il nostro paese è uno dei più colpiti al mondo dal furto di dati personali. In particolare, è al 5° per furto di dati relativi all’account e-mail e al 15° per quelli delle carte di credito.

Furto di dati: quanto costa alle aziende?

I ladri di dati mirano a trarre profitto finanziario, a interrompere le attività aziendali o a fare entrambe le cose rubando informazioni di alto valore. Le conseguenze del furto di dati possono essere molto onerose per un’azienda e il loro costo è in costante aumento. Secondo una recente ricerca di Proxyrack sono gli Stati Uniti a registrare il costo più alto di un data breach, con poco più di 9 milioni di dollari per attacco, seguiti da Medio Oriente e Canada, dove il danno medio è rispettivamente di 6,4 e 5,9 milioni di dollari. In questa classifica, l’Italia si colloca in ottava posizione su scala mondiale, con un costo medio pari a 3,6 milioni di dollari.

Non tutte le violazioni comportano il furto di dati, ma questo è certamente uno degli obiettivi principali di molti aggressori. Anche i gruppi ransomware hanno abbandonato la crittografia dei dati nei loro attacchi, optando invece per il furto di enormi quantità di informazioni, sfruttando il loro valore per costringere le aziende a pagare un riscatto.

Quindi, cosa possono fare le imprese per prevenirlo? È necessario adottare un approccio proattivo.

Chi sono i responsabili?

Per prevenire il furto di dati, è importante comprendere come la minaccia non sia rappresentata solo da malintenzionati provenienti dall’esterno dell’azienda. Anche figure ad essa collegata, come dipendenti, partner e fornitori con obiettivi malevoli, possono rubare i dati da file server protetti, database, applicazioni cloud e altre fonti. E disponendo dei giusti privilegi, questo può essere un gioco da ragazzi.

Gli obiettivi di un insider per il furto di dati possono essere svariati: la frode, la divulgazione di segreti commerciali a un concorrente per ottenere un guadagno finanziario o addirittura il sabotaggio aziendale. Per quanto riguarda le modalità di esfiltrazione dei dati, gli insider possono utilizzare diversi strumenti, dai supporti rimovibili alle e-mail personali, fino alle stampe fisiche.

Come vengono rubati i dati?

Vediamo ora alcuni metodi comuni che aggressori esterni potrebbero utilizzare per violare le difese di un’azienda e il furto di dati.

I cybercriminali lo utilizzano per colpire gli utenti attraverso e-mail, messaggi di testo, telefonate e altre forme di comunicazione. Obiettivo principale di questo approccio è di indurre gli utenti a fare ciò che l’aggressore vuole che facciano, come condividere dati sensibili o fornire credenziali di accesso al sistema. (Inganno e manipolazione attraverso l’ingegneria sociale sono la chiave del successo del phishing).

Un attaccante può installare segretamente un malware su una rete o sul computer di un utente per rubare dati o ottenere un accesso non autorizzato ad altri sistemi e applicazioni in cui risiedono dati sensibili. E-mail di phishing e applicazioni web illegittime sono esempi di strumenti utilizzati dagli aggressori per distribuire malware come spyware e keylogger.

Attacchi Adversary-in-the-middle (AiTM). Si tratta di una forma di intercettazione e furto di dati in cui un cybercriminale intercetta i dati da un mittente a un destinatario e poi dal destinatario al mittente. Con questo approccio, può ottenere password, IP, messaggi privati e altre informazioni sensibili.

Si tratta di una forma di intercettazione e furto di dati in cui un cybercriminale intercetta i dati da un mittente a un destinatario e poi dal destinatario al mittente. Con questo approccio, può ottenere password, IP, messaggi privati e altre informazioni sensibili. Software non aggiornato o privo di patch. Gli aggressori sono sempre alla ricerca di vulnerabilità software non corrette da sfruttare. Questi punti deboli possono rappresentare una porta o un percorso che porta all’accesso non autorizzato a dati di grande valore.

Gli aggressori sono sempre alla ricerca di vulnerabilità software non corrette da sfruttare. Questi punti deboli possono rappresentare una porta o un percorso che porta all’accesso non autorizzato a dati di grande valore. Reti non protette. Quando gli utenti accedono alle risorse aziendali attraverso reti non crittografate o scarsamente protette, come il Wi-Fi pubblico, possono inavvertitamente esporre i dati a chiè pronto a rubarli.

Quando gli utenti accedono alle risorse aziendali attraverso reti non crittografate o scarsamente protette, come il Wi-Fi pubblico, possono inavvertitamente esporre i dati a chiè pronto a rubarli. Database o cloud storage mal configurati. I dati archiviati online possono essere esposti e causare accessi non autorizzati, se non configurati correttamente.

I dati archiviati online possono essere esposti e causare accessi non autorizzati, se non configurati correttamente. Furto fisico. I malintenzionati possono sottrarre fisicamente dispositivi come laptop, smartphone o hard disk esterni per accedere ai dati archiviati. Anche la ricerca tra i documenti cestinati è un’opzione, se i ladri sono sufficientemente motivati da cercare tra gli scarti materiali o dispositivi che potrebbero contenere dati sensibili.

7 consigli per ridurre il rischio di furto di dati

Viste le numerose opportunità che i criminali informatici hanno di rubare i dati o di porre le basi per farlo, è chiaro che le aziende hanno bisogno di un approccio proattivo e strutturato su più livelli per prevenirlo.

I sette consigli che seguono possono contribuire a ridurre l’esposizione di un’azienda al furto di dati, sia all’interno che all’esterno.

Implementare misure di strong authentication . Questo include politiche più restrittive, come la richiesta di password complesse e la loro modifica regolare. Inoltre, ove possibile, utilizzare l’autenticazione a più fattori (MFA) per l’accesso a sistemi e applicazioni vitali.

. Questo include politiche più restrittive, come la richiesta di password complesse e la loro modifica regolare. Inoltre, ove possibile, utilizzare l’autenticazione a più fattori (MFA) per l’accesso a sistemi e applicazioni vitali. Usare la crittografia dei dati . È consigliabile criptare i dati sensibili dell’azienda, sia in transito che a riposo. In questo modo, anche in caso di accesso non autorizzato, le informazioni rubate rimarranno illeggibili per chi non dispone delle chiavi di decrittazione adeguate.

. È consigliabile criptare i dati sensibili dell’azienda, sia in transito che a riposo. In questo modo, anche in caso di accesso non autorizzato, le informazioni rubate rimarranno illeggibili per chi non dispone delle chiavi di decrittazione adeguate. Condurre regolarmente audit e analisi di vulnerabilità. Queste attività possono aiutare a identificare i potenziali punti deboli di sistemi e reti e ad affrontarli in modo proattivo. Gli audit di sicurezza possono anche contribuire a far emergere potenziali minacce interne che possono portare al furto o alla perdita di dati.

Queste attività possono aiutare a identificare i potenziali punti deboli di sistemi e reti e ad affrontarli in modo proattivo. Gli audit di sicurezza possono anche contribuire a far emergere potenziali minacce interne che possono portare al furto o alla perdita di dati. Mantenere il software aggiornato . Assicurarsi che sistemi operativi, applicazioni software e soluzioni di sicurezza a abbiano le patch e gli aggiornamenti più recenti per risolvere le vulnerabilità note. Quando si trova una falla di sicurezza, non bisogna aspettare, è necessario applicare la correzione il prima possibile.

. Assicurarsi che sistemi operativi, applicazioni software e soluzioni di sicurezza a abbiano le patch e gli aggiornamenti più recenti per risolvere le vulnerabilità note. Quando si trova una falla di sicurezza, non bisogna aspettare, è necessario applicare la correzione il prima possibile. Seguire il principio del minimo privilegio . Questo principio si basa sul concetto che sia possibile ridurre l’impatto potenziale di incidenti causali, attività dolose intenzionali o violazioni della sicurezza limitando i diritti di accesso degli utenti. Lo si ottiene concedendo a individui o sistemi i livelli minimi di accesso o di permessi necessari per svolgere le loro funzioni o compiti.

. Questo principio si basa sul concetto che sia possibile ridurre l’impatto potenziale di incidenti causali, attività dolose intenzionali o violazioni della sicurezza limitando i diritti di accesso degli utenti. Lo si ottiene concedendo a individui o sistemi i livelli minimi di accesso o di permessi necessari per svolgere le loro funzioni o compiti. Implementare soluzioni di Data Loss Prevention (DLP). Una piattaforma DLP può aiutare a monitorare e controllare il movimento dei dati sensibili in azienda. È possibile impostare policy formali per prevenire l’accesso non autorizzato o la trasmissione di informazioni riservate e farle rispettare. Molte delle principali soluzioni DLP si integrano anche con funzionalità di crittografia.

Una piattaforma DLP può aiutare a monitorare e controllare il movimento dei dati sensibili in azienda. È possibile impostare policy formali per prevenire l’accesso non autorizzato o la trasmissione di informazioni riservate e farle rispettare. Molte delle principali soluzioni DLP si integrano anche con funzionalità di crittografia. Fornire una formazione mirata sulla cybersecurity. La formazione sulla sicurezza gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione del furto di dati, con cui gli utenti impareranno a riconoscere e resistere ai tentativi di phishing e ad altre tecniche di social engineering. Possono anche imparare e applicare pratiche di password forti, segnalare attività sospette e molto altro ancora.

di Ferdinando Mancini, Director Southern Europe Sales Engineering, Proofpoint