Goldenpoint rafforza la fidelizzazione clienti con SAP Emarsys

Goldenpoint, azienda operante nel settore della calzetteria e dell’intimo, è presente sul territorio italiano con 400 stores dislocati sia sul territorio nazionale sia nelle principali città estere e con un canale e-commerce per la vendita online. Il brand si distingue nel mercato per la qualità del prodotto e per riservare particolare attenzione all’esperienza d’acquisto del cliente su tutti i canali.

Gestire un programma Loyalty strutturato e aumentare i ricavi online e offline

L’adozione di tecnologie innovative è parte integrante della strategia di Goldenpoint, che mira a rafforzare la relazione con i suoi clienti attraverso la personalizzazione e una fidelizzazione progressiva. Per questo l’azienda ha deciso di affidare a Deda Digital, la business unit dedicata alla Customer Experience di Derga Consulting, l’implementazione di SAP Emarsys.

La piattaforma di Customer Engagement di SAP ha rappresentato per Goldenpoint un’evoluzione nella gestione e nella sistematizzazione della loyalty, permettendo una segmentazione avanzata dei clienti e l’introduzione di un sistema di punteggi, livelli e benefit personalizzati, migliorando significativamente l’esperienza di fidelizzazione lungo l’intero customer journey. Inoltre, il progetto ha permesso la gestione di una comunicazione omnicanale, coinvolgendo email, SMS e comunicazioni web, per un’interazione coerente e personalizzata con i clienti attraverso tutti i touchpoint, migliorando così l’orchestrazione delle vendite online e offline.

I risultati di Goldenpoint

Analizzando il 2023 rispetto all’anno precedente, l’adozione di SAP Emarsys ha permesso a Goldenpoint un aumento del 192% del numero di iscritti al programma fedeltà e una crescita del 96% dei ricavi legati al piano Loyalty. A questo si aggiunge un importante KPI di miglioramento: lo scontrino medio dei clienti Loyalty è stato superiore dell’84% rispetto a quello dei clienti non iscritti al programma. Infine, grazie alla strategia di orchestrazione online e offline e alle automazioni progettate e attivate su SAP Emarsys l’e-commerce di Goldenpoint ha ottenuto un incremento dei ricavi del 16% anno su anno.

Dichiarazioni

“Siamo molto soddisfatti dell’implementazione del nostro programma Loyalty su SAP Emarsys e dei risultati raggiunti che ci hanno permesso di aumentare gli iscritti e personalizzare le esperienze dei nostri clienti. Questa innovazione ha segnato un punto di svolta nella strategia di engagement e della gestione della loyalty, portando a un aumento della soddisfazione dei clienti e della loro fedeltà verso Goldenpoint”, ha commentato Filippo Taino, General Manager di Goldenpoint.

“L’implementazione di SAP Emarsys per Goldenpoint rappresenta un esempio importante di come la tecnologia possa sostenere ed espandere il rapporto tra un brand e i suoi clienti. Il successo di questo progetto dimostra l’importanza di una strategia digitale solida e data-driven, che mette al centro l’esperienza e la soddisfazione del cliente”, ha dichiarato Giovanni Scardovi, CEO di Deda Digital. “Siamo fieri di aver accompagnato Goldenpoint in questo percorso di trasformazione e aver contribuito alla realizzazione del loro programma Loyalty che non solo ha incrementato i numeri in termini di iscrizioni e ricavi, ma ha anche potenziato la relazione tra il brand e i propri clienti”.

“Il successo ottenuto da Goldepoint sottolinea l’impatto che l’adozione di una piattaforma come SAP Emarsys può avere sul business dei clienti nell’ambito del Customer Engagement. Vedere come Goldenpoint abbia utilizzato la nostra tecnologia per rafforzare i legami con i propri clienti e stimolare una crescita significativa sia online che offline è un’importante testimonianza dell’efficacia delle soluzioni SAP in risposta alle esigenze complesse del mercato retail di oggi”, ha dichiarato Matteo Cremaschi, Head of Sales SAP Customer Experience, SAP Italia.