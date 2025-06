Juniper Networks lancia nuove funzionalità AI native

In un contesto in cui affidabilità, visibilità e automazione sono fondamentali per garantire la continuità del business, Juniper Networks, azienda specializzata nelle reti sicure AI native, rafforza ulteriormente il proprio impegno nell’evoluzione del data center networking AI nativo con una serie di novità. Con le ultime innovazioni, Juniper punta a offrire una gestione della rete ancora più proattiva, intelligente e semplificata, permettendo di anticipare criticità, accelerare la risoluzione dei problemi e allineare in modo ancora più efficace le attività di rete con le esigenze strategiche del business.

Le novità annunciate da Juniper Networks

Le ultime innovazioni di Juniper Networks riguardano:

L’introduzione di Predictive Insights, una nuova funzionalità che consente agli operatori di individuare e risolvere problemi e anomalie prima ancora che queste possano causare un’interruzione del business. Le prime tre applicazioni di Predictive Insights sono System Health, Capacity e Optics, che rispondono ad alcune delle sfide più diffuse negli ambienti di rete dinamici. Grazie a queste applicazioni introdotte da Juniper Networks, i team che si occupano delle operation possono prevedere, ad esempio, il malfunzionamento di uno switch a causa di un problema di processore o di memoria, quando sarà necessaria un’espansione del fabric a seguito dell’aumento del traffico o quando un modulo ottico sta per subire un danno che rischia di interrompere un collegamento nel fabric. Queste informazioni consentono di intraprendere azioni proattive, come l’aggiunta di switch leaf, il reindirizzamento del traffico o la sostituzione di un modulo ottico, al fine di garantire la disponibilità continua e le prestazioni elevate delle applicazioni.

System Health è disponibile da subito, mentre Capacity e Optics lo saranno nel corso del terzo trimestre 2025.

L’estensione delle funzionalità di Application Awareness , lanciato da Juniper Networks nel 2024, che ora include: Un’integrazione ampliata con i prodotti VMware , che fornisce visibilità sulle VM (Virtual Machine) e, più importante, sulle applicazioni in esecuzione su di esse e integra gli avvisi provenienti dal vCenter VMware . L’aggiunta di queste informazioni al potente graph database di Juniper Networks, che già comprende la visibilità multilivello del network fabric e dei flussi delle applicazioni, consente di ottenere maggiori insight e una risoluzione più rapida dei problemi. Gli avvisi a livello delle applicazioni possono essere correlati agli eventi e agli avvisi di rete, migliorando così la capacità dei team NetOps e DevOps di individuare e risolvere rapidamente la root cause di qualsiasi problema a livello di rete o di applicazione. Un grafico sunburst come nuovo strumento di visualizzazione che sintetizza tutte le informazioni relative alle anomalie di rete in un’unica rappresentazione visiva. La root cause di un problema è identificata al centro, i segnali sulla rete sono disposti in cerchi concentrici intorno a essa, mentre i relativi impatti delle applicazioni sono posti sull’anello esterno. Questa visualizzazione, resa possibile dal graph database di Juniper e dall’inferenza della root cause AI nativa, fornisce importanti informazioni che consentono agli operatori di determinare rapidamente l’impatto di qualsiasi problema e le azioni correttive necessarie per ripristinare il normale funzionamento della rete e delle applicazioni. Questa nuova aggiunta consente di individuare la causa radice e la relativa soluzione in pochi secondi sulla base della comprensione del contesto completo delle operazioni data center e delle relazioni tra i nodi.

Le novità relative ad Application Awareness sono disponibili come parte della licenza Premium di Apstra Data Center Director.

La disponibilità delle dashboard Service Level Expectations (SLE), che forniscono una panoramica sintetica dello stato di salute della rete e delle applicazioni nel corso del tempo. Inoltre, possono rivelarsi estremamente utili per verificare in che misura il team di rete stia soddisfacendo le aspettative dei proprietari delle applicazioni e degli utenti finali in termini di performance e disponibilità. Nello specifico, le dashboard SLE che rilevano lo stato di salute dei collegamenti, del sistema e del fabric sintetizzano decine di parametri di rete in qualsiasi periodo scelto ed elaborano una valutazione sintetica e un’analisi drill-down dei tipi di problemi che hanno determinato lo stato di salute rilevato durante quel determinato periodo. Questo aiuta i responsabili delle operazioni di rete a farsi un’idea chiara di quanto siano in linea con le esigenze di business e delle aree di miglioramento più importanti che potrebbero dover essere affrontate attraverso la formazione, il personale, eventuali modifiche ai processi o investimenti in strumenti e tecnologie.

Le nuove dashboard SLE sono già disponibili.

L’estensione di Marvis AI Assistant for Data Center, introdotto da Juniper Networks all’inizio del 2024 e a oggi ancora l’unico assistente AI del settore per le operazioni di rete dei data center. Marvis si espande per includere potenti funzionalità genAI che rivoluzionano l’esperienza di interazione dell’operatore di rete con la gestione e l’assurance del fabric di Juniper. Gli operatori di rete possono ora utilizzare l’interfaccia di interrogazione in linguaggio naturale di Marvis, guidata da un LLM AI, per porre una gamma molto più vasta di domande e svolgere una serie ancora più ampia di attività. L’assistente AI Marvis dispone ora di un contesto più profondo sul sistema del data center e di una knowledge base aggiornata dinamicamente per risultati significativamente più accurati e pertinenti.

Entrambe le versioni di Marvis AI Assistant for Data Center, cloud-based e on-premise, saranno disponibili entro il quarto trimestre 2025.