ESG e digitalizzazione: il commento di Marco Calzolari di Alveo Group

Oggi condividiamo un commento di scenario di Marco Calzolari, Amministratore Delegato di Alveo Group, realtà italiana di riferimento per la trasformazione digitale di grandi, medie imprese e la PA, sul tema della sinergia tra digitalizzazione e obiettivi ESG.

Il testo offre una riflessione su come l’adozione consapevole di tecnologie emergenti – in particolare l’intelligenza artificiale applicata alla gestione dei dati ESG – possa rappresentare un driver strategico per la trasformazione sostenibile delle imprese.

“Un punto di forza che può aiutare le aziende a procedere verso un’evoluzione sostenibile della propria attività è sicuramente la consapevolezza che innovazione digitale e obiettivi ESG possono procedere di pari passo. Ritengo che questo tipo di sinergia, nonostante la mole di investimenti in ambito digitale, sia ancora poco sviluppata. Infatti, dalle ultime rilevazioni solo un’azienda su tre utilizza l’innovazione digitale in modo intensivo come strumento per perseguire obiettivi sostenibili e solo una su quattro si fa guidare dalle linee di sviluppo sostenibile per rivedere la politica di adozione digitale. Il progresso rapido delle tecnologie digitali, con riferimento particolare all’AI, richiede un impegno del management aziendale affinché sia capace di accogliere il cambiamento e tradurre le possibilità tecnologiche in valore per clienti, partner e società. In questo scenario, assistiamo sempre di più a soluzioni AI-driven per la gestione dei dati ESG, con piattaforme che sfruttano l’intelligenza artificiale per ottimizzare la raccolta, l’analisi e l’interpretazione delle informazioni legate alla sostenibilità. Grazie alle soluzioni basate su AI, le imprese possono monitorare in tempo reale le loro performance ambientali, sociali e di governance, identificare aree di miglioramento e ottimizzare i processi per ridurre l’impatto complessivo. Ovviamente, l’espansione di queste tecnologie deve procedere di pari passo con l’esigenza di garantire un utilizzo etico e sicuro dell’AI, oltre allo sviluppo di competenze specializzate per affrontare e gestire i rischi associati. Insieme allo sviluppo di sistemi di analisi degli obiettivi ESG, occorre sempre assicurare trasparenza, equità e responsabilità diventa essenziale per massimizzare l’efficacia di queste soluzioni nel perseguire obiettivi sostenibili. Anche a fronte di questa necessità, il mercato dei software per la gestione dei dati ESG sta registrando una crescita significativa sia per la crescente pressione su imprese e organizzazioni per dimostrare un impegno concreto verso la sostenibilità e l’introduzione di normative sempre più rigorose che richiedono trasparenza e responsabilità nelle pratiche aziendali. Alveo Group, attraverso le sue società PA ABS e PA Expertise, si impegna attivamente a promuovere la sostenibilità, integrando pratiche ESG nelle proprie soluzioni tecnologiche per aziende e pubblica amministrazione che puntano a una trasformazione digitale avanzata. Crediamo nell’importanza di un equilibrio tra ambiente, economia ed equità, affinché la crescita delle imprese sia solida e responsabile, a beneficio delle generazioni attuali e future. Questo impegno si concretizza nello sviluppo di piattaforme digitali avanzate e su misura, che ottimizzano i processi aziendali e favoriscono l’adozione di modelli operativi più sostenibili, efficienti e orientati alla creazione di valore durevole”.

