Kaspersky SD-WAN: i nuovi aggiornamenti fermano le interruzioni

Sempre più aziende distribuite geograficamente registrano interruzioni di rete che intralciano e rallentano le loro attività. Per ovviare a questo problema, Kaspersky ha aggiornato la propria soluzione Software Defined Wide Area Network (SD-WAN). La nuova tecnologia Link State Control di Kaspersky SD-WAN assicura il monitoraggio automatico e in tempo reale della disponibilità dei tunnel di rete, consentendo alle aziende di rilevare e risolvere istantaneamente i problemi di connettività.

Secondo l’ultimo report Kaspersky sulle aziende geo-distribuite, quasi il 60% deve affrontare ogni mese problemi di rete nella propria infrastruttura. Questo porta a significativi danni finanziari e di reputazione e può costare migliaia di dollari all’ora. È quindi importante che le aziende implementino soluzioni affidabili per prevenire in modo proattivo le interruzioni di rete.

Kaspersky SD-WAN è progettato per creare un’infrastruttura aziendale a prova d’errore e proteggere le reti geo-distribuite. La soluzione consente alle aziende di utilizzare diversi canali di comunicazione, ottimizzare le connessioni cloud, potenziare la sicurezza, migliorare le prestazioni delle applicazioni e accelerare l’implementazione di nuovi servizi.

Link State Control per migliorare il monitoraggio della disponibilità del tunnel di rete

In qualsiasi rete software-defined, è necessario monitorare costantemente la qualità e la disponibilità dei canali di comunicazione per passare tempestivamente a connessioni più stabili quando necessario. Qualsiasi interruzione di canali e tunnel di rete deve essere rilevata in una frazione di secondo per garantire una verifica completa e per semplificare il lavoro degli amministratori.

Grazie al nuovo aggiornamento, il sistema di monitoraggio della disponibilità dei tunnel di Kaspersky SD-WAN è stato notevolmente migliorato grazie alla tecnologia Link State Control, che evita di dover ricorrere alla configurazione manuale. Questi controlli vengono ora eseguiti in modo completamente automatico a livello di protocollo, con la qualità di ciascun tunnel misurata separatamente. Questa nuova funzionalità migliora la stabilità e l’affidabilità di Kaspersky SD-WAN, elevando le prestazioni della rete a un nuovo livello.

Ulteriori miglioramenti di Kaspersky SD-WAN

Con questo aggiornamento, Kaspersky ha introdotto anche un nuovo metodo per riavviare il processo di registrazione delle Customer Premises Equipment (CPE), oltre a nuovi strumenti di gestione e usabilità per il firmware delle CPE basati sul Data Plane Development Kit (DPDK). Inoltre, sono stati migliorati il programma di installazione SD-WAN, la customer experience di Zero-Touch Provisioning e il meccanismo di eliminazione dei CPE.

Kaspersky SD-WAN è ugualmente vantaggioso per aziende con filiali, imprese manifatturiere con sedi distribuite e società con home-office distaccati o sportelli ATM.

Dichiarazioni

“In Kaspersky ci impegniamo sempre a sviluppare prodotti onnicomprensivi e a fornire alle aziende una sicurezza completa per tutti i loro asset e processi. Con il nuovo aggiornamento, abbiamo migliorato Kaspersky SD-WAN, consentendo alle aziende di rilevare le interruzioni in una frazione di secondo, migliorando così l’affidabilità e la stabilità delle reti e riducendo al minimo il rischio di potenziali perdite finanziarie e di reputazione”, ha commentato Maxim Kaminsky, Business Development Manager of Secure Access Service Edge di Kaspersky.