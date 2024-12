Migrazione al cloud priva di barriere con Qlik

Cloud e Intelligenza Artificiale (AI) consentono alle aziende di migliorare l’utilizzo dei dati. Per questo motivo sono tra le tecnologie più utilizzate ma che spesso presentano degli ostacoli in fase di implementazione.

Qlik, specialista globale nell’integrazione dei dati, nell’analytics e nell’intelligenza artificiale (AI), ha annunciato un forte slancio nel supportare la migrazione al cloud per le aziende, consentendo loro di sfruttare le tecnologie AI in modo più efficace. Rimuovendo le barriere all’adozione del cloud, Qlik aiuta le organizzazioni a sfruttare la tecnologia di cloud computing di Amazon Web Service (AWS) per sbloccare un valore maggiore dai loro asset di dati e ottenere migliori risultati di analisi.

Il supporto concreto di Qlik alle aziende

Per le aziende che cercano di adottare l’intelligenza artificiale, una strategia di successo inizia spesso con la migrazione al cloud. Il passaggio al cloud può offrire l’accesso a un ecosistema tecnologico più forte, comprese le soluzioni di intelligenza artificiale emergenti che migliorano i risultati dell’analisi. Consapevole di questo, Qlik si è concentrata sulla semplificazione del percorso verso il cloud, offrendo soluzioni che semplificano la transizione e rendendo più agevoli le operazioni basate su cloud

Le funzionalità recenti, come il lancio della reportistica PixelPerfect e l’accesso anonimo nel cloud, dimostrano l’impegno di Qlik nel colmare il divario tra le funzionalità on-premise e cloud, rendendo più facile per le aziende l’adozione di ambienti predisposti per l’intelligenza artificiale.

Un esempio della continua innovazione di Qlik nell’intelligenza artificiale è Qlik Answers, la soluzione di intelligenza artificiale per dati non strutturati, lanciata a Qlik Connect nel giugno 2024. Qlik Answers ha suscitato un notevole interesse tra i clienti in una vasta gamma di settori, tra cui logistica, servizi finanziari, vendita al dettaglio, sanità, produzione e istruzione. Le organizzazioni di questi settori stanno esplorando il modo in cui Qlik Answers può aiutarle a ottenere informazioni preziose dai loro dati non strutturati, evidenziando la crescente domanda di soluzioni innovative di intelligenza artificiale e analisi.

Recenti innovazioni di Qlik a supporto della migrazione al cloud e dell’adozione dell’AI

Qlik Answers : lanciata a giugno, questa soluzione, basata sull’intelligenza artificiale, affronta le sfide dei dati non strutturati, consentendo alle organizzazioni di estrarre informazioni preziose da vaste raccolte di dati non strutturati.

: lanciata a giugno, questa soluzione, basata sull’intelligenza artificiale, affronta le sfide dei dati non strutturati, consentendo alle organizzazioni di estrarre informazioni preziose da vaste raccolte di dati non strutturati. Qlik AutoML : quest’anno, la piattaforma di analisi predittiva di Qlik ha registrato un aumento del 40% dell’utilizzo e ha introdotto miglioramenti come l’ottimizzazione intelligente e l’analisi integrata.

: quest’anno, la piattaforma di analisi predittiva di Qlik ha registrato un aumento del 40% dell’utilizzo e ha introdotto miglioramenti come l’ottimizzazione intelligente e l’analisi integrata. Reportistica PixelPerfect nel cloud : la reportistica precisa e di alta qualità, precedentemente disponibile solo in locale, è ora completamente disponibile in Qlik Cloud Analytics.

: la reportistica precisa e di alta qualità, precedentemente disponibile solo in locale, è ora completamente disponibile in Qlik Cloud Analytics. Accesso anonimo: fornisce analisi dei dati sicure e accessibili nel cloud, semplificando la condivisione di dati pubblici con utenti anonimi senza compromettere la sicurezza.

Il continuo investimento di Qlik nella rimozione delle barriere all’adozione del cloud è in linea con la sua più ampia missione di fornire soluzioni end-to-end per l’integrazione dei dati e l’analisi che consentano alle aziende di prosperare in un mondo basato sui dati. Eliminando le barriere alla migrazione al cloud, Qlik garantisce che le aziende possano posizionarsi in modo da sfruttare le tecnologie AI all’avanguardia, promuovendo l’innovazione, l’agilità e un processo decisionale più intelligente.

Dichiarazioni

“L’intelligenza artificiale non riguarda solo l’implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale specifiche; si tratta di avere l’ambiente giusto per supportarli”, ha dichiarato Brendan Grady, Executive Vice President e General Manager della Analytics Business Unit di Qlik. “Il nostro obiettivo è stato quello di spianare la strada ai nostri clienti per la migrazione al cloud al cloud, il che significa fornire soluzioni che rimuovano le barriere tradizionali. Continuando ad abilitare nuove funzionalità critiche nelle nostre offerte di analisi cloud, ci assicuriamo che i nostri clienti possano passare senza problemi al cloud e, così facendo, posizionarsi per sfruttare il meglio dell’intelligenza artificiale”.