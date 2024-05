MongoDB Atlas: annunciate quattro nuove certificazioni di sicurezza

MongoDB, ha annunciato la conformità di MongoDB Atlas, la piattaforma multi-cloud di dati per sviluppatori che accelera e semplifica la creazione di applicazioni moderne, a quattro nuove certificazioni di sicurezza – ISO 9001, TISAX, HDS e TX-RAMP – che rafforzano l’impegno di MongoDB a salvaguardare i dati dei clienti delle aziende enterprise e del settore pubblico. Queste ultime certificazioni si aggiungono al solido pacchetto di misure di conformità e affermano la capacità di MongoDB di soddisfare con continuità gli obiettivi di compliance, regolamentazione e policy più particolari dei propri clienti. Ora diventa ancora più facile per i clienti dei settori fortemente regolamentati adottare ed utilizzare MongoDB Atlas per i loro carichi di lavoro più critici, mantenendo la conformità con i requisiti normativi sempre più stringenti

I benefici delle certificazioni di MongoDB Atlas

Rispetto di un rigoroso quality management in tutti i settori: Creato dall’ International Organization for Standardization (ISO), ISO 9001:2015 è uno standard internazionale per i sistemi di quality management, riconosciuto in tutti i settori e in tutte le organizzazioni di qualsiasi dimensione. La certificazione ISO 9001:2015 di MongoDB Atlas garantisce ai clienti l’implementazione di un solido sistema di quality management che soddisfa coerentemente i rigorosi standard di sicurezza e di regolamentazione, sottolineando l’impegno di MongoDB nell’assicurare la costanza a lungo termine della qualità dei prodotti e dei servizi. Questo è solo uno dei motivi per cui migliaia di clienti altamente regolamentati, come Wells Fargo, il Ministero del Lavoro e delle Pensioni del Regno Unito e GE Healthcare, utilizzano MongoDB Atlas per creare applicazioni moderne che offrono esperienze sicure, affidabili e ad alte prestazioni agli utenti finali.

Rafforzamento della information security nel settore automotive : MongoDB Atlas è ora certificato dal Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX), un programma che valuta i vendor della supply chain tecnologica del settore automobilistico. MongoDB ha dimostrato di essere conforme al più alto livello di valutazione TISAX, dimostrando la capacità di proteggere i dati altamente sensibili per i clienti europei del settore e di assicurare una solida continuità operativa, il disaster recovery e la mitigazione del rischio. MongoDB è già un partner di fiducia per i leader del settore automotive: Volvo Connect, Cox Automotive, Toyota Connected e 11 dei 15 principali produttori automobilistici mondiali si appoggiano su MongoDB Atlas, mentre Renault , una delle maggiori case automobilistiche europee, utilizza MongoDB Queryable Encryption per tutelare i propri dati quando vengono interrogati e utilizzati.

Protezione dei dati sanitari personali in Francia: A cura del French Public Health Code, Health Data Hosting , o Hébergeur de Données (HDS) , certifica che operatori di healthcare francesi possono conservare in sicurezza i dati sanitari personali su MongoDB Atlas e nelle regioni cloud di Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft Azure conformi a HDS. Otto delle 10 principali aziende healthcare a livello mondiale sono clienti di MongoDB, e ora un numero ancora maggiore di leader del settore può affidarsi alla piattaforma di dati per sviluppatori di MongoDB per modernizzare le proprie applicazioni al fine di migliorare l'esperienza dei pazienti, il tutto mantenendo i propri dati sicuri e conformi ai regolamenti.

Sicurezza per il settore pubblico in Texas: Fondato dal Texas Department of Information Services, il Texas Risk and Authorization Management Program (TX-RAMP) è una certificazione che garantisce la sicurezza dei servizi di cloud computing utilizzati dalle agenzie statali del Texas. MongoDB Atlas è ora certificato per la gestione di dati riservati o regolamentati in sistemi ad alto impatto, consentendo a un numero maggiore di enti pubblici texani di trasformare le applicazioni di nuova generazione nel cloud. MongoDB è un partner di fiducia per il settore pubblico statunitense, con già oltre 1.000 clienti del settore che si affidano a MongoDB per gestire carichi di lavoro mission-critical ogni giorno.

Per ricevere queste certificazioni, MongoDB Atlas è stato sottoposto a una verifica indipendente dei rigorosi requisiti di sicurezza e privacy, che dimostrano l’adesione di MongoDB ad alcuni dei più elevati standard di conformità nei vari settori.

Dichiarazioni

“I dati sono il nuovo oro e le organizzazioni di tutto il mondo vogliono usufruirne al massimo per creare, scalare ed eseguire applicazioni moderne che trasformano i settori e offrono esperienze eccezionali ai clienti”, ha dichiarato George Gerchow, Head of Trust di MongoDB. “Ma i clienti, soprattutto quelli con carichi di lavoro sensibili o altamente regolamentati, hanno bisogno di avere la certezza che i loro partner tecnologici mantengano i loro dati al sicuro, semplificando al contempo la conformità a una serie di requisiti normativi sempre più complessi. Migliaia di clienti di MongoDB si affidano già a noi per la gestione dei loro workload più critici, e queste ultime certificazioni forniscono loro un motivo in più per farlo”.