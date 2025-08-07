Open Innovation Programme: via alla quattordicesima edizione

Una call dal respiro internazionale quella lanciata da NTT DATA, specialista mondiale nei servizi tecnologici e business digitale, per la quattordicesima edizione del suo Open Innovation Programme che quest’anno evolve in un programma internazionale di co-innovazione, ampliando il proprio respiro e coinvolgendo aziende da tutto il mondo. L’iniziativa, guidata dalla country italiana, per la prima volta si estende anche a realtà provenienti da altri Paesi europei e America Latina, aprendo così nuove opportunità di collaborazione su scala internazionale.

I numeri dell’Open Innovation Programme 2024

La scorsa edizione dell’Open Innovation Programme ha visto la partecipazione di 11 grandi aziende con 88 candidature da parte delle startup e ha generato decine di incontri one-to-one tra innovatori e aziende, portando alla nascita di progetti pilota ad alto potenziale. I vincitori sono stati:

Credit Agricole Bank Polska , che ha collaborato con la startup Myriad AI per sviluppare una soluzione basata su agenti AI autonomi in grado di supportare la gestione della conformità normativa nel settore finanziario, migliorando efficienza e affidabilità;

, che ha collaborato con la startup per sviluppare una soluzione basata su agenti AI autonomi in grado di supportare la gestione della conformità normativa nel settore finanziario, migliorando efficienza e affidabilità; IP Gruppo API, che ha avviato un progetto con la startup Qsee, focalizzato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per ottimizzare la redditività, la sostenibilità e la qualità dei processi di raffinazione, ottenendo una riduzione significativa delle emissioni di CO₂.

Qualche anticipazione sulla nuova edizione della competition

Le sfide lanciate nell’ambito del Open Innovation Programme di quest’anno, giunto alla quattordicesima edizione, sono state ideate da A2A, Angelini Pharma, Axpo Italia, Fastweb+Vodafone, Gruppo CAP, Terna, uno dei principali fornitori tedeschi di soluzioni e servizi IT per commercialisti e revisori dei conti e una delle principali banche nazionali in Europa.

Le challenge dell’Open Innovation Programme abbracciano un ampio spettro di applicazioni tecnologiche avanzate, per la sperimentazione e la co-creazione di soluzioni all’avanguardia, in grado di rispondere ai bisogni reali del mercato e della società ed esplorano ambiti come: ottimizzazione energetica per impianti idrici, gestione delle risorse energetiche distribuite (DER), acquisizione data-driven di clienti PMI, salute mentale e cognitiva con supporto AI, robotica per il monitoraggio e l’analisi ambientale, cybersecurity predittiva e molto altro.

Motore dell’iniziativa è Discovery, la piattaforma digitale di Open Innovation sviluppata da NTT DATA, che raccoglie e mette a sistema le challenge proposte dalle corporate.

La finale di Montepulciano, dal 27 al 30 ottobre

L’edizione 2025 dell’Open Innovation Programme culminerà nella Open Innovation Week, in programma a Montepulciano dal 27 al 30 ottobre 2025, che sarà il cuore pulsante dell’incontro tra aziende e startup selezionate. Quattro giorni di workshop, sessioni one-to-one, mentorship e momenti di confronto dedicati allo sviluppo di progetti pilota che si concluderanno con la realizzazione del proof of concept e la premiazione del progetto vincitore.

Termini di partecipazione all’Open Innovation Contest

Le startup che vogliono partecipare all’Open Innovation Contest potranno farlo entro il 22 agosto 2025.

Dichiarazioni

“Portare il programma Open Innovation a una dimensione internazionale mantenendo il cuore in Italia è al tempo stesso una sfida e un’opportunità: significa costruire ponti tra ecosistemi di innovazione diversi generando valore su scala globale, ma con un impatto diretto e concreto sul territorio, sulle imprese locali e sull’intero tessuto economico e sociale”, afferma Ludovico Diaz, CEO di NTT DATA Italia. “L’Open Innovation Programme rappresenta per noi molto più di una piattaforma di scouting tecnologico: è la dimostrazione tangibile del nostro impegno per un’innovazione sostenibile, aperta e collaborativa, che mette al centro le persone e le competenze”.