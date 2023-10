Aviator, svolta OpenText nell’AI

Cloud Editions (CE) 23.4 di OpenText include le funzionalità di intelligenza artificiale (AI) di OpenText Aviator. Questo rappresenta un passo avanti nella roadmap di innovazione dell’azienda. Da oltre un decennio OpenText, infatti, aiuta le aziende a gestire e proteggere grandi insiemi di dati complessi, dall’IoT alla robotica, dall’elaborazione del linguaggio naturale ai sistemi complessi e all’AI generativa.

OpenText Aviator dà alle aziende la possibilità di agire rapidamente sui propri dati, prendere decisioni efficaci ed evolvere. Il tutto grazie a strumenti intelligenti che imparano nel corso del tempo. OpenText Aviator migliora l’automazione delle informazioni in modo che le organizzazioni possano facilmente adottare l’AI e vincere le sfide aziendali di oggi e di domani.

OpenText Aviator per la produttività aziendale

“La rivoluzione dell’AI sta determinando un cambiamento senza precedenti in termini di piattaforma. Questo trasformerà tutti i settori, tutte le funzioni e tutti i ruoli”, ha dichiarato Mark Barrenechea, CEO e CTO di OpenText. “OpenText sviluppa funzioni di AI da oltre un decennio e OpenText Aviator rappresenta una svolta nell’ambito dell’intelligenza artificiale per i clienti. OpenText Aviator li aiuterà ad aumentare in modo significativo la produttività. Il tutto grazie a nuove interfacce conversazionali che sfruttano i set di dati dell’Information Management e i modelli di linguaggio”.

La domanda e l’adozione di tecnologie basate sull’AI continuano a crescere a velocità record. Secondo IDC la spesa globale per l’AI IT supererà i 308 miliardi di dollari entro il 2026. In risposta a questa rapida crescita della domanda e del potenziale di mercato, OpenText presenta opentext.ai. Si tratta della sua visione e strategia per l’AI sviluppata per aiutare le aziende ad alimentare e proteggere i dati operativi ed esperienziali tradizionali. Il tutto anticipando al contempo un nuovo strato di dati di apprendimento provenienti dall’AI generativa e dai large language model (LLM).

Basandosi sugli strati dei LLM, oltre che su dati privati e protetti, opentext.ai consente un approccio modulare o full stack all’AI pratica. Le aziende possono sfruttare le funzionalità basate sui LLM all’interno delle applicazioni, oppure possono utilizzare i servizi API di OpenText Cloud per creare la sandbox giusta con cui sperimentare.

Orchestrazione e creazione di caso d’uso AI multipli, senza dover spostare i propri dati

“Dall’upstream alle energie rinnovabili, dal commercio al trasporto, fino al marketing e alla produzione, facciamo muovere beni e persone. Copriamo 160 mercati, serviamo circa 32 milioni di persone al giorno in 46.000 punti vendita proprietari e collaboriamo con oltre 1 milione di clienti business. Siamo stati il primo fornitore globale di lubrificanti per 16 anni consecutivi e offriamo ai nostri clienti un solido portafoglio di soluzioni energetiche per le esigenze di oggi e di domani. L’intelligenza artificiale è fondamentale per mantenere le nostre performance in questi settori, mentre svolgiamo un ruolo chiave nella transizione energetica e aiutiamo i nostri clienti a decarbonizzare le proprie attività nel percorso verso il net zero”, ha dichiarato Jonathan Cullender, Head of Integration di Shell.

“Se l’AI generativa sta superando il periodo di hype iniziale, ora si inizia a dover garantire un ritorno sull’investimento quantificabile”, ha dichiarato Darryl Gray, Global Vice President of Software Partner Solutions di SAP. “SAP è determinata a creare un ecosistema di AI aziendale per il futuro che integri la nostra suite di applicazioni di business di punta e che aiuti i clienti a sbloccare il loro pieno potenziale. Sosteniamo la vision alla base della strategia opentext.ai di OpenText. E siamo certi che le ultime innovazioni consentiranno ad aziende di ogni dimensione e settore di portare le proprie attività a livelli inimmaginabili.”

OpenText Aviator consente l’orchestrazione e la creazione basate su AI di flussi di informazioni su cloud multipli e basi di conoscenza, permettendo di gestire caso d’uso AI multipli, senza dover spostare i propri dati. L’ultima versione di Cloud Editions include: