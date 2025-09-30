Premium Security di Liferay offre protezione proattiva ai clienti PaaS

Liferay, sviluppatore di piattaforme di esperienza digitale (DXP), annuncia il lancio ufficiale di Premium Security, il nuovo servizio in abbonamento dedicato esclusivamente ai clienti PaaS, pensato per rispondere alle crescenti minacce informatiche con un livello di protezione avanzato e proattivo.

In un contesto globale in cui la cybersecurity è in cima alle priorità aziendali, Liferay rafforza ulteriormente il proprio impegno nella protezione delle infrastrutture digitali dei propri clienti. Premium Security nasce dall’esperienza diretta di Liferay – azienda di sviluppatori da sempre attenta al rilascio di codice sicuro – e dall’analisi dell’evoluzione degli attacchi informatici.

“Premium Security nasce dal focus del nostro CTO e del team dedicato interamente alla sicurezza per offrire un livello di sicurezza ancora più elevato ai nostri clienti”, ha dichiarato Giulia Nobile, Senior Product Manager di Liferay. “Negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento degli attacchi nelle aziende nostre clienti: Premium Security ha l’obiettivo di prevenire, rilevare e risolvere in tempo reale le minacce digitali per i clienti che scelgono la nostra piattaforma-as-a-service”.

Liferay DXP offre già vari livelli di sicurezza: Premium Security aggiunge un ulteriore livello di prevenzione che aumenta di molto la sicurezza per i clienti. Consente di intervenire in modo immediato e intelligente sulle minacce digitali, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale e del machine learning, riducendo drasticamente il rischio di attacchi e downtime. Grazie all’apprendimento automatico, i sistemi riescono ad aggiornarsi in tempo reale, migliorando la prevenzione contro nuove vulnerabilità, backdoor e malware.

Caratteristiche principali di Premium Security

Premium Security offre protezione contro attacchi DdoS, un avanzato livello di filtraggio umano contro i bot, aggiornamenti automatici costanti, notifiche delle vulnerabilità critiche ed elevate, e supporto proattivo nella gestione delle patch.

Consente:

Monitoraggio e risposta in real-time a minacce digitali su ambienti PaaS gestiti da Liferay

Utilizzo di AI e Machine Learning per una detection più veloce e precisa

Maggiore prevenzione rispetto agli standard tradizionali

Copertura totale per i clienti in cloud; protezione condivisa per ambienti self-hosted

Premium Security rappresenta un ulteriore passo avanti nel continuo lavoro di miglioramento delle best practice di sicurezza già integrate nei processi Liferay: ogni rilascio trimestrale include verifiche approfondite sul codice, test contro exploit e patch regolari. La priorità alla sicurezza supera anche lo sviluppo funzionale: ogni rischio viene affrontato e risolto prima ancora di seguire la roadmap di prodotto.

“Lavoriamo con clienti in ambiti altamente regolamentati come quello sanitario”, ha sottolineato Giulia Nobile. “Oltre ad avere le principali certificazioni del settore per poter lavorare con queste grandi organizzazioni, il nostro impegno è volto ad applicare le best practice più evolute, così da permettere ai nostri clienti di focalizzarsi sulla loro crescita in piena tranquillità”.