Public VCF as-a-Service: la soluzione VMware pensata per le PMI

OVHcloud, player globale del cloud e specialista europeo del settore, annuncia Public VCF as-a-Service, una soluzione VMware gestita e innovativa, progettata per supportare le piccole e medie imprese (PMI) e i Managed Service Provider (MSP) nella modernizzazione delle loro infrastrutture VMware, mantenendo al contempo il controllo dei costi.

OVHcloud Public VCF as-a-Service è una soluzione VMware completamente gestita basata su VMware Cloud Director

In un contesto di cambiamenti e incertezze, OVHcloud Public VCF as-a-Service risponde alle esigenze degli utenti VMware a livello globale, offrendo una soluzione basata su hardware condiviso che garantisce la funzionalità VMware con il miglior rapporto prestazioni/prezzo. Con licenze e i costi cloud che rappresentano un timore crescente per i decisori IT, la soluzione è disponibile a partire da soli 299 euro/mese (IVA esclusa). Realizzato su VMware Cloud Director (VCD), offre prestazioni e sicurezza senza pari per una soluzione VMware completamente gestita, mantenendo al contempo la scalabilità.

Progettata pensando a piccole-medie imprese (PMI) e a provider di servizi gestiti (MSP), la soluzione Public VCF as-a-Service consente un’agevole modernizzazione dei carichi di lavoro VMware esistenti, permettendo alle piccole imprese di proseguire nella valorizzazione dei loro investimenti VMware consolidati. Le organizzazioni possono implementare rapidamente il proprio cloud in un ambiente VMware scalabile o migrare in modo agevole i carichi di lavoro VMware esistenti (SDDC/VCD) in un’infrastruttura cloud affidabile che assicura continuità, prestazioni e semplicità.

Per rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle imprese, la soluzione offre un approccio semplificato, consentendo agli utenti di accedere esclusivamente ai componenti necessari, senza la complessità dell’intera suite VMware, e gatantendo al contempo una gestione agevole. Numerosi strumenti essenziali completano Public VCF as-a-Service, come una libreria di immagini preconfigurate per semplificare le implementazioni e una soluzione di backup gestita basata su Veeam. Nel corso dei prossimi mesi verranno rilasciate nuove funzionalità a supporto di Public VCF as-a-Service, garantendo in tal modo che continui a rappresentare una soluzione all’avanguardia.OVHcloud, partner certificato Broadcom Pinnacle, con Public VCF as-a-Service offre una soluzione senza compromessi in termini di sicurezza, resilienza e facilità d’uso. Con uno SLA del 99,95% e un’architettura resiliente, i clienti possono contare su implementazioni VMware sempre disponibili e sicure.

“Siamo orgogliosi di presentare Public VCF as-a-Service, una soluzione VMware di nuova generazione, completamente gestita, pensata per proteggere gli investimenti dei nostri clienti VMware di lunga data, fornendo al contempo ai nuovi clienti una piattaforma potente per implementare, scalare e modernizzare i propri carichi di lavoro. Con funzionalità di livello enterprise, prestazioni e sicurezza senza pari, questa offerta definisce un nuovo standard di valore sul mercato”, ha dichiarato Yaniv Fdida, Chief Product and Technology Officer.

Allocazione dinamica delle risorse e larghezza di banda garantita illimitata

OVHcloud Public VCF as-a-Service parte da un pacchetto con 16 vCPU e 64 GB di RAM. Gli utenti possono allocare queste risorse in modo dinamico tra le VM e scalare la capacità in funzione alle necessità mediante pacchetti aggiuntivi, garantendo così una maggiore efficienza dei costi in base alle esigenze del momento.

La soluzione offre fino a 5 Gbps di larghezza di banda pubblica garantita e illimitata e fino a 5 Gbps di larghezza di banda privata illimitata, assicurando costi sempre prevedibili.

Protezione dei dati e sostenibilità

OVHcloud Public VCF as-a-Service trae vantaggio dalla consolidata esperienza di OVHcloud nelle infrastrutture, offrendo un Cloud affidabile in data center ecosostenibili. Grazie ai più alti standard di sicurezza e protezione dei dati, compresa la certificazione ISO 27001, i clienti possono contare suun cloud affidabile. I data center OVHcloud si avvalgono del modello industriale unico del Gruppo, con un sistema di raffreddamento ad acqua che contribuisce agli indici PUE/WUE che si collocano ai vertici del settore.

Prezzi e disponibilità di OVHcloud Public VCF as-a-Service

La nuova soluzione di OVHcloud parte da 299 euro/mese (IVA esclusa) con 16 vCPU, 64 GB di RAM e 1 TB di storage. È già disponibile in Europa, Canada e Stati Uniti.