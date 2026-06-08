Snowflake accelera la trasformazione delle imprese nell’era degli agenti

Snowflake, l’AI Data Cloud company, ha presentato allo Snowflake Summit 26 un’ampia gamma di innovazioni progettate per accelerare l’adozione dell’Agentic AI in ambito aziendale. Grazie a Snowflake CoCo, Snowflake CoWork, Snowflake Horizon Catalog e alla piattaforma dati interoperabile Snowflake, le aziende possono ora costruire, governare e operazionalizzare l’AI su una base unica, connessa e affidabile.

Nel passaggio dalla fase di sperimentazione dell’AI all’implementazione di sistemi autonomi su larga scala, le aziende necessitano di una piattaforma capace di connettere dati, contesto di business, governance e decisioni in modo trasversale all’intera organizzazione. Le innovazioni annunciate integrano agenti AI, dati aziendali governati, comprensione semantica e interoperabilità aperta in un control plane unificato, permettendo ai team di mettere in produzione l’AI con fiducia.

“Il futuro dell’AI in ambito enterprise dipenderà dalla capacità delle organizzazioni di connettere efficacemente intelligenza, dati affidabili e azione concreta in tutta l’azienda”, afferma Marika Lilla, Country Manager di Snowflake. “Con gli annunci dello Snowflake Summit 26, presentiamo innovazioni che alimentano l’agentic enterprise, fornendo alle organizzazioni una base affidabile e un control plane per sviluppare l’AI più rapidamente, renderla operativa in sicurezza e su larga scala, e consentire a team e agenti AI di collaborare partendo da un contesto di business condiviso, indipendentemente da dove risiedano i dati.”

Snowflake CoCo ridefinisce lo sviluppo dell’AI in ambito enterprise

Snowflake ha annunciato importanti nuove funzionalità per Snowflake CoCo, l’agente di sviluppo che accelera la programmazione, permettendo ai developer di automatizzare i workflow, sviluppare applicazioni e rendere operativa l’AI attraverso semplici conversazioni basate sull’obiettivo da raggiungere.

● Le nuove funzionalità di CoCo estendono l’esperienza su desktop, mobile, Slack, VS Code, Claude Code e Microsoft Excel, consentendo agli sviluppatori di lavorare direttamente con gli strumenti e in ambienti che già utilizzano quotidianamente.

● Snowflake ha inoltre presentato Snowflake Datastream, un servizio di streaming completamente gestito per Apache Kafka® che permette di alimentare app e agenti AI in tempo reale con dati sempre aggiornati e in continuo flusso, direttamente all’interno dell’ambiente Snowflake.

● L’integrazione tra CoCo e Datastream semplifica il modo in cui le organizzazioni costruiscono e rendono operativa l’AI in tempo reale, unendo lo sviluppo assistito dall’AI con dati governati in tempo reale all’interno di un’unica piattaforma.

Snowflake CoWork potenzia l’agentic enterprise

Snowflake ha inoltre annunciato innovazioni per Snowflake CoWork, l’agente personale che aiuta i knowledge worker a lavorare in modo più intelligente, permettendo alle organizzazioni di passare più rapidamente dalla fase di analisi a decisioni concrete e di impatto.

● Le nuove funzionalità di CoWork, tra cui Cortex Sense, Artifacts, Deep Research, User Skills e altre opzioni di personalizzazione, consentono ai team di interagire con dati aziendali e AI attraverso un’esperienza agente unificata e consapevole del contesto.

● CoWork permette di superare le tradizionali esperienze reattive di domanda-risposta, evolvendo verso un’intelligenza proattiva e personalizzata che supporta i team nell’automazione dei workflow, nell’accelerazione del decision-making e nel rendere operativa l’AI in tutta l’azienda.

● Snowflake ha inoltre introdotto Cortex Training, che estende Snowflake Cortex AI con un’infrastruttura completamente gestita per personalizzare e addestrare foundation model direttamente dove risiedono i dati aziendali.

Snowflake Horizon Catalog crea una base affidabile per l’AI enterprise

Snowflake ha annunciato novità anche per Snowflake Horizon Catalog che ridefiniscono il modo in cui le aziende governano, contestualizzano e proteggono l’AI su larga scala.

● Le nuove funzionalità, tra cui Horizon Context, garantiscono che ogni persona, strumento e agente AI operi partendo dallo stesso contesto di business affidabile,

mentre le innovazioni per la sicurezza dell’AI forniscono controlli specificamente progettati per governare e proteggere i sistemi AI aziendali.

● Le innovazioni di sicurezza, tra cui Agent Identity e i miglioramenti allo Snowflake Trust Center, aiutano le organizzazioni a rafforzare visibilità, governance e controllo mentre estendono l’uso dell’AI e dei sistemi autonomi in tutta l’azienda.

● Snowflake ha inoltre introdotto Adaptive Compute, che ottimizza automaticamente le risorse di calcolo e software in tempo reale per garantire prestazioni AI e applicative veloci ed efficienti su scala enterprise, eliminando la necessità di tuning manuale o gestione dell’infrastruttura.

Snowflake accelera l’interoperabilità senza limiti

Snowflake ha introdotto nuove funzionalità di interoperabilità che permettono alle organizzazioni di accedere, governare, condividere e agire sui dati in modo fluido su Snowflake, data lake esterni e sistemi open, senza dover spostare o duplicare i dati.

● Le innovazioni per l’interoperabilità, tra cui il supporto per Apache Iceberg v3, Snowflake Storage per Apache Iceberg Tables, gestione degli accessi a motori esterni e supporto per Iceberg REST Scan Plan API, stabiliscono un’unica base governata per dati e AI aziendali.

● Alimentate da Snowflake Horizon Catalog e Apache Polaris, queste funzionalità consentono alle organizzazioni di lavorare in sicurezza a partire da un’unica copia live e governata dei dati aziendali, accessibile attraverso cloud, strumenti, motori e sistemi enterprise diversi.

● Snowflake permette alle organizzazioni di interagire in modo sicuro con i propri dati aziendali usando il linguaggio naturale grazie a Snowflake CoCo e Snowflake CoWork, mentre Automatic Data Agents e Agent Sharing trasformano automaticamente i dataset condivisi in agenti AI conversazionali con governance integrata.