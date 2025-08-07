OVHcloud e Mistral AI inaugurano una nuova frontiera per l’AI

L’Intelligenza Artificiale sta rapidamente diventando un asset strategico per aziende e istituzioni, di pari passo con il suo sviluppo cresce anche l’urgenza di garantire sovranità digitale, sicurezza e piena conformità normativa — soprattutto in Europa, dove il rispetto del GDPR è imprescindibile. In risposta a queste esigenze, OVHcloud, specialista del cloud, ha sviluppato un’architettura di riferimento per distribuire in modo sicuro e performante il nuovo modello Mistral Large 123B, realizzato da Mistral AI, startup francese tra le realtà più promettenti nel panorama dell’IA generativa.

Questa integrazione consente di utilizzare uno dei modelli linguistici più avanzati sul mercato all’interno di un’infrastruttura completamente sovrana, interamente ospitata in Europa e soggetta esclusivamente alla giurisdizione UE.

OVHcloud e Mistral AI propongono un modello europeo di AI generativa, potente e competitivo

Con i suoi 123 miliardi di parametri, Mistral Large è uno dei modelli linguistici più avanzati sviluppati in Europa. Pensato per competere direttamente con i big internazionali come GPT-4 e Claude, combina elevate prestazioni e un’ottimizzazione dell’efficienza che lo rende adatto anche ad applicazioni enterprise complesse.

Per l’utilizzo in ambienti di produzione, Mistral AI raccomanda l’impiego di GPU NVIDIA H100 in formato FP8, in grado di supportare al meglio la potenza computazionale richiesta dal modello. L’accesso al modello è subordinato all’attivazione di una licenza commerciale, disponibile tramite la piattaforma dedicata.

Dall’addestramento al deployment: una filiera completa

Con l’architettura proposta da OVHcloud, è possibile gestire l’intero ciclo di vita di un modello IA, dalla fase di training fino al deployment. Grazie all’integrazione con il registro modelli di Mistral AI, è sufficiente disporre della propria licenza per accedere ai modelli disponibili. Il modello Mistral Large 123B può essere scaricato automaticamente attraverso la piattaforma AI Training, quindi salvato in modo sicuro all’interno di un bucket dedicato utilizzando OVHcloud Object Storage.

Una volta completata questa fase, la distribuzione del modello Mistral Large 123B è immediata: è infatti possibile rendere disponibile un’API di inferenza pronta all’uso grazie alla piattaforma AI Deploy, senza la necessità di configurazioni complesse.

AI Training: la potenza del calcolo senza complicazioni di OVHcloud

AI Training è la piattaforma completamente gestita di OVHcloud pensata per l’addestramento e l’ottimizzazione di modelli di machine learning, deep learning e large language model. Che si tratti di un comando da linea di comando o di pochi clic da interfaccia grafica, bastano pochi istanti per avviare un job di training sfruttando GPU di ultima generazione come H100, A100, V100S, L40S e L4.

Tra i principali vantaggi della piattaforma risultano l’avvio immediato dei job, senza tempi morti,la tariffazione al minuto, senza vincoli o impegni a lungo termine e la gestione automatica delle risorse, con stop automatico e sincronizzazione intelligente

AI Deploy: portare l’AI in produzione con scalabilità e trasparenza

AI Deploy è la piattaforma Container as a Service (CaaS) di OVHcloud, progettata per semplificare e accelerare il deployment di modelli AI in ambienti di produzione reali. Gli sviluppatori possono utilizzare la propria immagine Docker personalizzata per distribuire applicazioni o API AI in pochi minuti, mantenendo pieno controllo sulle risorse e beneficiando di una scalabilità dinamica.

A supporto delle performance, OVHcloud mette a disposizione un’ampia scelta di GPU ad alte prestazioni, con una tariffazione al minuto trasparente, senza costi nascosti o vincoli a lungo termine. Una soluzione pensata per chi cerca potenza, flessibilità e sovranità in ambito IA.