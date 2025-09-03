Schneider Electric prima nella classifica Gartner Top 25 Supply Chain

Schneider Electric, specialista nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, è al primo posto della classifica Gartner Top 25 Supply Chain per il terzo anno consecutivo.

Questa classifica prende in considerazione due aspetti principali: i risultati di business e l’opinione della community di riferimento.

I dati sul business – nello specifico i dati finanziari e ESG resi pubblici – servono a valutare l’andamento delle aziende negli ultimi tre anni. La componente di opinione esprime il punto di vista dei pari e degli esperti di Gartner sul potenziale futuro delle imprese e la percezione della loro leadership nel settore della supply chain. Queste due componenti sono combinate per ottenere un punteggio composto complessivo.

Nei primi mesi di quest’anno Schneider Electric è stata inserita da Gartner anche tra i finalisti del premio Power of the Profession Supply Chain Awards nella categoria “Customer or Patient Innovation of the Year”, grazie al lavoro fatto per creare una supply chain personalizzata rivolta ai costruttori di macchine (OEM).

Il programma Impact Supply Chain

Il programma di trasformazione Impact Supply Chain, giunto al secondo dei tre anni di durata dell’iniziativa, è stato pensato per creare valore a beneficio dei clienti e del pianeta. Il programma si basa su quattro pilastri strategici.

People : dare ai lavoratori della supply chain di Schneider Electric strumenti per innovare e produrre ogni giorno un impatto positivo per i clienti.

: dare ai lavoratori della supply chain di Schneider Electric strumenti per innovare e produrre ogni giorno un impatto positivo per i clienti. Planet : realizzare una supply chain sostenibile, responsabile, pronta per il net-zero, a sostegno degli obiettivi di sostenibilità di Schneider Electric.

: realizzare una supply chain sostenibile, responsabile, pronta per il net-zero, a sostegno degli obiettivi di sostenibilità di Schneider Electric. Customers : assicurare ai clienti la migliore qualità e affidabilità con una supply chain robusta e reattiva

: assicurare ai clienti la migliore qualità e affidabilità con una supply chain robusta e reattiva Performance: puntare all’eccellenza operativa tramite tecnologie all’avanguardia, processi lineari, ecosistemi regionali e una progettazione collaborativa.

Dichiarazioni da Schneider Electric

“È un onore ottenere questo riconoscimento da Gartner e dai nostri pari” ha dichiarato Mourad Tamoud, Chief Supply Chain Officer di Schneider Electric. “Perseguiamo l’obiettivo di creare valore per I nostri clienti e alzare l’asticella della sostenibilità; investendo sulle nostre persone e nelle tecnologie 4.0 più evolute stiamo creando una supply chain più resiliente, agile, efficiente e sostenibile. Questo risultato è un’importante conferma del fatto che stiamo andando nella direzione giusta”.