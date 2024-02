SecureGate e Cyber-Bee rinnovano la partnership

Il panorama della cybersecurity sta vedendo la nascita e la conferma di partnership strategiche al fine di aiutare le aziende a rispondere a minacce cyber sempre più evolute e pericolose. Tra queste segnaliamo quella tra SecureGate, azienda operante nel settore della sicurezza informatica, e Cyber-Bee.

SecureGate infatti annuncia per il 2024 un significativo rafforzamento della collaborazione strategica, volta a consolidare le sinergie tra le due realtà, che si focalizzerà sullo sviluppo congiunto di iniziative di marketing per tutto il 2024, che comprenderanno anche la condivisione di contenuti online e la realizzazione di eventi congiunti, sia in presenza sia webinar.

Nel 2024, la partnership si adatterà all’evoluzione di SecureGate e abbraccerà un ambito più esteso rispetto agli anni passati con le due BU SGBox e CyberTrust365.

Infatti, il partner proporrà sul mercato non solo la rinomata piattaforma SIEM modulare di SGBOX, ma anche i servizi gestiti di cybersecurity erogati da CyberTrust365, sempre più centrali per garantire risposte efficaci alle minacce cyber moderne. Le azioni congiunte che verranno intraprese nel corso dell’anno punteranno a consolidare il know-how delle due aziende nel mercato IT.

Massimo Turchetto, CEO di SecureGate, enfatizza l’importanza della collaborazione con Cyber-Bee e sottolinea la capacità dell’azienda di affrontare la sfida della sicurezza informatica attraverso linee d’offerta complementari: “Negli ultimi mesi, ci siamo dedicati intensamente a consolidare SecureGate come player di spicco nell’ambito della sicurezza informatica e a sviluppare sinergie tra le nostre business unit SGBOX e CyberTrust365. Siamo felici di proporre al mercato un ampio bouquet di soluzioni e siamo certi che la partnership con Cyber-Bee, società di un gruppo consolidato, solido e innovativo come R1Group, ci consentirà di navigare con successo un mercato altamente competitivo. Riteniamo infatti che questa partnership sarà la chiave per conquistare la fiducia delle imprese e per fornire loro tutta la protezione necessaria in un’era ricca di minacce”.