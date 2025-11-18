SentinelOne annuncia nuove integrazioni in AWS

SentinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha presentato una serie di innovazioni e integrazioni con la piattaforma Amazon Web Services (AWS), progettate per offrire tutti i vantaggi della sicurezza dell’AI ai clienti AWS. Dalla messa in sicurezza dei sistemi GenAI nell’ambiente di lavoro alla protezione delle infrastrutture AI, fino allo sviluppo dell’AI agentic e dell’automazione per accelerare indagini e risposta agli incidenti, SentinelOne consente di realizzare, gestire e proteggere il futuro dell’AI, oggi disponibile su AWS.

Migliorare la sicurezza dell’AI nel cloud AWS con SentinelOne

Mentre le imprese accelerano l’adozione del cloud e continuano a sperimentare l’AI, devono fronteggiare nuove sfide per proteggere dati, applicazioni e modelli su una superficie di attacco in espansione. Gli ultimi progressi di SentinelOne con AWS ampliano la portata delle sue soluzioni con nuove integrazioni e soluzioni che offrono protezione AI nativa su ogni livello di AWS, dall’infrastruttura ai workflow generativi di AI.

Le principali novità includono:

Singularity Hyperautomation per AWS Security Incident Response – Singularity Hyperautomation di SentinelOne è ora integrata con AWS Security Incident Response, offrendo workflow automatizzati senza codice e playbook di risposta per gli eventi di sicurezza AWS. I clienti possono orchestrare e automatizzare la risposta agli incidenti, dall’isolamento delle risorse interessate e la generazione di notifiche alla creazione di processi fino all’attivazione del sistema di contenimento direttamente dalla piattaforma Hyperautomation di SentinelOne. Gli utenti inseriscono informazioni da diverse fonti, sia interne che esterne al cloud, eliminando gli interventi manuali, riducendo gli errori e il tempo medio di risoluzione (MTTR), così gli analisti si concentrano su attività a valore.

Purple AI Support per AWS CloudTrail – Purple AI oggi permette ai team di sicurezza di indagare e cercare minacce usando query in linguaggio naturale sui log di AWS CloudTrail, senza bisogno di una sintesi personalizzata. Ciò accelera le indagini, riduce le curve di apprendimento e semplifica i workflow di conformità e audit.

Prompt Security su AWS Marketplace – Gli strumenti Prompt Security di SentinelOne sono oggi disponibili su AWS Marketplace. I tool aiutano i clienti AWS ad adottare un utilizzo sicuro della GenAI con visibilità in tempo reale, applicazione delle policy e protezione dei dati, eliminando rischi quali shadow AI, prompt injection, fuga di dati e altro ancora.

Competenza AWS Generative AI – SentinelOne ha ottenuto la Generative AI Competency da AWS, a conferma di expertise e successo ottenuti nella sicurezza AI/GenAI su AWS. Ciò offre ai clienti maggiore fiducia, elasticità di spesa AWS e accesso agli esperti con comprovata competenza tecnica sulla nuova tecnologia AWS GenAI.

Insieme, SentinelOne e AWS consentono alle organizzazioni di rendere funzionale la sicurezza sull’AI su base scalabile, combinando la protezione in real-time con la velocità e l’elasticità del cloud.

Disponibilità

Tutte le integrazioni e le offerte annunciate sono già disponibili per la piattaforma SentinelOne Singularity su AWS Marketplace.

Dichiarazioni

“Sicurezza e innovazione vanno di pari passo”, ha affermato Ely Kahn, Chief Product Officer di SentinelOne. “La collaborazione con AWS aiuta le imprese nello sfruttare appieno il potenziale dell’AI e del cloud senza compromettere fiducia o controllo. Insieme, stiamo offrendo le basi della sicurezza AI per la prossima generazione del computing aziendale”.

“AWS e SentinelOne vogliono garantire il futuro dell’innovazione in ambito AI. La decisione di SentinelOne di ampliare le soluzioni di sicurezza su AWS conferma lo stesso approccio nel supportare i clienti nell’adozione delle tecnologie di AI con una protezione affidabile”, ha dichiarato Hart Rossman, VP of Global Services Security di AWS. “Con le nuove integrazioni e le offerte di AWS Marketplace, i clienti beneficiano di una visibilità completa sui propri ambienti, di capacità di risposta automatizzate e strumenti avanzati di sicurezza basati sull’AI che proteggono i workload e i dati più preziosi mentre innovano su larga scala”.