Networking data center: la chiave della crescita digitale italiana

Il data center è il cuore pulsante del business moderno, l’infrastruttura critica che abilita trasformazione digitale, servizi cloud e intelligenza artificiale. In Italia, stiamo assistendo a una crescita esponenziale di questo settore, che lo posiziona come un hub strategico nel Mediterraneo. Secondo il report IDA, nel 2024, la capacità complessiva dei data center italiani ha raggiunto i 287 MW, con una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Le previsioni sono ancora più impressionanti: si stima un’ulteriore crescita di 110 MW nel 2025 e quasi 250 MW nel 2026, con attività di costruzione in corso per 343 MW e altri 1.684 MW pianificati. Questo boom si traduce in investimenti previsti che superano i 21,8 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, destinati alla costruzione e all’allestimento delle infrastrutture. Entro il 2029, la capacità installata raggiungerà l’impressionante cifra di 1,522 GW, circa sei volte quella del 2024, con un tasso annuo di crescita medio del 40%.

Questa espansione infrastrutturale, trainata anche da hyperscaler come Microsoft, Amazon e Google, rende più che mai evidente come la rete del data center sia cruciale per la competitività e l’innovazione del business italiano. Per garantire che questa crescita si traduca in un vantaggio competitivo, è fondamentale che il networking del data center enterprise sia progettato e gestito con attenzione a cinque elementi chiave: scalabilità, resilienza, automazione, sicurezza e visibilità.

Scalabilità: crescere senza interruzioni

Con una capacità che si prevede raggiungerà 1,522 GW entro il 2029, la scalabilità non è più un’opzione, ma una necessità. Un’infrastruttura di rete scalabile permette ai data center di ampliarsi rapidamente e senza interruzioni, adattandosi alla crescente domanda di servizi cloud e di AI. Questo significa adottare architetture flessibili, che possano accogliere nuovi server, storage e applicazioni, senza richiedere rifacimenti completi.

Resilienza: garanzia di continuità operativa

In un mercato che investe 21,8 miliardi di euro, ogni minuto di inattività ha un costo enorme. La resilienza della rete è la capacità di mantenere l’operatività anche in caso di guasti o interruzioni. Ciò si ottiene attraverso ridondanza a tutti i livelli (hardware, percorsi di rete, alimentazione) e meccanismi di failover rapidi. Per le aziende italiane, la resilienza della rete del data center è sinonimo di continuità operativa, protezione dei dati e fiducia dei clienti, elementi indispensabili per sostenere la trasformazione digitale in atto.

Automazione: efficienza nella gestione della complessità

La gestione di data center che crescono a un tasso medio del 40% annuo non può più affidarsi a processi manuali. L’automazione del networking, attraverso soluzioni come il Software-Defined Networking (SDN) e la gestione centralizzata, riduce gli errori umani, velocizza il deployment di nuove risorse e ottimizza la loro allocazione. Questo non solo migliora l’efficienza operativa, ma libera anche il personale IT per concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto, essenziale per gestire l’enorme espansione infrastrutturale prevista.

Sicurezza: proteggere il cuore digitale del business

Con l’aumento delle capacità e degli investimenti, cresce anche la superficie di attacco. La sicurezza della rete del data center è fondamentale per proteggere dati sensibili, applicazioni critiche e reputazione aziendale. Ciò include la segmentazione, il controllo degli accessi basato sulle identità, la rilevazione e la prevenzione delle minacce, nonché la crittografia dei dati in transito.

Visibilità: controllo e ottimizzazione delle prestazioni

Per gestire efficacemente un’infrastruttura così estesa e complessa, è indispensabile avere una visibilità completa e in tempo reale su ogni aspetto della rete. Strumenti di monitoraggio avanzati, analisi del traffico e dashboard intuitive permettono agli amministratori di identificare rapidamente colli di bottiglia, risolvere problemi e ottimizzare le prestazioni. Questa visibilità è cruciale per massimizzare il ritorno sugli investimenti e garantire che la rete supporti al meglio la crescente domanda di servizi cloud e di AI.

L’Italia si sta affermando come un hub strategico per i data center nel Mediterraneo, con una crescita e investimenti senza precedenti. Questa espansione infrastrutturale richiede una rete intelligente e robusta che sia il vero motore della trasformazione digitale. Scalabilità, resilienza, automazione, sicurezza e visibilità sono gli elementi chiave che permettono ai data center enterprise italiani di essere performanti, competitivi e pronti per il futuro, abilitando l’innovazione e la crescita del business moderno.

A cura di Giovanni Prinetti, European Solutions Marketing Manager di Allied Telesis