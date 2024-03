SentinelOne è tra le “Security 100” del 2024

Il canale IT è costantemente sotto il mirino di minacce informatiche evolute. Però, per fortuna, esistono dei player, che ogni giorno si impegnano a tenere al sicuro gli ambienti IT da queste minacce, attraverso strumenti innovativi e sempre aggiornati. Tra questi player c’è StinelOne, specialista a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, che ha comunicato di esser stata inserita, per il settimo anno consecutivo da CRN, un brand di The Channel Company, nell’elenco Security 100. L’elenco premia i vendor di soluzioni di sicurezza che dimostrano un impegno straordinario nella collaborazione con i partner di canale per proteggere le aziende dalle minacce informatiche.

La nona edizione della classifica 2024 premia i vendor di sicurezza focalizzati sul segmento del canale IT in cinque categorie tecnologiche quali: Endpoint e Managed Security; Identità, Accesso e Sicurezza dei Dati; Sicurezza della Rete; Operazioni di Sicurezza, Rischio e Intelligence delle Minacce; Sicurezza Web, e-mail e Applicazioni

Il ruolo di SentinelOne nella cybersecurity

SentinelOne vanta una lunga esperienza nel settore dell’innovazione. L’azienda è stata la prima ad applicare l’AI alla cybersecurity e a implementare la protezione autonoma sugli endpoint, nonché la prima a sviluppare un data lake unificato e a creare una protezione dei workload basata sull’AI.

Nell’aprile del 2023, SentinelOne ha presentato Purple AI, una rivoluzionaria piattaforma di threat hunting che si avvale dell’AI generativa e della capacità di apprendimento potenziato per rilevare, bloccare e risolvere autonomamente gli attacchi in tutta l’azienda a velocità di macchina.

Inoltre, l’azienda ha recentemente acquisito la piattaforma di protezione delle applicazioni native in cloud di PingSafe. È un’operazione che intende ridefinire la sicurezza del cloud fondendo le migliori funzionalità di protezione dei workload in cloud, di AI e di analisi con una CNAPP moderna e completa per offrire una piattaforma unificata che consente alle aziende di gestire in modo completo l’intera superficie di attacco da un’unica piattaforma.

Dichiarazioni

“La classifica Security 100 di CRN riconosce le aziende di livello superiore che forniscono al canale IT soluzioni innovative in una molteplicità di aree di sicurezza che contrastano numerose minacce e rischi“, ha dichiarato Jennifer Follett, Vice President, Content and Executive Editor di CRN. “Poiché la sicurezza diventa sempre più importante per ogni impresa, le società di questa classifica stanno ponendo le basi per soluzioni di cybersecurity di ultima generazione“.

.”Nell’attuale scenario dinamico delle minacce, le organizzazioni devono guardare oltre la protezione di endpoint, identità, applicazioni, reti o cloud e adottare un approccio unificato alla salvaguardia delle attività“, ha sottolineato Ken Marks, Vice President, Global Channels di SentinelOne. “In collaborazione con il nostro solido ecosistema di partner, SentinelOne sta offrendo una piattaforma di sicurezza AI realizzata per proteggere l’intera azienda e siamo orgogliosi di ricevere ancora una volta un riconoscimento da CRN per i risultati da noi raggiunti“.