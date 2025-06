STACK Academy forma talenti a Ginevra, Oslo e Milano

STACK Infrastructure, il partner per l’infrastruttura digitale delle aziende innovative e specialista nello sviluppo e gestione di data center, presenta STACK Academy, un’iniziativa strategica per la formazione di personale specializzato nel settore dei data center.

L’Academy prevede percorsi formativi specialistici in Italia, Norvegia e Svizzera con l’obiettivo di assumere, nel 2025, almeno 55 partecipanti. Il programma mira a creare un modello scalabile di sviluppo di talenti che affronti le lacune di competenze chiave nella costruzione di Data Centers e nelle operations, in piena sicurezza.

Caratteristiche della STACK Academy

STACK Academy combina, nell’arco di 18 mesi, l’apprendimento teorico e lo sviluppo di competenze pratiche, seguendo un modello ibrido che bilancia la formazione sul posto di lavoro con l’apprendimento strutturato. Ci saranno sessioni guidate da vari istruttori, moduli di studio autogestiti e apprendimento pratico basato su progetti specifici. STACK Academy è la naturale evoluzione e armonizzazione delle iniziative di successo in Italia che sono in corso da due anni.

Riconoscendo l’importanza dello sviluppo professionale, STACK Academy include anche componenti dedicate alle “soft skills” e allo sviluppo comportamentale. Il curriculum è personalizzato per allinearsi ai valori aziendali di STACK: clienti, considerazione e comunità.

L’impegno di STACK Infrastructure per la formazione

Il portafoglio globale dei programmi educativi di STACK Infrastructure consente un chiaro percorso di supporto per le persone in cerca di lavoro attuali e future, dai bambini in età scolare fino ai professionisti esperti che desiderano riqualificarsi. STACK sta lavorando con un numero crescente di scuole e istituti scolastici nei suoi mercati operativi e continuerà a guidare ed espandere il raggio d’azione per concentrarsi sul coinvolgimento precoce. L’anno scorso, STACK ha dato il via al suo programma pionieristico di borse di studio nell’area EMEA, rivolto a studentesse, che finanzia tutti gli studi accademici e le spese di soggiorno. STACK rimane focalizzata su un impegno costante per la mobilità sociale e la promozione della rappresentanza nel settore dei data center.

Dichiarazioni

“L’Academy supporta la pianificazione strategica delle nostre risorse, costruendo una pipeline di futuri professionisti”, ha dichiarato John Eland, Chief Executive Officer, STACK EMEA. “I data center e le infrastrutture digitali sono sempre più una necessità globale, in quanto costituiscono la spina dorsale e la piattaforma per le esigenze digitali della società moderna, e abbiamo bisogno di persone ancora più qualificate per soddisfare la crescente domanda di tecnologia. Puntare sui talenti è fondamentale e STACK Academy punta anche ad aumentare la presenza femminile e quindi la diversity in un settore dove gli uomini rappresentano, storicamente, la maggioranza. Investire nel programma afferma il nostro impegno per un impatto sociale significativo e per colmare il divario di competenze. Il settore dei data center è vivace, in rapida evoluzione e può offrire una serie di opportunità entusiasmanti indipendentemente dal sesso, dall’età o dal background sociale“.