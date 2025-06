Da Vertiv, soluzioni per l’efficienza energetica nei data center AI

Vertiv, specialista mondiale nelle infrastrutture digitali critiche, ha presentato un’architettura di riferimento per il raffreddamento e l’alimentazione ad alta efficienza energetica da 142 kW per la piattaforma NVIDIA GB300 NVL72. In aggiunta alle soluzioni di raffreddamento e alimentazione end-to-end completamente integrate per questa piattaforma di nuova generazione, l’architettura in oggetto inaugura una nuova era di progettazione dell’infrastruttura che si distingue dai tradizionali sistemi di buildout. Le soluzioni Vertiv sono disponibili come asset di SimReady 3D in NVIDIA Omniverse Blueprint per la progettazione e la gestione delle AI Factory. L’architettura può essere personalizzata per design di data center realizzati ad hoc, in modo da ridurre drasticamente i tempi di pianificazione e i fattori di rischio durante le fasi di realizzazione.

Vertiv e NVIDA partner innovativi per il settore dei data center

Vertiv collabora con NVIDIA e con le relative roadmap per i data center, per definire nuove infrastrutture per l’AI e design già pronti per l’implementazione, che anticipano l’aumento delle densità di potenza dei rack. In particolare, Vertiv sta collaborando con NVIDIA per supportare infrastrutture di alimentazione per data center a 800 VDC per rack IT da 1 MW e oltre, con soluzioni Vertiv disponibili a partire dal 2026.

L’architettura di riferimento per NVIDIA GB300 NVL72 è parte integrante della piattaforma per infrastrutture Vertiv 360AI, progettata per assistere i clienti nella gestione delle soluzioni integrate per l’alimentazione e il raffreddamento dei workload di AI e di altre applicazioni di high-performance computing.

Vantaggi della nuova architettura

I principali benefici dell’architettura di riferimento e delle risorse SimReady 3D di Vertiv per il progetto NVIDIA GB300 NVL72 includono:

Simulazione e implementazione in un unico processo : Sfruttando le tecnologie NVIDIA Omniverse, l’architettura unisce infrastruttura fisica e digitale, abilitando la collaborazione in tempo reale a livello di sistema tra i team IT, facility ed engineering – permettendo ai clienti di testare, ottimizzare e validare il design prima che venga costruito un singolo componente.

: Sfruttando le tecnologie NVIDIA Omniverse, l’architettura unisce infrastruttura fisica e digitale, abilitando la collaborazione in tempo reale a livello di sistema tra i team IT, facility ed engineering – permettendo ai clienti di testare, ottimizzare e validare il design prima che venga costruito un singolo componente. Progettata ad hoc per l’era dell’AI Reasoning : Supportando densità di rack fino a 142kW, l’architettura di riferimento per NVIDIA GB300 NVL72 rappresenta un nuovo benchmark per l’infrastruttura accelerata – progettata per le AI Factory su larga scala.

: Supportando densità di rack fino a 142kW, l’architettura di riferimento per NVIDIA GB300 NVL72 rappresenta un nuovo benchmark per l’infrastruttura accelerata – progettata per le AI Factory su larga scala. Performance, scalabilità e velocità accelerate : L’architettura di riferimento di Vertiv per NVIDIA GB300 NVL72 offre prestazioni di AI maggiori di 1,5 volte, una velocità di realizzazione on-site fino al 50% superiore e uno spazio fisico inferiore del 30%.

: L’architettura di riferimento di Vertiv per NVIDIA GB300 NVL72 offre prestazioni di AI maggiori di 1,5 volte, una velocità di realizzazione on-site fino al 50% superiore e uno spazio fisico inferiore del 30%. Flessibilità a livello termico e aumento dell’efficienza: Il sistema di liquid cooling-ready, che supporta configurazioni con raffreddamento ad aria e ibrido, consente di ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica del 70% su base annua grazie a temperature dell’acqua più elevate.

Il sistema di liquid cooling-ready, che supporta configurazioni con raffreddamento ad aria e ibrido, consente di ottenere un miglioramento dell’efficienza energetica del 70% su base annua grazie a temperature dell’acqua più elevate. Design, Deploy, Operate – a livello globale: Supportata da oltre 4.000 ingegneri di Vertiv in tutto il mondo, l’architettura di riferimento di Vertiv per GB300 NVL72 offre una scalabilità, un’assistenza e un’affidabilità della supply chain per le installazioni globali di AI senza pari.

A fronte di una domanda di AI a livello mondiale che cresce in modo esponenziale, Vertiv si impegna costantemente nel fornire soluzioni di raffreddamento e alimentazione efficienti dal punto di vista del consumo energetico, per consentire all’infrastruttura AI-ready di gestire la nuova generazione di AI Factory.

Dichiarazioni

“Forte della collaborazione con NVIDIA e della visione condivisa di far evolvere l’infrastruttura AI, Vertiv è orgogliosa di presentare il proprio design di riferimento completo e gli asset di SimReady 3D per la piattaforma NVIDIA GB300 NVL72”, ha dichiarato Scott Armul, Executive Vice President of global portfolio and business units di Vertiv. “Le soluzioni di Vertiv offrono ai clienti non solo il vantaggio di una scalabilità più veloce, ma anche quello di ottimizzare i propri data center dedicati all’AI a livello digitale, prima ancora di realizzare un singolo modulo fisico”.

“La combinazione delle piattaforme AI più evolute di NVIDIA con l’expertise che Vertiv ha maturato nelle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento, ci consente innanzitutto di offrire ai clienti la possibilità di implementare data center di nuova generazione più efficienti, scalabili e pronti ad affrontare i workload AI più impegnativi”, ha dichiarato Dion Harris, senior director della divisione HPC e AI Infrastructure di NVIDIA. “Insieme, aiutiamo le organizzazioni a conseguire nuovi livelli di performance e sostenibilità mentre costruiscono il futuro dell’AI”.