Con WatchTower e WatchTower Pro SentinelOne velocizza il Threat Hunting

Quando si parla di minacce e attacchi informatici, il tempo è tutto. Anticipare questi fenomeni diventa fondamentale per le organizzazioni e, di certo, non mancano gli ostacoli. Oggi le organizzazioni gestiscono un ritmo incessante di sofisticati attacchi informatici e devono poterli rilevare e neutralizzare rapidamente per mantenere al sicuro asset e infrastrutture. Ma molti non hanno tempo e risorse per farlo. Per aiutare le imprese SentinelOne, player globale operante nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato la disponibilità di nuove funzionalità nei propri servizi gestiti di threat hunting WatchTower e WatchTower Pro, specificamente progettate per supportare i team di sicurezza nell’anticipare e contrastare con velocità ed efficienza le minacce in tutta l’azienda.

“La visibilità limitata sulle potenziali violazioni di sicurezza e l’aumento del volume e della complessità degli attacchi hanno ampliato in modo significativo l’esposizione al rischio delle aziende e c’è una carenza significativa di professionisti qualificati per attenuare il problema“, ha dichiarato Brian Hussey, VP Threat Hunting e DFIR di SentinelOne. “Con l’incremento delle funzionalità di threat hunting, ora integrate in WatchTower e WatchTower Pro, i clienti possono avvalersi delle ineguagliabili informazioni di threat intellingence di SentinelOne e dei nostri esperti di sicurezza per vincere rapidamente queste sfide e mantenere al sicuro la propria azienda“.

Adattarsi al contesto delle minacce moderne

Nell’ambito dei servizi completi di sicurezza gestiti offerti da SentinelOne, WatchTower offre un sistema di threat hunting basato su intelligence, supportato da un’analisi professionale di esperti, per identificare gli attacchi emergenti e ottimizzare la visibilità delle minacce in ogni area dell’azienda. Le funzionalità evolute presentate oggi potenziano le capacità di fornire servizi di sicurezza per:

Ricerca delle minacce in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Rilevamento di comportamenti anomali e sospetti

Copertura più ampia contro minacce note ed emergenti

Accesso alla libreria interna di intelligence sulle minacce di WatchTower, che include query di ricerca comportamentale, indicatori di compromissione e altro ancora.

Sfruttando le nuove funzionalità, i team di sicurezza possono ottenere la visibilità, gli approfondimenti e il supporto di esperti indispensabili per gestire in modo proattivo la protezione dei dati e migliorare la propria postura di sicurezza.

“SentinelOne garantisce che un problema o un comportamento sospetto venga esaminato e affrontato nel minor tempo possibile“, ha dichiarato Bruno Cunha, Cybersecurity Lead di Stingray. “E tutto funziona perfettamente ogni volta che dobbiamo effettuare un’indagine o intervenire in caso di un’emergenza di sicurezza“.

Disponibilità di WatchTower e WatchTower Pro

Le funzionalità di threat hunting ampliate di WatchTower e WatchTower Pro sono già disponibili e clienti e provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) possono utilizzarle per essere pronti e reattivi di fronte alle attuali minacce.