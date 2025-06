Cloud: Aruba e Microsoft rafforzano la partnership europea

Aruba, cloud provider italiano, e Microsoft Italia, leader globale nel settore tecnologico, annunciano una collaborazione strategica che ha l’obiettivo di rendere disponibili servizi cloud europei con tecnologia Microsoft Azure basati su infrastrutture hardware dedicate e localizzate nei data center Aruba.

In un contesto di evoluzione continua e di nuove sfide digitali e normative, è oggi fondamentale per le imprese avere la possibilità di scegliere la localizzazione dei propri dati, sia per quanto riguarda la loro elaborazione, sia per la loro conservazione.

Un nuovo servizio cloud europeo per ambienti di lavoro moderni, sicuri e personalizzati

Per dare risposta a queste esigenze, Aruba e Microsoft Italia intendono offrire un servizio cloud europeo con tecnologia Microsoft Azure. La soluzione proposta da Aruba Cloud è infatti basata su Azure Local che unisce i vantaggi del cloud pubblico con la sicurezza, la bassa latenza e la localizzazione in Italia dei dati tipici delle soluzioni di cloud privato.

Azure Local permette l’uso di risorse IaaS erogate da un’architettura iperconvergente e di livello enterprise, gestibili dal proprio pannello Azure, ed offre in questo modo una soluzione concreta alle esigenze tipiche dei contesti regolamentati o che prevedono requisiti di riservatezza, isolamento, continuità operativa o localizzazione geografica. La soluzione è single-tenant, conforme alle linee-guida di Microsoft e sarà gestibile tramite Azure Arc. Un’ulteriore caratteristica è il modello flat del pricing, che quindi consente di ottimizzare i costi e semplificare la governance IT.

Questa collaborazione, che combina le avanzate capacità dei data center di proprietà di Aruba con la flessibilità e la scalabilità delle piattaforme Microsoft, prevede anche servizi di modern workplace tramite cui è possibile lavorare da qualsiasi luogo e dispositivo, grazie all’integrazione tra Microsoft 365 e i servizi digitali di Aruba, creando un ambiente di lavoro moderno, sicuro e personalizzato tramite l’utilizzo del proprio dominio online, oltre che potenziato dall’AI Generativa e disponibile a condizioni vantaggiose.

Dichiarazioni

Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, ha commentato: “Questa rafforzata collaborazione con Aruba offre alle imprese italiane l’unione dell’innovazione di Microsoft con quella di Aruba per rispondere alle esigenze delle organizzazioni in termini di efficienza, collaborazione, produttività e sicurezza. Insieme, mettiamo a disposizione le ultime soluzioni in ambito cloud ed intelligenza artificiale generativa con l’infrastruttura di Aruba per supportare la crescita delle aziende del nostro Paese con risorse e competenze dedicate”.

Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba, ha dichiarato: “In un contesto estremamente dinamico ed in continua trasformazione tecnica e normativa, vogliamo essere sempre al fianco delle imprese con soluzioni mirate e personalizzabili. Grazie a questa collaborazione con Microsoft si amplia ulteriormente il portafoglio di servizi Aruba Cloud e diventa possibile dare risposta alle esigenze di coloro che vogliono sfruttare il meglio della tecnologia Azure anche in modalità private cloud con pieno controllo sull’infrastruttura e sulla localizzazione dei dati”.