Nokia verso l’architettura Zero Trust con Zscaler

Zscaler, specialista della sicurezza del cloud, ha annunciato che Nokia, multinazionale operante nel settore delle reti, dei servizi digitali e delle applicazioni, sta implementando la piattaforma Zscaler Zero Trust Exchange per migliorare la sicurezza, l’efficienza operativa e le funzionalità cloud.

La piattaforma Zscaler è una soluzione di sicurezza cloud-native che connette gli utenti direttamente alle applicazioni e ai workload senza esporre la rete aziendale, riducendo così la superficie di attacco e migliorando la sicurezza informatica complessiva e il livello di conformità. La piattaforma Zscaler è costruita per fornire connessioni sicure e veloci da qualsiasi dispositivo, ovunque e in qualsiasi momento.

Le sfide del passato portano a una modernizzazione strategica

In precedenza Nokia si affidava a una combinazione di firewall hardware tradizionali e virtuali tra data center, uffici e ambienti cloud. Con il tradizionale approccio alla sicurezza basato su IP, era complesso mantenere un controllo uniforme della sicurezza in tutte le filiali e su tutte le applicazioni e piattaforme.

“Ora ci stiamo spostando verso un accesso alle applicazioni basato sull’identità e indipendente dalla posizione, con un approccio di sicurezza Zero Trust, senza compromettere l’esperienza utente”, ha dichiarato Nishant Batra, Chief Strategy & Technology Officer di Nokia. “Con la nostra forte volontà di andare verso un modello cloud-first, è diventato evidente che avevamo bisogno di un’architettura di sicurezza in grado di supportare questa evoluzione in modo efficiente e sicuro”.

Le soluzioni firewall tradizionali non hanno l’agilità necessaria per garantire una vera sicurezza Zero-Trust, con un impatto sull’ottimizzazione delle iniziative di trasformazione digitale e cloud. L’adozione da parte di Nokia della soluzione Secure Access Service Edge (SASE) di Zscaler è in linea con l’obiettivo di semplificare le operazioni, ridurre la latenza ed elevare la sicurezza senza i limiti delle soluzioni tradizionali.

Un approccio orientato al futuro con la piattaforma Zero Trust Exchange di Zscaler

Nokia ha scelto Zscaler per la sua solida piattaforma SaaS multi-cloud, che fornisce un’ampia copertura degli edge pubblici e un approccio Zero-Trust incentrato sulle applicazioni. La piattaforma di Zscaler comprende più di 160 data center distribuiti a livello globale per ottimizzare le prestazioni e garantire un accesso altamente disponibile, continuo e sicuro alla forza lavoro globale di Nokia.

I componenti chiave dell’implementazione di Nokia includono:

Zscaler Internet Access (ZIA) : offre un accesso sicuro e zero-trust direttamente a Internet e alle applicazioni SaaS attraverso un gateway web sicuro alimentato dall’intelligenza artificiale.

: offre un accesso sicuro e zero-trust direttamente a Internet e alle applicazioni SaaS attraverso un gateway web sicuro alimentato dall’intelligenza artificiale. Zscaler Private Access (ZPA) : sostituisce le VPN con un accesso diretto e sicuro alle applicazioni private da qualsiasi dispositivo o luogo.

: sostituisce le VPN con un accesso diretto e sicuro alle applicazioni private da qualsiasi dispositivo o luogo. Zscaler Digital Experience (ZDX) : consente al team IT di Nokia di individuare e risolvere rapidamente i problemi legati all’esperienza utente, garantendo connettività e produttività ottimali.

: consente al team IT di Nokia di individuare e risolvere rapidamente i problemi legati all’esperienza utente, garantendo connettività e produttività ottimali. Zscaler Data Protection: protezione dei dati sensibili grazie a funzionalità avanzate di ispezione e prevenzione delle minacce.

Vantaggi significativi per le iniziative incentrate sul cloud di Nokia

Implementando la piattaforma Zscaler nell’ambito di un percorso graduale, Nokia prevede di ottenere vantaggi sostanziali sia dal punto di vista operativo, che della sicurezza. La capacità della piattaforma di integrarsi perfettamente con le soluzioni cloud di Nokia consente una facile scalabilità e un rapido adattamento alle esigenze di sicurezza in evoluzione di Nokia.

Nokia ha già potuto constatare il potenziale di un’esperienza di connettività per l’utente finale notevolmente migliorata nella fase iniziale di messa in opera.

“Il nostro team è rimasto particolarmente colpito dall’esperienza utente fluida fornita da Zscaler, con un netto miglioramento delle nostre prestazioni e della nostra produttività fin dal primo giorno”, ha dichiarato Nishant Batra.

Con Zscaler, Nokia intende ottimizzare l’infrastruttura di sicurezza, ridurre i costi operativi e porre le basi per un’ulteriore trasformazione digitale.

“In qualità di leader nella sicurezza cloud, Zscaler è entusiasta di collaborare con Nokia nel suo percorso verso un’architettura Zero Trust”, ha dichiarato Jay Chaudhry, CEO, Presidente e Fondatore di Zscaler. “La piattaforma di sicurezza cloud basata sull’intelligenza artificiale di Zscaler sta aiutando Nokia ad accelerare l’implementazione di un modello di sicurezza moderno che fornirà capacità di livello superiore per il rilevamento e la risposta alle minacce, riducendo significativamente i costi e fornendo una migliore esperienza utente. L’impegno di Nokia per la sicurezza e la trasformazione del cloud, combinato con la dedizione di Zscaler nel fornire un valore senza pari ai clienti, contribuirà a garantire sicurezza, prestazioni e produttività leader del settore per i suoi dipendenti, partner e clienti”.