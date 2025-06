PMI verso l’innovazione con Storage-as-a-Service e SLA livello enterprise

In occasione della giornata mondiale delle PMI, che ricorre il 27 giugno, Umberto Galtarossa, Partner Technical Manager di Pure Storage, condivide alcune riflessioni sullo Storage as a Service e SLA di livello enterprise per abilitare l’innovazione delle PMI.

Buona lettura!

Come lo Storage-as-a-Service sta rendendo accessibili alle PMI capacità di livello enterprise

In occasione della Giornata mondiale delle PMI, è importante riconoscere che le piccole e medie imprese affrontano molte delle stesse sfide legate ai dati che interessano anche le grandi aziende — spesso però con risorse più limitate, budget più contenuti e una crescente pressione a innovare e restare competitive. Nell’economia digitale di oggi, i dati non sono semplicemente un sottoprodotto delle attività operative, ma un asset strategico in grado di alimentare la crescita, abilitare nuove esperienze per i clienti e generare vantaggi competitivi.

Tuttavia, gestire e proteggere i dati su larga scala è diventato sempre più complesso. I volumi di dati crescono in modo esponenziale. Nuovi carichi di lavoro emergono continuamente. Gli ambienti ibridi e multi-cloud aggiungono ulteriori livelli di complessità. A tutto ciò si somma una questione cruciale: le minacce informatiche sono in costante aumento, sia in termini di frequenza che di sofisticazione. I modelli di storage tradizionali, purtroppo, non sono più sufficienti ad affrontare queste nuove realtà — né per le grandi imprese, né per le PMI.

Crediamo che questa non sia semplicemente una questione di storage: è, in senso più ampio, un problema di gestione dei dati. La vera sfida consiste nell’unificare, governare e controllare i dati in modo intelligente, coerente e sicuro, indipendentemente dall’ambiente in cui si trovano — on-premise, in cloud o in configurazioni ibride.

Ripensare l’infrastruttura

Costruire un ambiente storage affidabile e ad alte prestazioni può richiedere investimenti iniziali significativi, competenze specialistiche e attività di manutenzione continua. Per molte PMI, questo modello non è sostenibile. La complessità assorbe risorse preziose che potrebbero essere dedicate alla crescita e all’innovazione.

In un contesto digitale in rapida evoluzione, la capacità di rispondere rapidamente a nuove esigenze, senza essere vincolati da un’infrastruttura rigida, è diventata essenziale. Tutte le organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione, cercano modi per ottimizzare le risorse e semplificare le operazioni.

Un modello più intelligente e semplice

Oggi, le soluzioni moderne di Storage-as-a-Service (STaaS) hanno ridefinito il modo in cui l’infrastruttura dati può essere fruita: non più come un asset fisico da gestire, ma come un servizio gestito, flessibile e adattabile in tempo reale alle esigenze aziendali.

Senza dover disporre di competenze approfondite in ambito storage o di ampi team IT interni, le PMI possono affidarsi a modelli “as-a-service” che offrono prestazioni, sicurezza e scalabilità una volta riservate solo alle grandi imprese — liberando al contempo risorse interne da reinvestire in attività core.

Oltre gli standard: SLA di livello enterprise

Uno degli aspetti più trasformativi di questo modello è l’introduzione di Service Level Agreement (SLA) di livello enterprise, progettati per rispondere alle esigenze di ambienti dinamici. Questi SLA arricchiscono l’offerta “as-a-Service”, andando ben oltre un semplice contratto di leasing evoluto, e garantiscono ai clienti veri e propri servizi.

Al di là delle classiche garanzie di disponibilità, questi SLA includono:

Prestazioni : reattività costante, allineata ai requisiti specifici dei workload.

: reattività costante, allineata ai requisiti specifici dei workload. Disponibilità : massima continuità operativa, progettata fin dall’inizio.

: massima continuità operativa, progettata fin dall’inizio. Cyber resilienza : protezione integrata contro minacce e perdita di dati.

: protezione integrata contro minacce e perdita di dati. Efficienza energetica: utilizzo ottimizzato dell’infrastruttura, che si traduce in minori consumi e maggiore sostenibilità.

Si tratta di risultati concreti e misurabili, oggi accessibili anche alle organizzazioni più piccole, senza la necessità di gestire infrastrutture complesse.

Abilitare l’innovazione delle PMI

Per le PMI che vogliono restare competitive, la capacità di innovare rapidamente è essenziale. Un approccio allo storage moderno, basato su servizi, consente loro di scalare secondo la domanda, adottare nuove applicazioni con facilità e rispondere ai cambiamenti del mercato — senza la complessità tipica delle infrastrutture IT di tipo enterprise.

Man mano che i dati diventano sempre più centrali nelle decisioni aziendali, Pure Storage crede che ogni organizzazione — indipendentemente dalla dimensione — debba poter accedere a un’infrastruttura dati affidabile, resiliente e sostenibile. Lo Storage-as-a-Service rende possibile questo cambiamento, trasformando l’infrastruttura da ostacolo a motore dell’innovazione. Il nostro approccio STaaS, e soluzioni come Evergreen//One, concretizzano questa visione.

di Umberto Galtarossa, Partner Technical Manager di Pure Storage