Resilienza e conformità normativa con Commvault, Kyndryl e Pure Storage

Commvault, fornitore di soluzioni di cyber resilienza e protezione dei dati per le organizzazioni che utilizzano il cloud ibrido, ha siglato una partnership con Kyndryl, fornitore leader di servizi tecnologici enterprise mission-critical, per ridurre i tempi di ripristino, migliorare la cyber resilienza e gestire il panorama normativo in evoluzione.

Cyber Resilienza con Kyndryl, conformità normativa con Pure Storage

La collaborazione con Commvault aumenterà il portfolio di cyber resilienza di Kyndryl, che comprende Servizi di Incident Recovery tra cui Cyber Incident Recovery, Managed Backup Services e Hybrid Platform Recovery.

Nell’ambito della partnership, le due aziende collaboreranno con Pure Storage per supportare le organizzazioni a rispettare le rigorose normative in evoluzione, tra cui DORA, NIS2, PSD2 in Europa, nonché NYDFS NYCRR 500 e APRA CPS 230 in Australia.

I servizi di Commvault e Pure Storage offrono un’architettura modulare a quattro livelli che semplifica il processo di conformità e accelera il ripristino in ambienti cloud ibridi:

Cyber Resilient Vault : un vault dati isolato e immutabile basato sul principio zero trust, che protegge i dati di backup da accessi non autorizzati e corruzione.

: un vault dati isolato e immutabile basato sul principio zero trust, che protegge i dati di backup da accessi non autorizzati e corruzione. Clean Recovery Zone : un ambiente sicuro per analisi forensi, convalida di backup puliti e operazioni di ripristino a fasi.

: un ambiente sicuro per analisi forensi, convalida di backup puliti e operazioni di ripristino a fasi. Production Rapid Restore : ripristino rapido e affidabile di grandi set di dati utilizzando Pure Storage FlashBlade, con immutabilità alimentata da S3 Object Lock e SafeMode.

: ripristino rapido e affidabile di grandi set di dati utilizzando Pure Storage FlashBlade, con immutabilità alimentata da S3 Object Lock e SafeMode. Immutable Snapshot Recovery: replica di snapshot coerente con l’applicazione tramite Commvault IntelliSnap e Pure Storage FlashArray che consente il ripristino rapido dei carichi di lavoro Tier-1.

Le offerte di Commvault e Pure Storage facilitano test automatizzati e continui per il cyber recovery tra cui il supporto per Commvault Cleanroom Recovery sia in ambienti cloud pubblici che in ambienti di ripristino isolati on-premise gestiti da Kyndryl. I clienti hanno la capacità di convalidare i loro processi di recovery e supportare la conformità con DORA Capitolo II (Gestione del rischio), Capitolo IV (Test di resilienza operativa), nonché altre normative pertinenti.

Disponibilità

I servizi sono generalmente accessibili in Nord America, Europa e nella regione Asia-Pacifico (APAC).

Per ulteriori dettagli su come Commvault, Kyndryl e Pure Storage possono supportare le organizzazioni nella conformità alle normative e nel potenziamento della loro cyber resilienza, è possibile visitare le pagine dedicate ai partner Kyndryl e Pure Storage.

I partner di canale possono accedere alla deal registration, alla formazione e al materiale co-branded tramite il programma Partner Advantage di Commvault, ai team go-to-market di Kyndryl e al Partner Portal di Pure Storage.

Dichiarazioni

“La preparazione cyber non è più considerata facoltativa per le organizzazioni globali; è obbligatoria”, ha dichiarato Allen Downs, Vice President of Security and Resiliency Services di Kyndryl. “Attraverso questa collaborazione con Commvault e Pure Storage, siamo ancora meglio posizionati per assistere alcune delle aziende più importanti al mondo nel ridefinire completamente le loro strategie di protezione dei dati”.

“La nostra partnership con Kyndryl ha l’obiettivo di affrontare le maggiori sfide che le aziende devono fronteggiare, come la minaccia persistente di attacchi informatici, il ransomware, e la crescente complessità di gestione legata alla massiccia crescita dei dati in ambienti multi-cloud”, ha affermato Alan Atkinson, Chief Partner Officer di Commvault. “L’intesa tra le tre aziende aiuterà le organizzazioni a essere sempre più resilienti e pronte ad intervenire con decisione in caso di interruzioni”.

“Poiché i framework normativi come DORA stabiliscono standard più elevati per la resilienza operativa, le organizzazioni stanno implementando strategie che integrano la conformità con la capacità di ripristinare rapidamente da interruzioni informatiche”, ha affermato Maciej Kranz, General Manager, Enterprise di Pure Storage. “Insieme a Commvault e Kyndryl, stiamo fornendo funzionalità di sicurezza avanzate e una base scalabile di resilienza a livelli che soddisfa questi requisiti e permette di ripristinare le operazioni critiche in modo rapido e affidabile”.