365 Total Protection Compliance e Awareness per una protezione completa dell’ambiente digitale

Il 15,2% delle aziende non protegge i backup dal ransomware e in media 1 azienda su 4 subisce una violazione dei dati relativi alla sicurezza delle mail: i dati di un recente report di Hornetsecurity, cloud cybersecurity provider, parlano chiaro e se si pensa che il 28,7% delle aziende non fornisce agli utenti finali una formazione aggiornata su come riconoscere e segnalare potenziali attacchi ransomware il quadro per le imprese appare piuttosto fosco.

Questo è ancora più vero perché i cybercriminali sono invece sempre più impegnati nella produzione di sistemi di attacco all’avanguardia, con un mercato del ransomware che è cresciuto del +34,6% in Italia e del +62% a livello globale rispetto al trimestre precedente (fonte: Il Sole 24 Ore) e con l’Italia che si trova al quinto posto tra i Paesi più colpiti dal ransowmare (fonte ANSA).

Pericolo Microsoft 365

Un punto di accesso ai preziosi dati aziendali spesso sottovalutato è la suite Microsoft 365, che grazie alle sue funzionalità di collaborazione e alla sua disponibilità everywhere ed anytime, è largamente utilizzata dalle aziende di tutto il mondo. Le imprese danno per scontato che i sistemi di sicurezza predefiniti della piattaforma siano più che sufficienti per proteggere i propri asset ma la verità è diversa perché alla protezione nativamente integrata in Microsoft 365 deve essere sommata una protezione totale dell’ambiente di lavoro.

Proteggere l’intero ambiente digitale con 365 Total Protection Compliance e Awareness

L’ultima novità in casa Hornetsecurity nasce proprio sulla base di queste premesse: la nuova 365 Total Protection Compliance e Awareness, che rappresenta il quarto piano della suite 365 Total Protection, copre tutti gli aspetti della gestione della sicurezza e della protezione dei dati Microsoft 365 di un’organizzazione.

Il piano P4 di Hornetsecurity mira ad aumentare il livello di sicurezza e di protezione dei dati di Microsoft 365 ed è interamente basato su cloud.

Non solo sicurezza delle mail ma anche backup e ripristino, conformità, gestione delle autorizzazioni e consapevolezza della sicurezza: 365 Total Protection Compliance e Awareness fornisce una protezione completa dell'ambiente digitale dell'azienda e ha un impatto importante per accrescere la fiducia dei clienti e garantire la business continuity, evitando fermi che possono arrecare seri danni di immagine oltre che economici.

Punto di forza della nuova proposta di Hornetsecurity, oltre alla sua completezza, è la semplicità di implementazione e d’uso: le varie funzionalità possono infatti essere gestite centralmente tramite un’unica console basata sul cloud.

La nuova 365 Total Protection Compliance e Awareness, che ricordiamo essere una soluzione in cloud e che quindi non prevede l’installazione di nessun hardware, software e nessuna manutenzione, è progettata specificamente per Microsoft 365 ed è perfettamente integrata con questa suite, fornendo indispensabili livelli aggiuntivi di sicurezza e protezione dei dati contro spam, malware e minacce avanzate e offrendo in un’unica licenza ed in un solo pacchetto la più vasta gamma di funzionalità di sicurezza di Microsoft 365.

Tra le funzionalità più innovative introdotte in 365 Total Protection Compliance e Awareness troviamo AI Recipient Validation per un’analisi delle mail in tempo reale e una protezione automatica dalle mail errate per Microsoft 365: l’AI Recipient Validation, grazie ad un’applicazione evoluta degli algoritmi di intelligenza artificiale, apprende automaticamente i modelli di comunicazione e-mail e aiuta a proteggere le comunicazioni in uscita all’interno e all’esterno del tenant.

