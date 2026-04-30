AI Act e compliance: cosa cambia davvero per le imprese e perché non è più un tema “teorico”

L’Intelligenza Artificiale sta già modificando il modo in cui le aziende operano: automatizza processi, riduce tempi e costi, migliora l’analisi dei dati e consente decisioni più rapide e informate. In molti casi, sta anche abilitando nuovi modelli di business. Ma a fronte di questi benefici, cresce una zona grigia che molte organizzazioni stanno ancora sottovalutando: l’assenza di una governance strutturata dell’IA.

Un’assenza che non è solo un tema tecnologico, ma sempre più giuridico, organizzativo e reputazionale.

Con l’entrata in vigore dell’AI Act europeo (Regolamento UE 2024/1689), questo scenario cambia radicalmente: l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale non è più solo una scelta strategica, ma un’attività soggetta a obblighi normativi precisi e responsabilità distribuite lungo tutta la catena del valore.

BitMAT Edizioni approfondirà questi temi con un taglio concreto in un webinar gratuito che si terrà giovedì 14 maggio alle ore 11.00 (MAGGIORI INFO E ISCRIZIONI QUI)!

Dal vantaggio competitivo al rischio sistemico

Molte imprese stanno già utilizzando sistemi di IA — spesso senza una piena consapevolezza di ciò che rientra effettivamente in questa definizione normativa.

L’AI Act introduce infatti un principio chiave: non conta solo lo strumento, ma il suo impiego e il livello di rischio associato.

Questo significa che anche soluzioni già in uso possono ricadere in categorie regolamentate.

Il risultato è un cambio di paradigma: da “posso usare l’IA?” a “che tipo di IA sto usando e con quali obblighi?”

AI Act: cosa cambia concretamente per le aziende

Il regolamento introduce una classificazione dei sistemi di IA basata sul rischio:

– Rischio inaccettabile → sistemi vietati

– Alto rischio → obblighi stringenti

– Rischio limitato o minimo → obblighi più leggeri

Implicazioni concrete per le aziende:

Mappatura dei sistemi di IA

Le imprese dovranno sapere dove e come l’IA è utilizzata nei processi aziendali. Responsabilità lungo la filiera

Anche chi utilizza o integra sistemi di IA può essere responsabile. Documentazione e tracciabilità

Necessari registri, valutazioni del rischio e monitoraggio continuo. Supervisione umana obbligatoria

Serve una human oversight reale e documentata.

Il punto critico: la governance

Molte aziende hanno introdotto strumenti di IA in modo frammentato, senza policy uniche o coordinamento tra funzioni aziendali.

Questo crea un effetto critico:l’IA cresce più velocemente della capacità di governarla.

I rischi reali sono innumerevoli, si va da sanzioni normative a responsabilità legali, fino alla perdita di controllo sui dati, a bias algoritmici e a danni reputazionali.

La risposta: governance prima dell’adozione

Serve un approccio strutturato, che comprenda:

– modello di governance dell’IA

– mappatura sistemi e dati

– policy interne

– ruoli e responsabilità chiari

– valutazione dei rischi

– integrazione con privacy e sicurezza

Formazione e consapevolezza

La compliance passa anche dalla formazione interna e dall’uso corretto degli strumenti.

L’AI Act segna quindi un punto di svolta perchè l’IA diventa tecnologia regolata. Questo per le aziende significa una cosa chiara: non basta più usare l’IA ma bisogna governarla.

l webinar BitMAT

Per approfondire questi aspetti in modo operativo, BitMAT organizza il webinar gratuito:

“IA in azienda: obblighi normativi, governance e protezione dei dati”

Giovedì 14 maggio – ore 11.00

ISCRIVITI QUI!

Durante l’incontro verranno analizzati:

criteri per identificare un sistema di IA secondo la normativa

classificazione del rischio e obblighi conseguenti

elementi essenziali di un modello di governance

impatti su privacy e gestione dei dati

Un’occasione per tradurre il quadro normativo in azioni concrete per le imprese.