AI agentica: perché governance e controllo sono decisivi per la scalabilità

Gli agenti autonomi rappresentano una nuova svolta nell’intelligenza artificiale. Mentre il dibattito globale verte sempre più spesso sull’affidabilità dell’AI e sulla sua implementazione responsabile, la vera sfida per le organizzazioni consiste ora nel capire come poter implementare su larga scala l’AI agentica con sicurezza.

Il rapporto “Pulse of Agentic AI 2026” di Dynatrace ha rilevato che circa il 50% dei progetti di AI rimane in fase pilota, nonostante il 74% delle organizzazioni preveda di aumentare i budget il prossimo anno. La sicurezza (52%) e la gestione degli agenti su larga scala (51%) rimangono i maggiori ostacoli alla produzione. Nel frattempo, un terzo problema sta crescendo in modo impercettibile parallelamente a questi: la prevedibilità dei costi. Sapere quanto l’AI stia realmente costando all’azienda sta diventando cruciale quanto proteggerla, soprattutto man mano che gli agenti si sviluppano e il consumo dei modelli aumenta.

Gli investimenti da soli non basteranno a colmare questo divario. La realtà è che le aziende che intendono scalare in modo responsabile l’AI agentica devono dare priorità a framework chiari, a un’adozione su larga scala e a un’osservabilità avanzata. Con l’architettura giusta, le organizzazioni saranno nella posizione ideale per trasformare lo slancio iniziale in valore a lungo termine.

L’ascesa della forza lavoro autonoma

L’intelligenza artificiale si è evoluta da semplice termine di moda nelle sale riunioni a parte integrante della forza lavoro. Il 72% delle organizzazioni sta già implementando agenti nelle operazioni IT e nel DevOps, il che dimostra chiaramente che l’intelligenza artificiale si è guadagnata un posto al tavolo delle decisioni. Tuttavia, per molte aziende, l’intelligenza artificiale è attualmente limitata a compiti specifici e isolati, ben lontani dai sistemi autonomi che i leader prevedono.

La pressione esercitata sui leader affinché agiscano con maggiore rapidità è reale. Sono ben consapevoli che gli investimenti nell’intelligenza artificiale devono garantire un ritorno sull’investimento quantificabile, non limitarsi a un altro progetto pilota. Tuttavia, i dati rivelano un quadro più cauto: il 69% delle decisioni basate sull’intelligenza artificiale viene ancora convalidato da un essere umano prima che venga intrapresa qualsiasi azione, mentre solo il 13% delle aziende opera interamente tramite agenti completamente autonomi.

Questo ci dice qualcosa di importante: le aziende vogliono crescere, ma non a scapito del controllo. È anche un segnale dei livelli di fiducia esistenti e, una volta persa la fiducia, ricostruirla è costoso. Anche i progetti di AI più promettenti corrono il rischio di perdere slancio prima ancora di raggiungere il loro vero potenziale se non esiste un quadro consolidato per – o una visibilità end-to-end su – come gli agenti funzionano e prendono decisioni. Le opportunità future sono vaste, ma solo se si dispone delle giuste basi.

Framework chiari per la gestione degli agenti

Troppo spesso la supervisione e il controllo vengono considerati il problema. Vengono spesso descritti come la voce della prudenza e la burocrazia che ostacola l’innovazione. Tuttavia, questa visione non solo è superata, ma anche dannosa nell’era dell’AI agentica. Anziché limitare la crescita, sono proprio i framework gestionali chiari a consentire un progresso sostenibile.

Il problema è che gli agenti di intelligenza artificiale si comportano in modo diverso rispetto al software tradizionale. Essi prendono decisioni e comunicano con altri sistemi in modi talvolta imprevedibili e dinamici. A causa di questa complessità, è necessario un nuovo tipo di monitoraggio, che vada oltre le verifiche periodiche. Le aziende devono adeguarsi per monitorare le azioni dei propri agenti in tempo reale, individuare attività anomale prima che si trasformino in un problema costoso e riconoscere il potenziale impatto a lungo termine.

Quando si raggiunge questo livello di visibilità, la fiducia cresce. I team acquisiscono la sicurezza necessaria per utilizzare l’AI in modo più esteso, mentre i leader ottengono la certezza di poter accelerare gli investimenti.

L’osservabilità avanzata dell’AI offre alle organizzazioni proprio questo: una visione chiara dei modelli, degli agenti e dei sistemi più ampi dell’organizzazione. Unendo l’AI deterministica all’azione degli agenti, va ben oltre il monitoraggio tradizionale, contribuendo a trasformare rapidamente informazioni coerenti e accurate in azioni affidabili.

Scalare l’AI senza perdere il controllo

L’implementazione su larga scala dell’AI agentica non è più solo un problema tecnologico. Le organizzazioni che lo hanno compreso per prime avranno successo. La consapevolezza che la trasformazione guidata dall’AI riguarda tanto la cultura e la leadership quanto i modelli e le infrastrutture consentirà ai leader di distinguersi dalla massa.

L’adozione non avviene da sola. Richiede una chiara attribuzione delle responsabilità, il sostegno dell’organizzazione e leader in grado di spiegare non solo cosa fa l’AI, ma anche perché è importante e chi è responsabile quando le cose non funzionano.

Inoltre, la complessità degli scenari reali può far sì che sistemi che funzionano bene nei test controllati si comportino in modo notevolmente diverso. Scalare in modo responsabile significa mantenere una visione chiara di come gli agenti si comportano effettivamente, non solo durante l’implementazione, ma anche man mano che gli agenti si adattano, interagiscono e assumono maggiori responsabilità nel corso del tempo.

E poi c’è la questione dei costi. I nuovi modelli possono rivelarsi estremamente costosi, soprattutto se gli utenti non sanno come utilizzarli correttamente e le aziende non hanno una visione chiara di come vengono impiegati. Piattaforme come Dynatrace offrono ai team la visibilità necessaria per analizzare questi dati fondamentali, comprendere tendenze e modelli e compiere scelte consapevoli.

Ecco perché è così importante stabilire dei limiti sin dall’inizio. I leader devono chiarire quando l’automazione deve subentrare e quando è necessario ricorrere al giudizio umano. Se definiti tempestivamente, questi limiti fungono da guida, consentendo alle aziende di operare con maggiore sicurezza ed efficienza.

Le basi per un futuro basato sull’intelligenza artificiale agente

Sviluppare in modo responsabile l’intelligenza artificiale agentica non significa puntare al budget più consistente o al modello più recente. Significa gettare le basi giuste, un compito più impegnativo di quanto si possa pensare.

Le organizzazioni che ottengono buoni risultati non sono sempre quelle più veloci, ma quelle che considerano la supervisione umana, la visibilità e chiari modelli gestionali come componenti essenziali della propria architettura, anziché come un elemento secondario. L’ambizione e la rapidità sono importanti, ma lo è anche la consapevolezza dei limiti da non superare.

Le organizzazioni che procedono con fiducia, chiarezza e sicurezza, avvalendosi al contempo delle infrastrutture necessarie a sostenerle, avranno un vero vantaggio competitivo nella prossima generazione di agenti intelligenti scalabili.

A cura di Colleen Kozak, CTO, Dynatrace