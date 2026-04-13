Dynatrace acquisirà Bindplane

Dynatrace, la piattaforma di osservabilità basata sull’intelligenza artificiale, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per acquisire Bindplane, un’azienda leader per telemetry pipeline basata su standard open e che aiuta le organizzazioni a raccogliere e gestire i dati su larga scala.

Con l’accelerazione delle architetture cloud-native e dello sviluppo guidato dall’AI, le organizzazioni stanno registrando una rapida crescita della telemetria, ovvero tutti i segnali le cui informazioni mostrano ciò che accade all’interno dei sistemi digitali. I sistemi di pipeline per la suddetta telemetria permettono di raccogliere, ottimizzare e distribuire questi dati in una forma fruibile sono diventati fondamentali negli ecosistemi software moderni.

Bindplane è un leader in questa categoria. La sua tecnologia ottimizza e governa la telemetria all’edge per migliorare la qualità dei dati, ridurre i costi di acquisizione e potenziare la conformità tramite la rimozione, l’oscuramento e la crittografia dei dati sensibili. Bindplane fornisce inoltre un percorso di transizione naturale dagli strumenti di monitoraggio legacy verso un’osservabilità moderna e cloud-native.

“Nell’era dell’AI, le pipeline di telemetria sono diventate un requisito fondamentale per l’Observability, poiché i team IT devono raccogliere e inviare dati da e verso una moltitudine di fonti”, ha affermato Stephen Elliot, Group VP di IDC. “I clienti acquistano soluzioni per controllare, arricchire e modellare i dati al fine di garantire sicurezza ed efficienza operativa, creando una base scalabile per le strategie di AI”.

“Insieme, Dynatrace e Bindplane offriranno un nuovo livello di controllo sulla telemetria”, ha affermato Steve Tack, Chief Product Officer di Dynatrace. “Con l’aumento dei volumi di dati e il ruolo centrale dell’AI nei processi di sviluppo e gestione del software, i clienti hanno bisogno di un approccio unificato e aperto alla gestione dei loro dati. La nostra offerta combinata creerà una base di mercato leader che permetterà ai clienti di ottenere chiarezza e controllo per operare con sicurezza e promuovere l’innovazione. L’acquisizione consentirà a Dynatrace di accelerare anche la sua roadmap per la gestione e l’analisi dei dati di Log, offrendo ai clienti una maggiore capacità di acquisizione dei dati da una gamma più ampia di fonti e la libertà di indirizzare la telemetria verso qualsiasi destinazione”.

“Man mano che le organizzazioni si modernizzano e adottano uno sviluppo guidato dall’AI, la telemetria diventa uno dei loro asset più preziosi, e allo stesso tempo più complessi”, ha dichiarato Michael Kelly, CEO di Bindplane. “Bindplane aiuta i clienti a ridurre la complessità, migliorare la qualità dei dati e delle informazioni in essi contenute, quindi accelerare la trasformazione digitale. Siamo entusiasti di unirci a Dynatrace per consentire a un numero ancora maggiore di team nel mondo di trasformare i propri dati in un vantaggio strategico”.

Si prevede che la transazione si concluda entro la fine di questo mese, subordinatamente al verificarsi delle consuete condizioni di chiusura, e non dovrebbe avere un impatto significativo sui risultati finanziari di Dynatrace per l’esercizio 2027.