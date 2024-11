AI PACT: anche SAS tra i firmatari

L’Intelligenza Artificiale è presente e futuro. Lo sa bene SAS, leader globale nel settore dei dati e dell’intelligenza artificiale, che annuncia la firma dell’AI PACT della Commissione Europea, unendosi ad oltre 130 aziende che stanno accelerando l’adozione dei principi dell’AI Act dell’Unione Europea all’interno delle proprie organizzazioni. L’impegno incoraggia le aziende a promuovere la governance dell’AI, identificare i sistemi di AI ad alto rischio e favorire la diffusione della conoscenza sull’IA come richiesto dall’AI Act.

Secondo Reggie Townsend, Vice President Data Ethics di SAS, questi sforzi, già ampiamente avviati, sono in linea con l’impegno di SAS per un’innovazione responsabile.

“Come azienda che opera da quasi 50 anni nel campo dei dati e dell’AI, SAS ha affrontato le implicazioni etiche di tecnologie molto potenti”, ha dichiarato Reggie Townsend. “La nostra esperienza, cultura e tecnologia ci hanno permesso di avviare rapidamente il percorso verso la conformità alle normative sull’AI. Siamo entusiasti di partecipare all’AI PACT e collaborare con organizzazioni che condividono questo impegno.”

Collaborare all’AI PACT per contribuire a plasmare il futuro della trustworthy AI

I firmatari dell’AI PACT forniranno aggiornamenti sui loro progressi e potranno testare e condividere le loro soluzioni con la comunità più ampia, al fine di diffondere best practice e definire standard di fiducia e sicurezza nei sistemi di AI, uno sforzo collaborativo che riflette l’approccio di SAS nei confronti dell’artificial intelligence.

In tutto il mondo, SAS collabora con regolatori, policy maker e aziende per contribuire alla definizione delle leggi e delle policy sull’AI, fornendo consulenza all’UE e agli stati membri dell’UE in merito alle policy e al processo legislativo riguardanti la trustworthy AI. Questo include la collaborazione con lo Swedish Institute for Standards per lo sviluppo di standard armonizzati per l’AI Act dell’UE.

Negli Stati Uniti, SAS collabora con altre organizzazioni dedicate, tra cui il Consorzio per la Sicurezza dell’AI del National Institute of Standards and Technology, EqualAI, il Business Roundtable e altri gruppi. SAS ha inoltre aderito al Commonwealth AI Consortium, che include aziende tecnologiche globali, istituti di ricerca, organizzazioni non-profit e almeno sei paesi membri del Commonwealth impegnati nella promozione dell’innovazione e della conoscenza sull’AI.