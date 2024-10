“AI Revolution: il futuro del business”: Reti S.p.A. alla Milano Digital Week 2024

Torna per il settimo anno la Milano Digital Week, l’evento che mette al centro lo sviluppo e l’innovazione digitale dedicato a imprese, cittadini e istituzioni. Sono più di 150 gli eventi con cui la Digital Week di quest’anno animerà la città di Milano, da giovedì 10 a lunedì 14 ottobre 2024, per raccontare lo sviluppo e l’innovazione digitale. Il tema centrale sarà “Il nuovo linguaggio della città. Tra Intelligenza Artificiale ed espressioni umane”. Inoltre, nel contesto del “Digitale per le imprese”, si approfondirà l’importanza di strumenti come l’intelligenza artificiale, il machine learning e la cybersecurity per il mondo aziendale, focalizzandosi su come possano favorire lo sviluppo di modelli di business più agili e performanti.

AI nel mondo imprenditoriale: incontra gli esperti a Milano il 14 ottobre 2024

Per entrare nel vivo della Milano Digital Week, segnaliamo l’evento “AI Revolution: il futuro del business – Opportunità, compliance e success case”, che si terrà lunedì 14 ottobre 2024, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, presso lo Studio Legale LCA di Milano. L’iniziativa, organizzata da Reti S.p.A., rappresenta un’opportunità per confrontarsi con gli esperti del settore e approfondire i temi più attuali riguardanti l’AI e la sua applicazione nel mondo imprenditoriale. Gli speakers offriranno una panoramica aggiornata delle normative più recenti in materia di Intelligenza Artificiale. Non mancheranno approfondimenti sulle innovazioni digitali che un’azienda può implementare per ottimizzare i processi e valorizzare prodotti e servizi, oltre alla presentazione di un case study di successo di un’azienda leader nel settore delle TLC, che ha integrato soluzioni AI per accelerare la crescita e migliorare l’operatività.

AI Act, strategie per il successo aziendale e il progetto di implementazione realizzato da Reti S.p.A.

L’agenda è ricca di interventi volti ad approfondire l’impatto generato dall’Intelligenza Artificiale sul business. L’evento, dopo una panoramica generale a cura di Lorenzo Beliusse, Marketing Director di Reti S.p.A, si apre con l’intervento di Giulio Vecchi, Partner presso LCA Studio Legale, che discuterà le implicazioni delle realtà aziendali a seguito dell’approvazione dell’AI Act e le soluzioni da adottare per essere compliant. Tra i temi trattati la privacy, la sicurezza dei dati e l’importanza di un’adozione etica dell’AI in azienda.

Michele Lucioni, Sales & Delivery Director di Reti S.p.A., affronterà l’impatto dell’AI in diversi settori, offrendo una panoramica delle prospettive di crescita e di opportunità di successo per il business.

In chiusura, la Round Table con protagonisti Andrea Depaoli, Head of Corporate Digitalization Engineering di Eolo S.p.A. e Andrea Canevari, Senior Sales & Account Manager di Reti S.p.A., che presenteranno il progetto di implementazione dell’AI nell’area del Customer Care di Eolo. L’evento proseguirà con un momento di networking e un happy hour, un’opportunità per i partecipanti di discutere dei temi trattati e confrontarsi con gli esperti del settore.

Il Convegno è pensato per dirigenti, manager e professionisti, che desiderano comprendere le opportunità e le sfide offerte dall’AI, approfondire il panorama normativo emergente e conoscere casi di successo concreti.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per prendere parte all’evento, compila il form di iscrizione QUI!