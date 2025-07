Anitec-Assinform si rafforza con nuove aziende associate

Prosegue nel 2025 il percorso di crescita di Anitec-Assinform, l’Associazione di Confindustria che riunisce le imprese italiane dell’ICT e dell’elettronica di consumo. Da gennaio 2025 ad oggi sono entrate a far parte dell’Associazione 18 nuove aziende, espressione di una filiera digitale sempre più ampia e diversificata.

Le nuove aziende associate sono: BEGHELLI, COMM.IT, CONFINDUSTRIA BRESCIA, DEXAI, ECOCERVED, ERREPI NET, FIBERCOP, GGALLERY, IMPRESOFT ENGAGE, INFOTEAM SERVICE, LODESTAR, MICROGATE, NETFLIX SERVICES ITALY, NEXTING, NOVACONNECT, OVERLAB, QUIN e SYLLOTIPS.

“L’ampliamento della base associativa testimonia l’interesse crescente verso i temi dell’innovazione digitale e riconosce il ruolo dell’Associazione come interlocutore di riferimento per il settore ICT. Un segnale che riflette la dinamicità di un comparto sempre più integrato con il sistema produttivo e industriale del Paese e che continua a crescere in modo sostenuto”, ha dichiarato Massimo Dal Checco, Presidente di Anitec-Assinform. “Un quadro confermato dai dati del Rapporto “Il Digitale in Italia 2025”, che descrive un mercato in espansione con un valore di 81,6 miliardi di euro nel 2024 e con una previsione di crescita fino a 93 miliardi entro il 2028. In questo contesto, Anitec-Assinform rafforza il proprio ruolo come punto di riferimento per il dialogo tra imprese e istituzioni contribuendo alla definizione di strategie e politiche per lo sviluppo dell’economia digitale”.