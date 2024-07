Cohesity presenta la sua nuova identità

Qualche mese fa Cohesity, realtà specializzata nella sicurezza e gestione dei dati potenziate dall’AI, ha annunciato l’intenzione di acquisire le attività di data protection di Veritas, azienda di protezione e resilienza dei dati multicloud, per creare un nuovo leader nella sicurezza e nella gestione dei dati. Oggi arriva la conferma che tale acquisizione verrà finalizzata entro la fine dell’estate.

Questo annuncio si affianca ad altre novità che confermano il cambio di paradigma intrapreso da Cohesity, ovvero offrire alle organizzazioni un portfolio completo di protezione dei dati multicloud con un’esperienza utente potente e semplice e una piattaforma iper-convergente ad alte prestazioni gestita centralmente.

Cohesity cresce e attira l’interesse di grandi aziende

Come appena anticipato, la fusione non è l’unica novità. Dall’inizio dell’anno l’azienda ha infatti ha annunciato che:

NVIDIA e IBM intendono investire in Cohesity per rispondere al bisogno urgente delle imprese di aumentare la sicurezza e la resilienza dei propri dati negli ambienti cloud ibridi.

e intendono investire in Cohesity per rispondere al bisogno urgente delle imprese di aumentare la sicurezza e la resilienza dei propri dati negli ambienti cloud ibridi. NVIDIA lavora a stretto contatto con Cohesity su progetti di AI.

lavora a stretto contatto con Cohesity su progetti di AI. Cohesity GAIA , lo strumento di AI che permette di parlare direttamente con i dati dei clienti, è ora disponibile.

, lo strumento di AI che permette di parlare direttamente con i dati dei clienti, è ora disponibile. IBM venderà ai propri clienti la soluzione di backup e ripristino sicura e ad alte prestazioni Cohesity DataProtect come parte della soluzione IBM Storage Defender Solution .

come parte della soluzione . AMD e Cohesity lavorano, lato hardware, per offrire data center efficienti dal punto di vista energetico.

“Con questi attori chiave Cohesity ha creato uno degli ecosistemi più estesi nella sicurezza e nella gestione dei dati guidati dall’AI”, afferma Olivier Savornin,Group Vice President EMEA di Cohesity.

Panorama cyber mondiale: è allarme ransomware in Italia

Il rapporto Clusit 2024 sulla sicurezza ICT conferma un aumento vertiginoso degli attacchi informatici gravi a livello mondiale. Nell’ultimo anno infatti si è registrato un incremento del 12% degli incidenti e cresce anche il livello di aggressività, tanto che l’81% di queste violazioni, sono state valutate “critiche” o “gravi”, rispetto al 47% del 2019. In particolare, il ritorno economico redditizio rende il ransomware la tipologia di attacco più utilizzato dagli hacker e l’Italia si conferma l’obiettivo principale, registrando un incremento degli attacchi ransomware del 65%.

“Questi dati confermano l’importanza della protezione contro i ransomware”, continua Olivier Savornin. “La combinazione dell’architettura scalabile di Cohesity, ideale per i workload moderni, insieme all’AI generativa, alle funzionalità di sicurezza e alla presenza globale di Veritas, faranno di questa nuova azienda un leader nella sicurezza e nella gestione dei dati. La base cloud native di Veritas combinata alla piattaforma di Cohesity ottimizza la compatibilità multicloud, rafforza la resilienza informatica e permette di trarre più valore dai dati aziendali”.

Vantaggi finanziari e strategici derivanti dalla fusione

I principali vantaggi già identificati per clienti dalla nascita della nuova Cohesity sono i seguenti:

Innovazione e offerta leader del settore; Investimenti per i clienti a prova di futuro; Scala globale e supporto; Funzionalità di AI avanzate che consentono una maggiore visione dei dati; La nuova società riunisce un forte ecosistema di partner;

“Siamo entusiati di dare il benvenuto ai nostri colleghi di Veritas come parte di Cohesity. In Italia la squadra potrebbe diventare tre volte più grande: ciò genera opportunità di sviluppo per i dipendenti e un supporto più forte per i nostri clienti e partners”, conclude Olivier Savornin,Group Vice President EMEA di Cohesity.

Cohesity GAIA: Talk to your data

Cohesity GAIA rappresenta l’interpretazione di Cohesity dell’AI e permette ai clienti di parlare con i dati.

Cohesity GAIA è quella che viene definita una Narrow AI, ovvero un’AI progettata per compiere azioni specifiche basata sul concetto di RAG (Retrieval Augmented Generation) AI: alimentata cioè da una base dati specifica. In questo modo, le risposte date a seguito di determinate domande, saranno precise e ricche di informazioni.

“L’utente va a chiedere una domanda di business”, spiega Manlio De Benedetto, Sales Engineering Senior Director EMEA di Cohesity, “la RAG AI andrà a cercare all’interno di dati già indicizzati la risposta da dare, l’LLM farà da traduzione tra la macchina e l’uomo e a quel punto, l’applicazione RAG AI andrà a dare una risposta ricca di informazioni. GAIA è un’assistente con cui si conversa”.

I benefici offerti da Cohesity GAIA sono i seguenti:

Migliorare le fasi decisionali all’interno di un’azienda;

Avere la possibilità di fare domande ai propri dati;

Aiutare eventuali iniziative di AI già presenti all’interno di un’azienda;

Dare risposte in maniera sicura, controllata e completamente governata dall’azienda stessa.

“GAIA si differenzia dai competitor in quanto rete neurale creata da zero dal fondatore di Cohesity, Mohit Aron”, conclude Manlio De Benedetto. “In secondo luogo, essendo basata sulla RAG AI, non è soggetta ad “allucinazioni” e per questo motivo dà informazioni ricche, precise e veloci. Infine garantisce sicurezza, perché la base dati è accessibile esclusivamente da utenti selezionati”.