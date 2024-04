Come archiviare correttamente i dati dell’Intelligenza Artificiale nel Cloud?

Si prevede che il mercato globale dei servizi, del software e dell’hardware basati sull’intelligenza artificiale crescerà rapidamente. Sempre più aziende riconoscono l’immenso potenziale dell’intelligenza artificiale e vogliono sfruttarla. Nonostante l’entusiasmo, molte domande rimangono senza risposta, ad esempio come archiviare correttamente i dati. L’addestramento degli algoritmi di machine learning richiede grandi quantità di dati accurati. Sulla base di questo database, l’intelligenza artificiale può riconoscere modelli e relazioni per fare previsioni, automatizzare processi o risolvere compiti standardizzati. Più dati di alta qualità avrà a sua disposizione un’intelligenza artificiale, più potente e utile sarà.

Considerata l’enorme quantità di dati su cui fa affidamento l’intelligenza artificiale, la scelta di un luogo di archiviazione adeguato diventa sempre più importante. Le aziende devono essere in grado di archiviare in modo affidabile grandi quantità di dati fornendo allo stesso tempo un facile accesso ai propri sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, è fondamentale proteggere i dati sensibili e supportare la protezione dei dati per le applicazioni IA personalizzate. Una soluzione efficace per le aziende per archiviare in modo sicuro grandi quantità di dati senza limitare l’accesso all’intelligenza artificiale è mantenere una copia dei dati nel cloud.

Maggiore è la quantità di dati, più efficiente ed efficace è l’Intelligenza Artificiale

La regola base per i sistemi di intelligenza artificiale è: più dati significano prestazioni migliori. Maggiore è la quantità di dati disponibili, più questi sistemi possono migliorare le proprie prestazioni e aumentare la velocità di apprendimento. Il successo di un’implementazione dell’intelligenza artificiale dipende quindi direttamente dalla quantità di dati accessibili. Per garantire questo accesso, le aziende devono considerare attentamente le loro opzioni di archiviazione dei dati. La decisione di archiviare i dati su server locali, nel cloud o in un sistema cloud ibrido ha un impatto diretto sull’efficienza dell’implementazione dell’intelligenza artificiale.

L’archiviazione dei dati sui server aziendali locali richiede il backup e la manutenzione regolari delle risorse di archiviazione. Tuttavia, rispetto allo storage nel cloud, questa scalabilità è difficile e costosa, soprattutto quando si implementano applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Per motivi di scalabilità e sicurezza, i servizi di cloud storage sono molto più adatti alle aziende.

Integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali

Le applicazioni aziendali basate sull’intelligenza artificiale fanno molto affidamento su dati proprietari. Per generare valore aggiunto per l’azienda, questi dati devono essere archiviati in modo affidabile nel cloud dell’intelligenza artificiale. La chiave del successo dell’intelligenza artificiale risiede nell’accessibilità pur mantenendo la privacy.

Ad esempio, un responsabile delle risorse umane può utilizzare l’intelligenza artificiale per analizzare in pochi minuti i dati di un sondaggio di massa a livello aziendale e prevedere le reazioni dei dipendenti alle varie notizie aziendali, come nuove politiche o cambiamenti di personale. Allo stesso modo, un sistema di intelligenza artificiale può analizzare la crescita aziendale e i dati economici per prendere importanti decisioni aziendali. L’integrazione dei dati proprietari in un sistema di intelligenza artificiale migliora l’accuratezza e la pertinenza degli insight, portando a decisioni e risultati aziendali migliori.

Intelligenza artificiale e privacy

Con l’utilizzo crescente di sistemi di intelligenza artificiale, anche il livello di attacchi informatici, specialmente ransomware. I dati confidenziali dell’impresa devono, pertanto, essere adeguatamente protetti contro questi attacchi. Al fine di armazenamento in questo momento è che un’infrastruttura è separata dalle estações de trabalho dos uários, ridotto o rischio di invasione diretta dei servidores locais. Gli attacchi di phishing e di posta elettronica sono protetti anche dagli attacchi degli hacker, è importante avere più copie dei papà e le persone ora sono armate. Questo modulo, in quanto aziende, può garantire che i nostri dati seri siano protetti e che i nostri sistemi di intelligenza artificiale seri non siano compromessi.

Per garantire la sicurezza della copia primaria dei dati contro le minacce potenziali, si consiglia di armare la seconda copia dei dati con il sistema di intelligenza artificiale in forma immutabile. L’armamento in una nuova offerta è un ricorso all’armamento che garantisce ulteriore sicurezza, poiché i dati non possono essere alterati o esclusi. I fornitori di archiviazione ora offrono un alto livello di sicurezza dei dati grazie a strategie di backup alterate e l’archiviazione dei backup è immutabile. Questi backup possono essere ripristinati nel modo originale in caso di compromissioni o esclusioni. Garantisce una disponibilità dei dati importanti e una vita permanente.

Prestazioni complete grazie all’archiviazione nel cloud

Per sfruttare tutto il potenziale dell’intelligenza artificiale è necessario avere accesso a grandi quantità di dati. Pertanto, le aziende che utilizzano l’intelligenza artificiale hanno la responsabilità di archiviare questi dati in modo sicuro ed efficiente. Una soluzione consigliata per le aziende è l’utilizzo del cloud storage, poiché queste soluzioni possono essere personalizzate in base alle esigenze individuali, offrono una migliore scalabilità e forniscono misure di sicurezza sufficienti.

Il valore dell’intelligenza artificiale per le aziende risiede nella semplificazione dei processi e nel potenziale risparmio sui costi, poiché si assume compiti che prima richiedevano molto impegno da parte dei dipendenti. Adottando soluzioni di cloud storage, le aziende possono sfruttare tutta la potenza dell’intelligenza artificiale per prosperare. Insieme, il cloud computing e l’intelligenza artificiale possono offrire i seguenti vantaggi per un’ampia gamma di modelli di business:

Formazione e implementazione di un modello di intelligenza artificiale orientato al cloud

Le piattaforme cloud svolgono un ruolo chiave nel fornire le risorse necessarie per implementare modelli complessi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Le aziende possono utilizzare i fornitori di servizi cloud per acquisire risorse di alto valore e ampliarle o ridurle in base alle necessità. Inoltre, l’archiviazione nel cloud e i data lake provenienti da piattaforme cloud consentono alle aziende di archiviare e accedere in modo sicuro a grandi quantità di dati attraverso applicazioni di intelligenza artificiale. Inoltre, le piattaforme cloud forniscono strumenti di collaborazione che facilitano il lavoro di squadra e la collaborazione nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale. I sistemi di controllo delle versioni basati su cloud gestiscono gli aggiornamenti dei modelli di intelligenza artificiale in modo efficiente ed efficace. Ciò, a sua volta, promuove la collaborazione tra i membri del team e porta ad una maggiore produttività.

Sincronizzazione dei dati per la valutazione del rischio

L’integrazione dell’intelligenza artificiale e del cloud offre alle aziende la possibilità di sincronizzare i dati in tempo reale, garantendo capacità aggiornate di valutazione del rischio. La tecnologia cloud consente alle aziende di integrare in modo efficiente dati provenienti da diverse fonti, tra cui API e dispositivi Internet of Things, consentendo lo streaming di dati in tempo reale. Ciò aiuta le aziende a effettuare valutazioni del rischio e altre decisioni basate sui dati più aggiornati. Inoltre, le aziende possono monitorare le tendenze del mercato e il comportamento dei clienti in tempo reale, consentendo loro di adeguare i propri modelli di valutazione del rischio, strategie di prezzo e offerte assicurative.

Il cloud e l’intelligenza artificiale: il binomio perfetto

Le aziende che utilizzano il cloud computing in combinazione con tecniche innovative come l’intelligenza artificiale e il machine learning godono sempre di un notevole vantaggio rispetto alla concorrenza. I dati raccolti nel cloud sono scalabili e sempre immediatamente disponibili per i clienti. L’intelligenza artificiale si nutre di questi dati, portando allo sviluppo di strumenti più “intelligenti”. L’uso dell’intelligenza artificiale nel cloud offre molte opportunità per prendere decisioni migliori per la tua azienda e stimolare l’innovazione. Quest’ultimo non solo prepara la vostra azienda per il futuro, ma offre anche ai vostri clienti molte soluzioni nuove e più efficienti. Inoltre il cloud offre il grande vantaggio che voi come azienda non dovete più investire nella corretta infrastruttura informatica. Dopotutto paghi solo per i servizi cloud che utilizzi attualmente. Per i progetti di intelligenza artificiale, risparmi sulla fornitura di data center fisici. Dopotutto, tutto ciò di cui la tua azienda ha bisogno per lo storage è nel cloud. Inoltre, non è necessario effettuare ingenti investimenti in potenza di calcolo; I fornitori di servizi cloud forniscono una potenza di calcolo più che sufficiente per applicare l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale nel cloud.

Inoltre, in molti casi, come azienda non è più necessario investire in ricerca e sviluppo quando si utilizza un ambiente cloud. Perché i principali fornitori di servizi cloud offrono continuamente nuove funzioni di intelligenza artificiale che potete utilizzare in caso di necessità. Inoltre, poiché il gran numero di aziende che utilizzano i servizi di intelligenza artificiale di un simile fornitore di servizi cloud, possono migliorare i propri servizi. Ciascuna azienda partecipante contribuisce inoltre a migliorare i servizi cloud del fornitore di servizi cloud. Il cloud è quindi l’ambiente ideale per raccogliere dati, analizzarli e trasformarli in dati intelligenti attraverso il machine learning e l’intelligenza artificiale.

Cloud: salvezza attuale e futura dell’analisi aziendale

Poiché le aziende fanno sempre più affidamento su dati e analisi per competere, l’architettura dei dati sta iniziando a svolgere un ruolo sempre più importante all’interno dell’azienda. Nell’era del business digitale, il nuovo standard per l’architettura dei dati è un modello dinamico e scalabile, fornito in parte dal cloud pubblico. L’ultimo requisito di analisi è quello di elaborare i dati alla fonte, consentendo analisi basate sull’intelligenza artificiale su tutta la rete, dal data center all’edge. I vantaggi immediati dell’infrastruttura cloud nella gestione e nella fornitura di informazioni strategiche basate sui dati. La tendenza crescente di “Anywhere Analytics” guiderà il passaggio dall’analisi on-premise o ospitata all’era dell’edge computing, dove l’analisi aziendale avviene in tempo reale e molto più vicino alla fonte dei dati.

La strategia cloud-first esiste già e sempre più aziende utilizzano il cloud. Quindi cosa succede dopo con l’analisi? Informatica perimetrale? Informatica senza server? Se le architetture dei dati sono sufficientemente robuste, l’analisi può diventare “virale” sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione. Sfruttando la potenza del cloud computing e dell’intelligenza artificiale, le aziende possono rimanere competitive, ridurre i costi e migliorare l’esperienza dei clienti. Poiché queste tecnologie continuano ad evolversi, le aziende devono restare un passo avanti per rimanere competitive e redditizie.

A cura di Lenildo Morais

Chi è l’autore: Lenildo Morais

Lenildo Morais ha un Master in Informatica ed è Professore, Ricercatore e Project Manager