CPM affronta le sfide della digitalizzazione con SB Italia e Panthera

I processi aziendali possono notevolmente migliorare grazie all’innovazione e alla digitalizzazione. Le tecnologie all’avanguardia oggi a disposizione, permettono alle organizzazioni di superare le sfide più difficili del mercato odierno ottimizzando, allo stesso tempo, le operazioni. Lo sa bene CPM, azienda italiana operante nel settore della progettazione, realizzazione e vendita di cuscinetti volventi speciali, che ha intrapreso un significativo percorso di trasformazione digitale grazie alla collaborazione con SB Italia e l’implementazione del sistema ERP Panthera. Con oltre 190 addetti e una produzione che supera i 3 milioni di cuscinetti speciali, CPM continua a distinguersi per la sua attenzione costante al cliente finale e per l’alto standard qualitativo dei prodotti offerti.

Il contesto e la sfida per CPM: digitalizzare i processi per rimanere competitivi

CPM ha sempre puntato sull’eccellenza e sulla soddisfazione del cliente. Tuttavia, con l’evolversi del mercato e l’aumento della concorrenza, l’azienda ha riconosciuto la necessità di ottimizzare e digitalizzare i propri processi interni per mantenere la propria posizione di leadership. La sfida principale era trovare una soluzione scalabile che potesse sostenere l’azienda nel proprio percorso di crescita, migliorando al contempo l’efficienza operativa.

“Abbiamo capito che, per continuare a soddisfare le crescenti esigenze del mercato e dei nostri clienti, era fondamentale fare un passo avanti nella digitalizzazione dei nostri processi“, ha dichiarato l’Ing. Degrà, CEO di CPM. “La nostra missione è sempre stata quella di garantire prodotti di alta qualità e un servizio eccellente e l’implementazione di un sistema ERP avanzato come Panthera è stata una scelta naturale per raggiungere questi obiettivi“.

La soluzione proposta da SB Italia

La proposta sviluppata da SB Italia è stata finalizzata all’implementazione di un unico sistema ERP, Panthera, comprensivo delle integrazioni necessarie per rispondere alle specifiche esigenze di CPM. Panthera è un ERP di seconda generazione, caratterizzato da un’architettura flessibile e basata sulla più avanzata tecnologia web. Questa soluzione si distingue per la semplicità di implementazione, l’immediatezza d’uso e i costi contenuti ed è progettata per essere ampliata gradualmente.

“Panthera si è rivelata la soluzione ideale per CPM grazie alla sua flessibilità e alla capacità di adattarsi rapidamente ai processi aziendali specifici“, ha affermato Raffaele Lo Mele, Direttore Vendite SMB e BU Manager ERP Panthera di SB Italia. “L’obiettivo era fornire un sistema che non solo risolvesse le esigenze attuali, ma che fosse anche in grado di crescere con l’azienda, supportando la loro evoluzione nel tempo“.

Il progetto ha coinvolto tutte le aree funzionali di CPM. Sono stati coperti i settori di contabilità, fatturazione elettronica, ciclo attivo e passivo, logistica, qualità e integrazione con soluzioni verticali specifiche. In particolare, Panthera ha permesso l’integrazione con IBIMEC FMEA per la qualità del settore automotive e con NICIM per la schedulazione a capacità finita. Inoltre, l’implementazione di tecnologie Industry 4.0 ha consentito la rilevazione dati a bordo macchina, ottimizzando l’avanzamento della produzione e l’impiego delle risorse.

“Il nostro approccio è stato quello di lavorare a stretto contatto con il team di CPM, assicurandoci che ogni fase del progetto fosse allineata con le loro esigenze e aspettative“, ha spiegato Raffaele Lo Mele. “La collaborazione e la comunicazione continua sono state fondamentali per il successo del progetto“.

Durante la fase di implementazione, SB Italia ha lavorato a stretto contatto con il team di CPM per garantire una transizione fluida e senza intoppi. Sono state condotte sessioni di formazione per gli utenti finali e sono stati creati modelli produttivi personalizzati per adattare Panthera ai processi specifici dell’azienda. Grazie a una pianificazione accurata e a un coordinamento efficace, l’intero sistema è stato avviato senza interrompere le operazioni quotidiane di CPM.

“L’impegno e la dedizione di SB Italia durante l’intera fase di implementazione sono stati encomiabili”, ha commentato l’Ing. Degrà. “Grazie al loro supporto, siamo riusciti a integrare Panthera senza alcun intoppo, garantendo la continuità operativa della nostra azienda“.

Maggiore efficienza operativa e una più alta produttività

L’adozione di Panthera ha portato numerosi benefici a CPM. Tra i principali vantaggi si include la copertura funzionale delle esigenze aziendali, la riduzione dei tempi di gestione dei processi e un miglioramento significativo dell’efficienza operativa. Grazie a Panthera, CPM ha potuto digitalizzare i propri processi, riducendo le ore lavorative necessarie per attività manuali e aumentando la produttività complessiva.

Un esempio concreto di sfida risolta riguarda la gestione della produzione a capacità finita. L’integrazione con NICIM ha permesso di ottimizzare la schedulazione e il monitoraggio delle attività produttive, garantendo una maggiore precisione e tempestività nelle decisioni aziendali.

“Panthera ha trasformato il nostro modo di lavorare“, ha dichiarato l’Ing. Degrà. “L’integrazione con NICIM ci ha permesso di migliorare significativamente la nostra capacità di pianificazione e monitoraggio, riducendo i tempi di inattività e aumentando la nostra produttività“.

CPM ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti. La soluzione Panthera ha dimostrato di essere un investimento solido e flessibile, capace di crescere con l’azienda e di adattarsi alle sue esigenze future. La collaborazione con SB Italia è stata valutata positivamente, grazie alla professionalità e alla competenza dimostrate durante tutto il progetto.

“SB Italia si è rivelato un partner affidabile e competente“, ha affermato l’Ing. Degrà. “La loro esperienza e il loro approccio orientato al cliente hanno giocato un ruolo cruciale nel successo di questo progetto“.

Sviluppi futuri della collaborazione tra CPM e SB Italia

Guardando al futuro, CPM e SB Italia prevedono ulteriori sviluppi nell’ambito dell’Industry 4.0. È in programma una maggiore integrazione dei sistemi e un potenziamento dell’infrastruttura tecnologica aziendale. Questo permetterà a CPM SP di continuare a innovare e a migliorare i propri processi, mantenendo la propria posizione di leader nel settore dei cuscinetti volventi speciali.

“Siamo entusiasti delle opportunità future che questa collaborazione ci offre“, ha concluso l’Ing. Degrà. “Con l’aiuto di SB Italia e Panthera, siamo pronti a intraprendere nuove sfide e a raggiungere nuovi traguardi“.