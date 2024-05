Crowdstrike: alcune anticipazioni sull’offerta SIEM

CrowdStrike, azienda che offre soluzioni per proteggere endpoint, cloud, identità e dati da minacce informatiche, annuncerà nuove funzionalità integrate nell’offerta SIEM di nuova generazione e nell’intelligenza artificiale di Charlotte, sviluppate per consentire ai clienti di sfruttare la potenza di GenAI per rivoluzionare il loro SOC e trasformare ore di lavoro in minuti o secondi:

Organizzazioni di qualunque dimensione potranno beneficiare di performance di ricerca fino a 150 volte più veloci e di un TCO (total cost of ownership) più basso di ben 80% rispetto ai sistemi SIEM legacy e alle soluzioni alternative ai SIEM.

Nuove funzionalità di Falcon Next-Gen SIEM estendono il CrowdStrike Incident Workbench per una migliore gestione dei casi, consentendo ai team di lavorare simultaneamente su un singolo incidente. Inoltre, nuovi cruscotti metrici tracciano e riportano le prestazioni del SOC, compresi i tempi di rilevamento e risposta, i livelli di rischio e le tendenze degli attacchi.

Inoltre, CrowdStrike ha creato il più grande ecosistema di fonti di dati ISV, offrendo ai clienti un’unica fonte di dati di cui hanno bisogno per bloccare più rapidamente le violazioni. I dati provenienti da AWS, Okta, Zscaler e da oltre 500 fornitori di sicurezza e IT sono perfettamente integrati con i dati della piattaforma CrowdStrike Falcon, le informazioni sulle minacce, l’intelligenza artificiale e l’automazione dei flussi di lavoro per alimentare i SOC AI-nativi dei clienti.

CrowdStrike ha inoltre ampliato le partnership con system integrator e MSP come Deloitte ed EY per l’erogazione di servizi con Falcon Next-Gen SIEM

L’offerta Next-Gen SIEM di CrowdStrike si sta rapidamente affermando come l’alternativa a Splunk per tutte le aziende che vogliono abbandonare i SIEM tradizionali. In seguito al consolidamento delle fusioni e acquisizioni nel mercato dei SIEM legacy e alla crescente insoddisfazione nei confronti di una serie di SIEM in via di esaurimento, il mercato è alla ricerca di una tecnologia migliore, di un TCO inferiore e di un time to value immediato. In Falcon Next-Gen SIEM, tutti i dati CrowdStrike sono già residenti, e ciò permette di risparmiare su costi e tempi di trasferimento dei dati.