Dati sensibili al sicuro con Crowdstrike e Rubrik

Da sempre, l’obiettivo dei cybercriminali è quello di rubare alle vittime dati e informazioni sensibili al fine di estorcere quanto più denaro possibile. Per questo diventa fondamentale possedere strumenti potenti per identificare e bloccare in fretta le minacce.

CrowdStrike e Rubrik hanno annunciato una partnership strategica tesa ad accelerare la trasformazione della sicurezza dei dati e impedire i furti di informazioni critiche. Unificando le preziose informazioni sul contesto di un attacco, dal punto di vista dei dati, provenienti dal Rubrik Security Cloud con la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale CrowdStrike Falcon XDR, le aziende possono identificare, indagare e bloccare rapidamente gli attacchi rivolti ai dati sensibili.

Protezione dei dati sensibili: la combinazione vincente tra Falcon Platform e Rubrik Security Cloud

Secondo il CrowdStrike Global Threat Report 2024, i cybercriminali continuano a prendere di mira le informazioni sensibili per condurre attacchi con furto di dati a fine di estorsione. Allo stesso tempo, una ricerca di Rubrik condotta da Wakefield Research mostra come la quasi totalità delle aziende (98%) segnali problemi di visibilità dei dati a causa di stack tecnologici complessi, creando falle che gli avversari possono sfruttare. Per fermare le violazioni, i team di sicurezza devono identificare rapidamente le minacce che prendono di mira i dati più preziosi e sensibili di un’organizzazione e dare priorità alle azioni di risposta. La potente combinazione tra Falcon Platform e Rubrik Security Cloud unifica il rilevamento delle minacce con la scoperta e la classificazione dei dati all’interno del cloud e dell’infrastruttura IT, in modo da fornire il contesto necessario per individuare e rispondere rapidamente agli attacchi contro i dati di maggior valore.

CrowdStrike genera una telemetria di sicurezza estremamente fedele e la arricchisce con informazioni sugli avversari e competenze umane avanzate per alimentare ogni aspetto della piattaforma Falcon. Con l’aggiunta del contesto di attacco fornito da Rubrik Security Cloud, ricco e focalizzato sui dati, le aziende possono ottenere preziosi insight, ad esempio sui comportamenti di un attacco e sui dati sensibili presi di mira, che accelerano rilevamento, indagini e ripristino. In questo modo, le organizzazioni possono ottimizzare le operazioni di sicurezza e IT, ridurre l’alert fatigue e concentrare in modo più efficace gli sforzi tesi a fermare le violazioni dei dati.

Dichiarazioni

“CrowdStrike Falcon è diventata fonte attendibile e piattaforma di riferimento nella cybersecurity. La partnership con Rubrik rafforza la nostra ‘data gravity’, unificando il rilevamento delle minacce con la scoperta, la classificazione e il backup dei dati”, ha dichiarato Daniel Bernard, Chief Business Officer di CrowdStrike. “Grazie a questa partnership, forniamo la visibilità e il contesto di cui i team di sicurezza hanno bisogno per definire le priorità e accelerare le azioni di risposta necessarie a impedire le violazioni di dati e informazioni sensibili, il tutto con un’unica piattaforma”.

“Gli strumenti di backup tradizionali non sono progettati per rispondere ai moderni attacchi informatici e molte organizzazioni ne stanno pagando le conseguenze. Il divario tra il rilevamento delle minacce, la scoperta e la classificazione dei dati crea notevoli problemi di visibilità per i team di sicurezza chiamati al compito di difendere quelli più critici”, ha dichiarato Anneka Gupta, Chief Product Officer di Rubrik. “Con CrowdStrike, aiutiamo i nostri clienti ad attrezzarsi in modo più efficace contro gli avversari, consentendo ai team di sicurezza di identificare e difendersi rapidamente dagli attacchi, in sostanza alimentando la loro resilienza informatica”.