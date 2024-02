Cybersecurity 2023: Stormshield tira le somme

Per iniziare il 2024 con uno sguardo più attento alla sicurezza informatica e per comprendere meglio su quali basi dovrebbe poggiare il futuro, è bene guardare ciò che è successo in passato. Stormshield, azienda europea operante nel settore della cybersecurity, riassume le tendenze della cybersecurity nel 2023, con cifre e statistiche che dipingono un quadro tutt’altro che roseo.

I numeri della cybersecurity 2023

4,45 milioni di dollari: il costo medio di una violazione dei dati

Il primo dato fornito da IBM nel suo rapporto “Cost Of A Data Breach” del 2023 riguarda il costo medio di una violazione dei dati nel 2023, ovvero 4,45 milioni di dollari. Un valore cresciuto del 15% negli ultimi tre anni. Questo importo non mostra solo chiaramente l’entità dei danni dovuti a furto, fuga o addirittura esfiltrazione di dati ma conferma quanto sia importante cifrarli a priori.

15,5 percento: la quota dei ransomware BlackCat e Black Basta sul totale degli attacchi informatici segnalati

Come ogni anno, Statista ha raccolto dati sugli attacchi informatici. Secondo i risultati pubblicati per il secondo trimestre del 2023, i ransomware BlackCat e Black Basta sono stati i più attivi, cubando ciascuno il 15,5% del volume di attacchi rilevato. Il ransomware Royal, invece, si colloca al terzo posto, con il 10,1%. Questo predominio è il risultato diretto della scelta di entrambi i gruppi di commercializzare il proprio malware attraverso piattaforme di Ransomware-as-a-Service (RaaS).

47 percento: le aziende vittime di ransomware che hanno pagato il riscatto

Sempre lo studio “Cost Of A Data Breach” di IBM riporta che il 47% delle vittime di ransomware (casi analizzati) avrebbe pagato il riscatto. Il rapporto menziona inoltre che il 37% degli intervistati ha scelto di non coinvolgere le autorità. Decrittare, piuttosto che ripristinare, o addirittura correre il rischio che i dati scompaiano? Guardando i numeri relativi all’andamento della cybersecurity nel 2023, le strutture più piccole resistono apparentemente meno a lungo poiché la loro sopravvivenza dipende dall’integrità dei dati. Le aziende più grandi invece tendono a piegarsi per salvaguardare la propria reputazione o evitare le conseguenze finanziarie di un attacco condotto con successo. Quindi, cosa è meglio fare in caso di attacco ransomware, pagare il riscatto o desistere? Si tratta di una questione particolarmente spinosa, che è stato approfondito nel whitepaper Sotrmshield dedicato al tema Cybersicurezza: al centro dell’industria del ransomware.

80 milioni di dollari: la cifra record del riscatto richiesto da LockBit

Nell’ottobre 2023, CDW, rivenditore americano di prodotti e servizi IT, è stato preso di mira dal gruppo criminale informatico LockBit. L’importo richiesto a fronte dell’attacco ransomware: 80 milioni di dollari. Abbastanza da diventare la richiesta di riscatto più elevata del 2023, superando i 70 milioni di dollari richiesti dallo stesso gruppo nel giugno 2023 alla società TSMC. Tirando le somme della cybersecurity 2023, questa è la terza richiesta di riscatto più alta nota finora, preceduta dai 240 milioni di dollari richiesti dal gruppo Hive e i 100 milioni di dollari richiesti da REvil.

89 percento: i messaggi indesiderati che superano i filtri antispam della posta elettronica

Per superare le barriere, i criminali informatici sviluppano costantemente le loro tattiche. Nel suo “Phishing Threat Report 2023“, la società Cloudflare rivela che l’89% dei messaggi indesiderati supera con successo le procedure di autenticazione della posta elettronica (ovvero controlli SPF – Sender Policy Framework, DKIM – DomainKeys Identified Mail e DMARC – Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance). Per quanto riguarda i metodi di attacco inoltre, i più diffusi restano l’impiego di link ingannevoli (35,6% delle minacce rilevate), nomi di dominio registrati ex-novo (30%) e furto di identità (14,2%). Considerando gli importanti eventi sportivi e le elezioni che si terranno prossimamente, la consapevolezza degli utenti è essenziale anche quest’anno.

112 percento: l’aumento annuo degli attacchi ransomware con sottrazione di dati

Secondo l’ultimo rapporto di Flare sulla cybersecurity 2023, gli attacchi ransomware con furto di dati sono aumentati del 112% rispetto all’anno precedente. Questa escalation si spiega in gran parte con l’aumento delle risorse dei criminali informatici, che si stanno raggruppando in collettivi sempre più strutturati, come LockBit, AlphVM, CLOP e BianLian. Alla luce dei nuovi sviluppi nei metodi dei gruppi di cybercriminali questa minaccia va presa più che mai sul serio. Dopo la doppia e la tripla estorsione, per fare pressione sull’azienda si è ormai arrivati alla multi-estorsione. L’approccio più recente è quello del gruppo criminale che denuncia la vittima di aver occultato un attacco informatico.

198: il numero di vulnerabilità zero-day rilevate

La cybersecurity del 2023 ha visto la scoperta di 198 vulnerabilità Zero-Day. Il numero delle falle segnalate sulla piattaforma Zero Day Initiative (ZDI) è raddoppiato rispetto all’anno precedente (99). Peraltro, la distribuzione dei punteggi CVSS è chiarissima: il 73% di queste vulnerabilità risulta di livello “Critical” o “High severity”.

1.265 percento: l’incremento delle e-mail malevole dall’arrivo di ChatGPT

Ovviamente anche l’intelligenza artificiale (e ChatGPT) non fanno eccezione alla regola nel gioco del gatto e del topo della cybersecurity 2023. Secondo il rapporto “The State of Phishing 2023” di SlashNext, le e-mail di phishing hanno registrato un aumento del 1.265% dal lancio di ChatGPT alla fine del 2022. I testi ora sono scritti meglio, riescono ad aggirare i filtri anti-phishing e rimandano a siti fasulli meglio costruiti: l’intelligenza artificiale generativa al servizio degli attacchi informatici.

28.902: il numero dei CVE pubblicati

Sebbene le proiezioni all’inizio dell’anno prevedessero il rilevamento di circa 1.900 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) in media al mese, i dati sulla cybersecurity per il 2023 le hanno smentite: nel 2023 sono stati rilevati quasi 29.000 CVE, circa 2.400 al mese. Ciò rappresenta un aumento del 15% rispetto al 2022.