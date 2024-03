Data Center sostenibili con le nuove funzionalità di EcoStruxure

Si è tenuto online l’evento di Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, “Preparing for the EED: empowering a new generation of sustainable infrastructure with software and data analytics”, durante il quale sono state presentate le ultime novità relative alla Piattaforma EcoStruxure che aiuta, attraverso l’Intelligenza Artificiale, il cloud e l’analisi dei dati, i CIO a rendere i data center più sostenibili.

L’evento ha visto la partecipazione di Kevin Brown – Senior Vice President EcoStruxure Solutions di Schneider Electric, Alison Matte – Sustainability Lead for EcoStruxure IT e Elizabeth Hackenson – Chief Information Officer Schneider Electric. Quest’ultima ha condiviso la sua esperienza diretta esponendo i risultati del Green IT Program, una iniziativa IT sostenibile e onnicomprensiva per identificare nuovi percorsi di decarbonizzazione, puntando a raggiungere una riduzione delle emissioni prodotte dall’IT aziendale di almeno il 5% ogni anno.

Data Center sostenibili: prepararsi alla EED

Schnieder Electric da sempre gioca un ruolo da protagonista nell’ambito dell’efficientamento energetico e della sostenibilità. Per questo motivo, oggi, l’azienda aiuta i clienti a prepararsi alla nuova “Energy Efficiency Directive” (EED) e a rendere i data center e gli interi sistemi IT più sostenibili con la Piattaforma EcoStruxure, software di gestione dell’infrastruttura Data Center (DCIM).

“Ricoprire il ruolo di CIO diventa sempre più difficile”, afferma Alison Matte – Sustainability Lead for EcoStruxure IT. “I Chief Information Officer devono affrontare sicurezza, migrazione del cloud, costi, operazioni nel cloud, nuove tecnologie e adesso le sfide della sostenibilità. Per quanto riguarda la sostenibilità i CIO hanno due compiti: usare la tecnologia e gli analytics per azzerare le emissioni e capire quanto sono sostenibili le loro azioni”.

Proprio per aiutare i CIO in questi compiti e ad adeguarsi all’imminente entrata in vigore di normative EED, Schneder Electric propone uno strumento di reporting veloce, intuitivo e di semplice utilizzo. Le nuove funzionalità vanno ben oltre le metriche richieste dalla EED, assicurando così ai clienti di poter misurare le performance energetiche e di rendere i data center più sostenibili ed efficienti.

Le nuove funzionalità di EcoStruxure per data center più sostenibili consentono di:

Calcolare e tracciare il PUE per sito/stanza nel tempo con la metodologia CEN/CENLEC 50600-4-2.

Sfruttare modelli di data analytics e data lake su cloud per semplificare il reporting del PUE.

Riportare il consumo di elettricità attuale per stanza e confrontarlo con i relativi trend storici.

Utilizzare una funzione per realizzare i report richiesti dalle normative “in un click”.

Poter comprendere nel tempo i trend relativi ai diversi ambienti data center e di IT distribuito.

I clienti possono accedere in modo sicuro ai loro dati e li possono manipolare usando il tool da loro preferito, grazie all’integrazione con software di terze parti e alla possibilità di esportare i dati.

È tempo di agire

Schneider Electric sottolinea l’urgenza di rendere i data center più sostenibili nel più breve tempo possibile in quanto il loro consumo energetico continua a crescere a causa dell’utilizzo di nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning.

Le normative EED sono necessarie per regolamentare il consumo energetico dei data center, responsabili del 2,7% del consumo di energia globale.

La piattaforma di Schneider adesso aiuta i clienti a misurare e riportare le performance basandosi su dati storici e analisi dei trend, uniti a funzionalità basate sull’Intelligenza Artificiale e a strumenti di monitoraggio in tempo reale, questo permette di ottenere informazioni approfondite da utilizzare per migliorare la sostenibilità. Una nuova funzione per il download permette alle aziende di quantificare e riportare in modo molto semplice, quanto necessario – evitando faticose attività manuali e consentendo di sfruttare in modo più facile e veloce il potenziale dei dati al fine di rendere i data center più sostenibili.

Kevin Brown, Senior Vice President, EcoStruxure IT, Schneider Electric, ha commentato: “In Schneider Electric sappiamo che la sostenibilità è un percorso e negli ultimi tre anni abbiamo aumentato i nostri investimenti per sviluppare nuove funzionalità software che permettano ai nostri clienti di gestire infrastrutture IT resilienti, sicure e sostenibili in modo più rapido e veloce. Le nuove funzionalità di reporting ora incluse in EcoStruxure IT sono state testate e adottate nella nostra organizzazione e permetteranno ai clienti di trasformare dati complessi in informazioni significative, e quindi realizzare un report sulle metriche di sostenibilità chiave”.

“Per ridurre i consumi energetici dell’IT e dei data center, e le relative emissioni di CO2, è necessario stabilire il punto di partenza basandosi su dati concreti e per questo è fondamentale poter accedere a dati storici e in tempo reale”, ha commentato Elizabeth Hackenson, Chief Information Officer di Schneider Electric. “Usando EcoStruxure IT abbiamo fatto progressi continui e significativi nel percorso di riduzione del consumo energetico delle nostre infrastrutture IT e nella riduzione del nostro impatto ambientale, supportando gli obiettivi di sostenibilità globali dell’azienda. Oggi rendiamo i benefici che abbiamo ottenuto disponibili ai nostri clienti di tutto il mondo”.

Disponibilità

Le nuove funzionalità saranno disponibili per tutti gli utenti di EcoStruxure IT dal mese di aprile. I clienti avranno modo di rendere i data center più sostenibili grazie a un set di strumenti di reporting che in passato avrebbero richiesto un’approfondita conoscenza dei metodi di calcolo dati di tipo manuale.