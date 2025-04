e-commerce: un catalogo per scoprire come sfruttarlo in ottica B2B

Negli ultimi anni, il settore B2B ha lentamente conquistato lo spazio online e questo apre molte opportunità per le aziende. L’e-commerce guadagna terreno in maniera progressiva tanto che una recente ricerca Netcomm-Althesys evidenzia che l’e-commerce contribuisce al 7% del PIL ( vale oltre 133 miliardi di euro) e crea 1,6 milioni di posti di lavoro, stimolando l’innovazione e la crescita economica del nostro Paese e del sistema economico europeo.

Ma in che modo le aziende possono trarre vantaggio dal boom dell'e-commerce? Lo rivela il catalogo e-commerce per il B2B: una sorta di guida su come le tecnologie possono spingere il proprio marchio ad essere competitivo in uno scenario globale oggi complesso.

In questo documento troverai consigli tecnologici ma anche esempi concreti insieme alla possibilità di consultare il parere di veri esperti.

Quindi, è possibile:

esplorare soluzioni innovative e scoprire come integrarle per semplificare i processi e far crescere la propria attività

lasciarsi ispirare da casi concreti di successo capendo come hanno utilizzato le tecnologie per raggiungere i loro obiettivi (es. MKM e Lavazza Nederlands)

affidarsi al know-how degli esperti di commercio elettronico per far crescere il proprio ecosistema B2B.

Il catalogo e-commerce per il B2B è stato sviluppato da BigCommerce in collaborazione con Brave Bison, Adacto | Adiacient, rb2, Actum e Blackbit, con il fine di sostenere le imprese sfruttando una tecnologia all'avanguardia per avere successo nel B2B.

Cosa si trova in dettaglio nel catalogo e-commerce di BigCommerce? Il catalogo è stato studiato per far crescere le imprese attraverso l’apprendimento di nuovi contenuti per creare una solida base di e-commerce B2B; per sviluppare nuovi canali di acquisizione; per creare un’esperienza del cliente che porti alla fidelizzazione e per utilizzare sistemi innovativi capaci di migliorare l’efficienza e la produttività.

